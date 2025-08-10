Essay Contest 2025

সিপিকে থাপ্পড় মেরে সরি স্যার বললে হবে ? 'দুঃখজনক' মন্তব্যে তোপ আরজি করের নির্যাতিতার বাবার - CP ON RG KAR VICTIM MOTHER INJURY

আরজি করের নির্যাতিতার মায়ের উপর পুলিশ লাঠিচার্জ করেছে কি না, তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে বলে জানালেন নগরপাল মনোজ ভার্মা ৷

সাংবাদিকদের মুখোমুখি নগরপাল (নিজস্ব চিত্র)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 10, 2025 at 1:51 PM IST

কলকাতা, 10 অগস্ট: নবান্ন অভিযানে আরজি করের নির্যাতিতার মাকে মারধরের যে অভিযোগ পুলিশের বিরুদ্ধে উঠেছে, তা সত্যি নাকি মিথ্যে, তদন্ত করে দেখা হচ্ছে ৷ রবিবার একথা জানালেন নগরপাল মনোজ ভার্মা ৷ তবে এই ঘটনাকে দুঃখজনক বলে তিনি জানান, এটা হওয়া উচিত ছিল না ৷ তাঁর এই মন্তব্যের পরই ক্ষোভে ফেটে পড়েন আরজি করের নির্যাতিতার বাবা ৷ তিনি কলকাতা পুলিশকে তৃণমূলের দলদাস বলে তোপ দেগে একহাত নেন নগরপালকে ৷

রবিবার এসএসকেএমে এক সহকর্মীকে দেখে হাসপাতাল থেকে বেরনোর পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন কলকাতা পুলিশ কমিশনার মনোজ ভার্মা ৷ সেখানেই আরজি করের নির্যাতিতার মায়ের উপর পুলিশের লাঠিচার্জের অভিযোগ নিয়ে তাঁকে প্রশ্ন করা হয় ৷ জবাবে তিনি বলেন, "অভয়ার মা আহত হয়েছেন সেটা দুঃখজনক । এটা হওয়া উচিত ছিল না । তবে কেন এটা হল, কীভাবে হল ? এটা পুলিশের লাঠিচার্জে হয়েছে কি না সেই সব তদন্ত করে দেখা হচ্ছে । গতকালের বিভিন্ন ফুটেজ সংগ্রহ করে সব অ্যাঙ্গেল থেকে ঘটনা আমরা খতিয়ে দেখছি । তার ভিত্তিতেই ব্যবস্থা নেওয়া হবে ।"

যদিও পুলিশ কমিশনারের এই মন্তব্যের পর মুখ খুলেছেন আরজি করের নির্যাতিতার বাবা । তিনি বলেন, "সিপি আজকে মুখে বলেছেন দুঃখজনক । কিন্তু মুখে বললে হবে না, তার প্রতিফলন কাজে দেখাতে হবে । আমি সিপিকে একটা থাপ্পড় মেরে সরি স্যার বলে দিলে হয়ে যাবে ? তৃণমূলের দলদাস হচ্ছে কলকাতা পুলিশ । তৃণমূলকে সবরকম সহযোগিতা করে চলেছে ।"

এদিন নগরপাল আরও জানিয়েছেন, সিসিটিভি, ড্রোন ক্যামেরা, বডি ক্যামেরা, ড্রোন থেকে নেওয়া ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷ তিনি জানান, শনিবারের ঘটনার যাবতীয় ফুটেজ খতিয়ে দেখে পুলিশ তদন্ত করছে ৷ যাঁরা হাইকোর্টের নির্দেশকে অমান্য করেছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানান নগরপাল ৷

নবান্ন অভিযানে অসুস্থ পুলিশকর্মীর কথা জানিয়ে মনোজ ভার্মা বলেন, "আমাদের ডিসি এসএসডির নিরাপত্তারক্ষী প্রশান্ত পোদ্দার ভর্তি আছেন । তিনি মাথায় আঘাত পেয়েছেন । আশা করব ও দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠবে ।" এরপরেই সিপি জানান, ইতিমধ্যেই গতকালের ঘটনার জন্য সাতটি মামলা দায়ের হয়েছে । যা নিয়ে শুরু হয়েছে তদন্ত ।

পুলিশ কমিশনার বলেন, "এখনও পর্যন্ত সাতটি কেস হয়েছে । তদন্ত করে চিহ্নিত করা হবে । তারপরে গ্রেফতার নিশ্চয়ই করা হবে । যাঁরা হাইকোর্টের নির্দেশকে অমান্য করেছেন, পুলিশের উপর নিগ্রহ করেছেন, পুলিশের গায়ে হাত তুলেছেন, সরকারি সম্পত্তি নষ্ট করেছে সবাইকে চিহ্নিত করা হচ্ছে ।"

গতকালের নবান্ন অভিযানের ঘটনার ছবিতে দেখা গিয়েছে বহু সাধুসন্ত আক্রান্ত হয়েছেন । এই নবান্ন অভিযানে কোনও দলীয় পতাকা দেখা যায়নি । জাতীয় পতাকা নিয়ে সকলে মিছিলে সামিল হয়েছিলেন । তবে অভিযানের সময় সেই জাতীয় পতাকা মাটিতে পড়ে থাকতেও দেখা যায় । সেই জাতীয় পতাকার উপর দিয়ে পুলিশ হেঁটে গিয়েছে বলেও অভিযোগ উঠেছে ৷ এবিষয়ে নগরপালকে প্রশ্ন করা হলে তিনি জানান, এই নিয়েও তদন্ত শুরু করেছে কলকাতা পুলিশ ।

মনোজ ভার্মা বলেন, "জাতীয় পতাকার উপর আঘাত করা হয়েছে কি না, কীভাবে জাতীয় পতাকা হাত থেকে পড়ে গেল, সেই বিষয়গুলোও তদন্ত করে দেখা হচ্ছে । এটা ইচ্ছাকৃতভাবে হয়েছে নাকি পুলিশের অ্যাকশনের ফলে হয়েছে সেটা দেখা হচ্ছে ।"

