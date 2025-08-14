কলকাতা, 14 অগস্ট: কসবার আইন কলেজের মধ্যে ছাত্রীকে গণধর্ষণের ঘটনায় অন্যতম অভিযুক্ত মনোজিৎ মিশ্রের কণ্ঠস্বরের নমুনা সংগ্রহ করা হল বুধবার ৷ প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগারে গিয়ে মনোজিতের কণ্ঠস্বরের নমুনা সংগ্রহ করেন কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা । তাঁদের সঙ্গে ছিলেন ফরেনসিক বিশেষজ্ঞরা এবং চিকিৎসকও ৷
এই বিষয়ে কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা প্রধান রূপেশ কুমার বলেন, "আদালতের নির্দেশেই এই কণ্ঠস্বরের নমুনা সংগ্রহ করার প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে ৷" সূত্রের খবর, অভিযুক্তের voice sample বা কণ্ঠস্বরের নমুনা সংগ্রহ করার পর বেশ কিছু বিষয় মিলিয়ে দেখা হবে । কসবার আইন কলেজে গণধর্ষণের ঘটনায় একটি ভিডিয়ো ছড়িয়ে পড়েছিল । সংশ্লিষ্ট ভিডিয়োয় যে ব্যক্তির গলার শব্দ শোনা গিয়েছে, তার সঙ্গে মনোজিতের কণ্ঠস্বরের নমুনা মিলিয়ে দেখবেন তদন্তকারীরা ।
নমুনা সংগ্রহের জন্য আদালতে আবেদন জানিয়েছিল কলকাতা পুলিশ । সেই আবেদনের সাড়া দিয়েই আদালতের নির্দেশে এই ঘটনায় জড়িত সন্দেহে মূল অভিযুক্তের কণ্ঠস্বরের নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে ।
চলতি বছরে দক্ষিণ কলকাতায় কসবার আইন কলেজে এক ছাত্রীকে গণধর্ষণের অভিযোগ ওঠে । সেই গণধর্ষণের ঘটনায় যুক্ত থাকা সন্দেহে মনোজিৎ মিশ্র নামে ওই কলেজেরই প্রাক্তন এক ছাত্রকে গ্রেফতার করে কলকাতা পুলিশ । মনোজিতের সঙ্গে আরও দু'জন পাঠরত ছাত্রকে গ্রেফতার করা হয় । অভিযোগ ওঠে, কলেজ বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরেও ক্লাসরুমে নিয়ে গিয়ে ওই ছাত্রীকে দীর্ঘক্ষণ ধরে একাধিকবার গণধর্ষণ করা হয় ।
ঘটনার তদন্তে নেমে কলকাতা পুলিশ এবং গোয়েন্দা বিভাগের আধিকারিকরা মনোজিৎ-সহ মোট তিনজন ধৃত ছাত্রকে সঙ্গে নিয়ে কলেজে গোটা ঘটনার পুনর্নির্মাণ করান এবং তা ভিডিয়োগ্রাফি করা হয় । যখন এই ঘটনাটি ঘটে ঠিক তারপর কলকাতা পুলিশের তদন্তকারী আধিকারিকরা ওই ছাত্রীর যাবতীয় শারীরিক পরীক্ষা করান এবং তাঁর গোপন জবানবন্দি সংগ্রহ করেন । ফোনের টাওয়ার লোকেশন ট্র্যাক করে অভিযুক্তদের শনাক্ত ও পরে তাঁদের গ্রেফতার করেন তদন্তকারীরা ।