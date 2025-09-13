ETV Bharat / state

গল্ফগ্রিনে বৃদ্ধের রহস্যমৃত্যু, আটক জামাই

শনিবার সকালে ঘটনাটি ঘটে৷ বাড়ি থেকেই উদ্ধার হয় দেহ৷ জামাইকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ৷

Golf Green PS
গল্ফগ্রিন থানা (নিজস্ব ছবি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 13, 2025 at 4:24 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 13 সেপ্টেম্বর: বৃদ্ধের রহস্যমৃত্যুর ঘটনা ঘটল কলকাতা শহরের গলফগ্রিন এলাকায়৷ নিহতের নাম শমীককিশোর গুপ্ত৷ এই ঘটনায় বৃদ্ধের জামাইকে আটক করেছে পুলিশ৷

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার সকালে শমীককিশোর গুপ্ত নামে ওই বৃদ্ধকে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা যায়৷ তিনি পড়েছিলেন নিজের বাড়ির সিঁড়িতেই৷ পরিবারের অন্য সদস্যরা তাঁকে পড়ে থাকতে দেখেন৷ তাঁরাই গলফগ্রিন থানায় খবর দেন৷

পুলিশ গিয়ে বছর পঁচাত্তরের ওই ব্যক্তির দেহ উদ্ধার করে৷ প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, বাড়িতে অসুস্থ স্ত্রী রয়েছে ওই বৃদ্ধের৷ সম্প্রতি তাঁর মেয়ের বিয়ে হয়৷ সেই জামাইকেই পুলিশ আটক করেছে৷ কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা প্রধান রূপেশ কুমার বলেন, “প্রাথমিকভাবে আমরা সব দিক খতিয়ে দেখছি। আটক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে।”

ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এলেই বৃদ্ধের মৃত্যুর কারণ স্পষ্ট হবে৷ তবে প্রাথমিকভাবে অনুমান, হয় ওই বৃদ্ধ সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়েছিলেন৷ তার জেরেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে৷ অথবা তাঁকে উপর থেকে কেউ ধাক্কা দিয়েছিলেন৷ দ্বিতীয় কারণটি সত্যি হওয়ার সম্ভাবনা বেশি বলে পুলিশের একটি সূত্র থেকে জানা গিয়েছে৷

পুলিশের ওই সূত্রের দাবি, সম্প্রতি মেয়ের বিয়ে হলেও জামাইয়ের সঙ্গে কিছু বিষয় নিয়ে বিরোধ চলছিল ওই বৃদ্ধের৷ সেই কারণেই আপাতত খুনের মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ৷ জামাইকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে৷ তিনিই ধাক্কা দিয়েছেন কি না, সেটাই খতিয়ে দেখার চেষ্টা করছেন তদন্তকারী৷

কিন্তু কী নিয়ে বিবাদ থাকতে পারে? তাহলে কি মেয়ের বিয়েতে আপত্তি ছিল বৃদ্ধের? সেই টানাপোড়েনের জেরেই তাঁর মর্মান্তিক পরিণতি হল? নাকি এর নেপথ্যে অন্য কোনও কারণ ছিল? তদন্তকারীরা আপাতত এই প্রশ্নগুলির উত্তরই খুঁজছে৷ আপাতত তাঁরা জানতে পেরেছেন যে ওই বৃদ্ধ শমীককিশোর গুপ্ত কেন্দ্রীয় সরকারি সংস্থা এজি বেঙ্গলের কর্মচারী ছিলেন৷ সেখান থেকেই অবসর নেন৷ ফলে তাঁর সঙ্গে জামাইয়ের সম্পত্তি সংক্রান্ত কোনও বিবাদ হয়েছিল কি না, সেটাও খতিয়ে দেখছে পুলিশ৷

তবে এই বিষয়ে পরিবারের কারও বক্তব্য মেলেনি৷ প্রত্যেকেই শোকস্তব্ধ৷ আর সাতসকালে এমন একটি ঘটনার জেরে হতবাক এলাকারা অন্য বাসিন্দারাও৷ দেহ পড়ে থাকার খবর পেয়ে অনেকেই সেখানে ভিড় জমান৷ ঠিক কী কারণে মৃত্যু, তা নিয়ে জল্পনাও চলতে থাকে স্থানীয়দের মধ্যে৷ ফলে প্রতিবেশীরাও এই গুপ্ত পরিবার সম্বন্ধে কিছু জানতেন কি না, তাঁদের থেকে তদন্তে কোনও সূত্র মিলতে পারে কি না, সেটাও পুলিশ খতিয়ে দেখবে বলে জানা গিয়েছে৷

আরও পড়ুন -

  1. দক্ষিণেশ্বর মেট্রো স্টেশনে ছাত্র খুনে বিহার কানেকশন ! পুলিশের জালে অভিযুক্ত
  2. গুলশান কলোনি-কাণ্ডে গ্রেফতার আরও এক দুষ্কৃতী, মোট ধৃত 4
  3. বীরভূমের পাথর খাদানে ধস, মৃত 6; আশঙ্কাজনক 3

For All Latest Updates

TAGGED:

MYSTERIOUS DEATHগল্ফগ্রিনে বৃদ্ধের রহস্যমৃত্যুKOLKATA POLICEকলকাতা পুলিশMYSTERIOUS DEATH IN GOLF GREEN

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

একদিন নয়, সপ্তাহে 4 দিন খোলা থাকবে বিশ্বভারতীর 'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ' ক্যাম্পাস

একবার চোখে দেখেই প্রেম ? হতে পারে ইমোফিলিয়া; জেনে নিন এর অসুবিধাগুলি

এবার থেকে 2টি হারে GST, মদ-সিগারেটে সর্বোচ্চ 40 শতাংশ কর

হত্যাকাণ্ডে এবার সত্যান্বেষী নীলাভ-সবুজ মাছি ! করবে মৃত্যুর রহস্য উন্মোচন

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.