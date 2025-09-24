অস্ত্র পাচারেও যুক্ত গুলশন কলোনি গুলি-কাণ্ডের মিনি ফিরোজ, দাবি তদন্তকারীদের
রবিবার দিল্লি থেকে মিনি ফিরোজকে গ্রেফতার করে কলকাতা পুলিশ৷ এখন তিনি আদালতের নির্দেশে পুলিশি হেফাজতে রয়েছেন৷
Published : September 24, 2025 at 8:17 PM IST
কলকাতা, 24 সেপ্টেম্বর: মিনি ফিরোজকে জেরা করে পশ্চিমবঙ্গে কোথায় কোথায় অস্ত্র লুকিয়ে রাখা আছে, তা জানতে তৎপর কলকাতা পুলিশ৷ পাশাপাশি লালবাজার জানতে চায় যে তিনি বিহারের কোন চক্রের কাছ থেকে অস্ত্র নিয়ে পাচার করতেন৷
মিনি ফিরোজকে কলকাতা পুলিশ গ্রেফতার করেছে গুলশন কলোনি গুলি-কাণ্ডে৷ বেশ কিছুদিন গা-ঢাকা দিয়ে থাকার পর তিনি কলকাতা পুলিশের জালে ধরা পড়েন৷ দিল্লি থেকে তাঁকে গ্রেফতার করা হয় গত রবিবার৷ সোমবার তাঁকে কলকাতায় আনা হয়৷ পেশ করা হয় আলিপুর আদালতে৷ আদালত তাঁকে পুলিশি হেফাজতে পাঠিয়েছে৷
কলকাতা পুলিশের একটি সূত্র থেকে জানা গিয়েছে যে একাধিক বেআইনি অস্ত্র তৈরির কারখানার মালিকদের সঙ্গে মিনি ফিরোজের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রয়েছে৷ সেখান থেকে তিনি অস্ত্র কিনে পাচার করতেন৷ তাঁর হাত ধরেই পশ্চিমবঙ্গেও বেআইনি অস্ত্র এসেছে৷ কিন্তু সেই অস্ত্র তিনি কাকে কাকে বিক্রি করেছেন? কোথায় কোথায় লুকিয়ে রাখা হয়েছে সেই অস্ত্র? বিহারে কার কার কাছ থেকে তিনি অস্ত্র কিনতেন, আপাতত সেই তথ্য জানতে মিনি ফিরোজকে জেরা করছেন তদন্তকারীরা৷
উৎসবের মরশুম শুরু হয়ে গিয়েছে৷ ফলে এই পরিস্থিতিতে যাতে রাজ্যের নতুন করে আর কোনও অস্ত্র না-ঢোকে সেই বিষয়ে তৎপরতা শুরু করেছে লালবাজার৷ পাশাপাশি এখানে থাকা অস্ত্রের ভাণ্ডারের হদিশ যাতে দ্রুত পাওয়া যায়, সেই বিষয়েও তৎপরতাও শুরু হয়েছে৷
তবে এই নিয়ে পুলিশের কর্তারা কেউ মুখ খুলতে নারাজ৷ নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক পদস্থ পুলিশ আধিকারিক বলেন, “বেআইনি অস্ত্র ঢোকা বন্ধ করতে নাকা চেকিং আরও বাড়ানো হচ্ছে। পাশাপাশি জেলা ও কমিশনারেটস্তরের পুলিশকে একযোগে অভিযান চালানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।”
উল্লেখ্য, রবিবার সন্ধ্যায় দিল্লির আজমেঢ়ি গেট এলাকা থেকে মিনি ফিরোজকে গ্রেফতার করে পুলিশ। তদন্তকারীদের সূত্রে জানা গিয়েছে, গ্রেফতারি এড়াতে একাধিকবার ডেরা বদল করছিলেন মিনি ফিরোজ। কখনও বিহারে, কখনও অন্য জায়গায় গোপন আস্তানায় লুকিয়ে থাকছিলেন তিনি। তিন-চার ঘণ্টার বেশি কোথাও থাকতেন না। তবে নিয়মিত ফেসবুকে লাইভ করে পুলিশের চোখে ধুলো দিতে চাইছিলেন মিনি ফিরোজ। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দাদের পিছু ছাড়াতে পারেননি তিনি।
পুলিশ সূত্রে খবর, জিজ্ঞাসাবাদে ফিরোজ জানিয়েছেন যে একসময়ে গুলশন কলোনির বেআইনি নির্মাণ ব্যবসা তাঁর হাতেই ছিল। কিন্তু পরে সহযোগীরাই ব্যবসার দখল নেয়। এর ফলে আয় বন্ধ হয়ে যায় তাঁর। ব্যবসার দখল ফেরত পাওয়া ও শক্তি প্রদর্শনের জন্যই তিনি গুলি চালিয়েছিলেন৷ তবে ঘটনার এতটা প্রচার হবে, তা আঁচ করতে পারেননি। পরে বুঝতে পারেন যে তাঁকে গ্রেফতার হতে হবে৷ তখন গ্রেফতারির ভয়েই রাজ্য ছাড়েন মিনি ফিরোজ।