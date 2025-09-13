গুলশান কলোনি-কাণ্ডে গ্রেফতার আরও এক দুষ্কৃতী, মোট ধৃত 4
গুলশান কলোনি-কাণ্ডে ধৃত চারজনের বিরুদ্ধে একাধিক ধারায় মামলা রুজু হয়েছে । তদন্তের স্বার্থে তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ চলছে ।
Published : September 13, 2025 at 1:51 PM IST
কলকাতা, 13 সেপ্টেম্বর: আনন্দপুর থানা এলাকার গুলশান কলোনিতে বোমাবর্ষণ এবং গুলি চালানোর ঘটনায় যুক্ত থাকার অভিযোগে আরও এক দুষ্কৃতীকে গ্রেফতার করল লালবাজার । ধৃতের নাম মহম্মদ আম্বার । শনিবার ভোররাতে বিশেষ অভিযান চালিয়ে তাঁকে পাকড়াও করে কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ । এর ফলে এই ঘটনায় গ্রেফতার হওয়া দুষ্কৃতীদের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল চার ।
গত বৃহস্পতিবার গভীর রাতে গুলশান কলোনির রাস্তায় দাপিয়ে বেড়ায় দুষ্কৃতীদের দুই দল । এলাকা দখল এবং অটো স্ট্যান্ডের নিয়ন্ত্রণকে কেন্দ্র করেই শুরু হয় ব্যাপক সংঘর্ষ । রাতের অন্ধকারে তুমুল বোমাবাজি এবং গুলি চলার জেরে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন স্থানীয় বাসিন্দারা । বহু মানুষ ঘরবন্দি হয়ে পড়েন । এলাকায় কয়েক ঘণ্টা কার্যত অরাজকতার পরিস্থিতি তৈরি হয় । ঘটনার পরই নড়েচড়ে বসে কলকাতা পুলিশ ।
কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা প্রধান রূপেশ কুমার বলেন, "পুরো ঘটনার তদন্ত অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে চলছে । দুষ্কৃতীদের কোনোভাবেই ছাড় দেওয়া হবে না । পুলিশ এই ঘটনায় কারা মূলচক্রী এবং কারা সহযোগী, সব দিক খতিয়ে দেখছে ।"
পুলিশ সূত্রে খবর, ঘটনার পরই লালবাজারের তরফে একাধিক দফায় তল্লাশি চালিয়ে প্রথমে তিনজনকে গ্রেফতার করা হয় । তাঁদের জেরা করেই উঠে আসে মহম্মদ আম্বারের নাম । তার পর থেকেই তাঁকে ধরতে একাধিক জায়গায় তল্লাশি চালায় পুলিশ । অবশেষে শনিবার ভোরে বিশেষ তথ্যের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে আনন্দপুর থানা এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেফতার করা সম্ভব হয় ।
স্থানীয় সূত্রের দাবি, দীর্ঘদিন ধরেই গুলশান কলোনি এবং আশপাশের এলাকায় প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা চালিয়ে আসছিল দু’টি গোষ্ঠী । বিশেষ করে অটো স্ট্যান্ডের দখল ঘিরেই বারবার সংঘর্ষের আবহ তৈরি হয়েছে । সেই দ্বন্দ্ব এবার রক্তাক্ত রূপ নেয় । এলাকার সাধারণ মানুষের দাবি, রাতের ওই ঘটনায় তাদের জীবনের ঝুঁকি বেড়েছে বহুগুণে । আতঙ্ক এখনও কাটেনি । পুলিশের টহল বাড়ানো হলেও স্থানীয়দের অনেকেই আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন যে ফের এমন ঘটনা ঘটতে পারে ।
প্রসঙ্গত, কয়েকদিন আগেই শহরের বিভিন্ন প্রান্তে দুষ্কৃতী দমনে বিশেষ অভিযান শুরু করেছিল কলকাতা পুলিশ । গুলশান কলোনির এই ঘটনা তারই অংশ হিসেবে দেখা হচ্ছে । পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃতদের বিরুদ্ধে একাধিক ধারায় মামলা রুজু হয়েছে । তদন্তের স্বার্থে তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ চলছে । পুলিশের কড়া অবস্থান সত্ত্বেও শহরের অভ্যন্তরে এভাবে দুষ্কৃতীদের দাপট নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠছে প্রশাসনের দক্ষতা এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে । তবে গোয়েন্দা বিভাগের দাবি, খুব শিগগিরই গোটা চক্রটিকে চিহ্নিত করে একে একে সবাইকে আইনের জালে আনা হবে ।