গুলশন কলোনি কাণ্ডে ফের গ্রেফতার, দিল্লি থেকে ধরা পড়ল 'মিনি ফিরোজ'
ঘটনার পর থেকে ফেরার ছিল অভিযুক্ত ৷ রবিবার নয়াদিল্লি রেলওয়ে স্টেশনের আজমেরী গেট এলাকা থেকে 'মিনি ফিরোজ'কে গ্রেফতার করে কলকাতা পুলিশ ৷
Published : September 22, 2025 at 1:39 PM IST
কলকাতা, 22 সেপ্টেম্বর: আনন্দপুর থানা এলাকার গুলশন কলোনিতে দুষ্কৃতীদের তাণ্ডব ও গুলি চালানোর ঘটনায় গ্রেফতার আরও এক ৷ এই নিয়ে গ্রেফতারের সংখ্যা দাঁড়াল 5। এই গুলি কাণ্ডে মূল অভিযুক্ত ফেরার ছিল বেশ কিছুদিন ধরে ৷ রবিবার সন্ধ্যায় নয়াদিল্লি রেলস্টেশনের আজমেরী গেট এলাকা থেকে তাকে পাকড়াও করে কলকাতা পুলিশের বিশেষ দল।
এ বিষয়ে কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা প্রধান রূপেশ কুমার বলেন, "তাকে কলকাতায় এনে হেফাজতে নিয়ে জেরার প্রয়োজন আছে।" পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃত মহম্মদ ফিরোজ খান ওরফে 'মিনি ফিরোজ'। 37 বছর বয়সি ফিরোজ গুলশন কলোনিরই বাসিন্দা। ঘটনার পর থেকেই তার খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছিলেন তদন্তকারীরা। এমনকী রাজ্যের বাইরেও তৎপরতা চালায় লালবাজার। গোপন সূত্রে খবর মেলে, ফিরোজ দিল্লিতে লুকিয়ে রয়েছে। সেই সূত্রেই রবিবার অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করে কলকাতা পুলিশ ৷
উল্লেখ্য, গত 11 সেপ্টেম্বর অর্থাৎ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় গুলশন কলোনি দুষ্কৃতীদের দাপটে রণক্ষেত্র পরিস্থিতি তৈরি হয়। বন্দুক নিয়ে তাণ্ডব চালায় কয়েকজন। রাস্তায় দাপিয়ে বেড়ায় দুষ্কৃতীদের দুই দল । এলাকা দখল এবং অটোস্ট্যান্ডের নিয়ন্ত্রণকে কেন্দ্র করেই শুরু হয় ব্যাপক সংঘর্ষ । রাতের অন্ধকারে তুমুল বোমাবাজি এবং গুলি চলার জেরে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন স্থানীয় বাসিন্দারা । বহু মানুষ ঘরবন্দি হয়ে পড়েন । এলাকায় কয়েক ঘণ্টা কার্যত অরাজকতার পরিস্থিতি তৈরি হয় । ঘটনার পরই নড়েচড়ে বসে কলকাতা পুলিশ ।
পুলিশ সূত্রে খবর, ঘটনার পরই লালবাজারের তরফে একাধিক দফায় তল্লাশি চালিয়ে প্রথমে তিন জনকে গ্রেফতার করা হয় । উদ্ধার হয় একাধিক আগ্নেয়াস্ত্রও। দু'দিন পর আরও এক সন্দেহভাজনকে ধরা হয়। তবে অন্যতম অভিযুক্ত ফিরোজ এতদিন অধরায় ছিল। তদন্তকারীদের দাবি, এলাকা ছেড়ে পালালেও ফিরোজ সোশাল মিডিয়ায় সক্রিয় ছিল। মাঝেমধ্যেই ভিডিয়ো আপলোড করছিল তিনি। শেষমেশ দিল্লি থেকে গ্রেফতারের পর তাকে কলকাতায় আনা হচ্ছে বলে জানিয়েছে লালবাজার ৷
প্রসঙ্গত, মিনি ফিরোজকে স্থানীয় এক প্রভাবশালী নেতার ঘনিষ্ঠ বলেও চিহ্নিত করা হয়। বিরোধীদের অভিযোগ, এলাকায় এই গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব ক্রমেই তীব্র আকার নিচ্ছে, আর সেই সংঘাতের ফলেই এমন গুলি চলার ঘটনা ঘটছে ৷ আবার স্থানীয়দের একাংশের দাবি, সামনে কোনও নির্বাচন থাকলে তার আগে এই এলাকায় দুষ্কৃতীদের দাপট বেড়ে যায় । এবারও তার অন্যথা হয়নি।