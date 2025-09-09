ফি বছর পুজোয় ভোরের ভিড় সামলাতে অমিল পুলিশ ! ব্যবস্থা নিতে আগেভাগে বৈঠক নগরপালের

ফি বছর পুজোয় ভোরের ভিড় সামলাতে অমিল পুলিশ ! ব্যবস্থা নিতে আগেভাগে বৈঠক নগরপালের
বুধবার সন্ধ্যা 6টায় আলিপুরের ধনধান্য অডিটোরিয়ামে পুজো প্রস্তুতি নিয়ে বৈঠক হবে । যেখানে পুলিশের পাশাপাশি উপস্থিত থাকবেন প্রায় 1500 পুজো উদ্যোক্তা ।
কলকাতা, 9 সেপ্টেম্বর: পুজোর দিনগুলি ভোরের ভিড় নিয়ন্ত্রণে ফি বছর মেলে না পর্যাপ্ত পরিমাণ পুলিশ ৷ পুজোর উদোক্তাদের এই অভিযোগের পর ওই সময় নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তায় লালবাজার ৷ স্থায়ী সমাধান খুঁজতে বুধবার সকলকে নিয়ে বৈঠকে বসবেন নগরপাল মনোজ ভার্মা ৷
দুর্গাপুজো মানেই উৎসবের আবহ ৷ আলোকসজ্জায় মেতে ওঠে শহর ৷ আর মণ্ডপে মণ্ডপে উপচে পড়ে ভিড় । কিন্তু এই আনন্দ উৎসবের মাঝেই দীর্ঘদিন ধরে একই সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছেন শহরের পুজো উদ্যোক্তারা । তাঁদের প্রতিবারই অভিযোগ থাকে যে, রাতভর টহলদারি ও ভিড় সামলাতে পুলিশ সক্রিয় থাকলেও ভোরের দিকে শহরের বিভিন্ন মণ্ডপে নিরাপত্তার ঘাটতি দেখা দেয় । অথচ, ওই সময়েও দর্শনার্থীর সংখ্যা কম থাকে না । ফলে পরিস্থিতি সামলাতে গিয়ে হিমশিম খেতে হয় উদ্যোক্তাদের । আবার কোথাও কোথাও রাখতে হয় বেসরকারি নিরাপত্তারক্ষীদের ।
এ বছর সেই সমস্যার স্থায়ী সমাধান চাইছে লালবাজার । পাশাপাশি উদ্যোক্তাদের স্পষ্ট দাবি, ভোরের দিকেও মণ্ডপে পর্যাপ্ত পুলিশ মোতায়েন রাখতে হবে । কারণ পুজোর ক'দিন শুধু রাত নয়, ভোর পর্যন্ত শহরজুড়ে মানুষের ঢল নামে মণ্ডপে মণ্ডপে । সেক্ষেত্রে পুলিশের উপস্থিতি না থাকলে নানারকম সমস্যার আশঙ্কা থেকে যায় ।
লালবাজার সূত্রে খবর, আগামিকাল অর্থাৎ বুধবার সন্ধ্যা 6টায় আলিপুরের ধনধান্য অডিটোরিয়ামে পুজো প্রস্তুতি নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক ডেকেছে কলকাতা পুলিশ । লালবাজারের ওই বৈঠকে পুলিশের পাশাপাশি হাজির থাকবেন প্রায় 1500 পুজো উদ্যোক্তা । হাজির থাকবেন কলকাতা পুরনিগম, সিইএসসি, দমকল, দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ-সহ প্রশাসনের বিভিন্ন দফতরের প্রতিনিধিরাও । ফলে বলা যায়, শহরজুড়ে দুর্গাপুজো সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে সমস্ত পক্ষের মধ্যে একযোগে প্রস্তুতি খতিয়ে দেখা হবে ওই বৈঠকেই ।
পুলিশ সূত্রে খবর, এবার পুজোর কমিটিগুলোকে দেওয়া বিভিন্ন অনলাইন পারমিট প্রক্রিয়াকে আরও সহজ করা হয়েছে । উদ্যোক্তারা যাতে শেষ মুহূর্তে সমস্যায় না-পড়েন, তার জন্য আগেভাগেই প্রযুক্তিগত দিক থেকে সমস্ত রকম ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে । ফলে এ বছর মণ্ডপ নির্মাণ থেকে শুরু করে অন্যান্য আনুষ্ঠানিক অনুমোদন, সবই সহজে মিলবে বলে আশ্বাস দিচ্ছে লালবাজার । উদ্যোক্তাদের মতে, অনলাইন প্রক্রিয়া যত সহজ করা যায়, ততই তাঁরা ব্যস্ত থাকতে পারেন পুজোর প্রস্তুতি নিয়ে ।
তবে এবার বৈঠকের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশিকা । জানা গিয়েছে, আদালত যে সমস্ত নিয়ম মেনে চলার নির্দেশ দিয়েছে, তা উদ্যোক্তারা পালন করছেন কি না, সেদিকে কড়া নজর রাখতে হবে কলকাতা পুলিশকে । যেমন, চাঁদা আদায়ের নিয়ম, শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণ, ট্র্যাফিক ব্যবস্থা এবং প্যান্ডেল নির্মাণে অগ্নি-নির্বাপনের বিষয়টি । কোনও উদ্যোক্তা যদি নির্দেশিকা বা প্রশাসনিক বিধি লঙ্ঘন করেন, তবে নেওয়া হবে কঠোর পদক্ষেপ ।
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কলকাতা পুলিশের এক যুগ্ম নগরপাল পদের আধিকারিক বলেন, "আমাদের এই আলোচনায় বিসর্জন এবং ট্র্যাফিক ব্যবস্থাও একটা বড় চ্যালেঞ্জ । প্রতি বছরের মতো এবারও বৈঠকে বিসর্জনের দিনগুলিতে যানবাহন নিয়ন্ত্রণের পরিকল্পনা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হবে । গঙ্গার ঘাটে ভিড় সামলানো থেকে শুরু করে শহরের প্রধান প্রধান রাস্তায় ট্র্যাফিক নিয়ন্ত্রণ, সব দিকেই এবার আরও বিশেষ নজর দেওয়া হবে ।"