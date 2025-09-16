ছাত্রীমৃত্যুর তদন্তে নয়া মোড় ! যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে লালবাজারের হোমিসাইড বিভাগ

ছাত্রীমৃত্যুর তদন্তে নয়া মোড় ! যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে লালবাজারের হোমিসাইড বিভাগ
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী অনামিকা মণ্ডলের মৃত্যু দুর্ঘটনা, নাকি খুন সেই প্রশ্নেরই উত্তর খুঁজছে লালবাজার ।
Published : September 16, 2025 at 5:19 PM IST
কলকাতা, 16 সেপ্টেম্বর: যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী অনামিকা মণ্ডলের রহস্যজনক মৃত্যুর ঘটনায় নতুন মোড় । ইতিমধ্যেই তদন্তভার নিয়েছে লালবাজারের হোমিসাইড বিভাগ । মঙ্গলবার সকালে বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে ঘটনাস্থল খতিয়ে দেখেন গোয়েন্দারা । তাঁদের মূল লক্ষ্য, ঘটনার দিন অনামিকাকে প্রথম কে পুকুরে পড়ে থাকতে দেখেছিলেন এবং তাঁর ভূমিকাই বা কী ছিল, সেবিষয়ে অনুসন্ধান করা ৷ সেই সূত্রেই এখন তদন্ত এগোচ্ছে ।
গত বৃহস্পতিবার গভীর রাতে ঘটে যায় চাঞ্চল্যকর ঘটনা । বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে পড়ুয়াদের মধ্যে খবর ছড়িয়ে পড়ে, পুকুরে পড়ে রয়েছেন অনামিকা । ছুটে আসেন অনেকে । পরে তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও শেষরক্ষা হয়নি । অনামিকার পরিবারের দাবি, এটি নিছক দুর্ঘটনা নয়, তাদের মেয়েকে খুন করা হয়েছে । মেয়েকে ঠেলে পুকুরে ফেলে দেওয়া হয়েছে ৷
তদন্তকারীরা খুঁটিয়ে দেখছেন প্রত্যক্ষদর্শীদের ভূমিকা । বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরাপত্তা কর্মীদের ইতিমধ্যেই জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে । তাঁদের বয়ান নথিভুক্ত করেছে পুলিশ । কিন্তু ধোঁয়াশা কাটছে না । যেদিন ঘটনাটি ঘটে, সেদিন রাতে ঠিক কে অনামিকাকে প্রথম জলে পড়ে থাকতে দেখেছিল, সে বিষয়ে এখনও পরিষ্কার ধারণা মেলেনি । পুলিশের মতে, সেই ছাত্রী প্রকৃতপক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়েরই ছাত্রী, নাকি বহিরাগত, সেটিই এখন বড় প্রশ্ন । এই সূত্র ধরেই গোয়েন্দারা এগোতে চাইছেন ।
এদিকে, সোমবার লালবাজারে গিয়ে তদন্তকারীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন মৃতা অনামিকা মণ্ডলের বাবা । পরে যাদবপুর থানায় গিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে খুনের অভিযোগ দায়ের করেন তিনি । তাঁর সাফ কথা, "আমার মেয়েকে খুন করা হয়েছে । কোনও অবস্থাতেই সে ওই রাতে একা একা পুকুরের ধার ঘেঁষে যেত না ।" বাবার এই অভিযোগেই নতুন করে তৎপর হয়েছে গোয়েন্দারা ।
বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের পক্ষ থেকেও পুলিশকে সর্বাত্মক সহযোগিতার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে । ক্যাম্পাসে বসানো সিসিটিভি ক্যামেরার যতটুকু ফুটেজ পাওয়া গিয়েছে, তা হস্তান্তর করা হয়েছে পুলিশের হাতে । তবে প্রশাসন জানিয়েছে, ঘটনাস্থলের আশপাশ থেকে কোনও ফুটেজ তাদের কাছে নেই । ফলে তদন্তকারীরা নির্ভর করছেন প্রত্যক্ষদর্শী ও নিরাপত্তারক্ষীদের বয়ানের উপর ।
সূত্রের খবর, ওই রাতেই ঘটনাস্থলের আশেপাশে থাকা তিন পড়ুয়াকে ডেকে পাঠিয়ে দীর্ঘক্ষণ জেরা করেছেন গোয়েন্দারা । কারও বক্তব্যে অসঙ্গতি আছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে । পাশাপাশি ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞদের নিয়ে ঘটনাস্থল ঘুরে দেখার কথাও ভাবছেন তদন্তকারীরা । এখনও পর্যন্ত গোটা ঘটনার পিছনে কোনও দৃঢ় প্রমাণ হাতে পায়নি পুলিশ । তবে পরিবারের অভিযোগ ও প্রত্যক্ষদর্শীদের বয়ান - দুটিকেই সমান গুরুত্ব দিয়ে খতিয়ে দেখা হচ্ছে । তদন্তকারীদের মতে, সামান্যতম সূত্র পেলেই রহস্যের জট খুলতে সুবিধা হবে ।
এই মৃত্যুকে ঘিরে ক্যাম্পাসে তৈরি হয়েছে তীব্র আলোড়ন । সহপাঠীদের মধ্যে প্রশ্ন উঠছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো জায়গায় কীভাবে এত বড় ঘটনা ঘটল, এদিকে তার সঠিক সিসিটিভি ফুটেজও পাওয়া গেল না ! কেন নিরাপত্তায় ঘাটতি রয়ে গেল ? এই প্রশ্নেই উত্তাল যাদবপুরের পড়ুয়ারা । অনামিকার পরিবারের দাবি স্পষ্ট, পরিকল্পিতভাবে খুন করা হয়েছে । আর সেই দাবি খতিয়ে দেখতে নেমেই লালবাজারের হোমিসাইড শাখা এখন সক্রিয় । তদন্তকারীদের নজরে আছেন প্রত্যক্ষদর্শী সেই অজ্ঞাত ছাত্রী এবং আশপাশে থাকা অন্যান্য পড়ুয়ারা ।
কীভাবে ঘটেছিল অনামিকার মৃত্যু ? দুর্ঘটনা, নাকি খুন - এই উত্তরই এখন খুঁজছে লালবাজার । আর সেই উত্তরই জানাবে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের এই মর্মান্তিক ঘটনার প্রকৃত চিত্র ।