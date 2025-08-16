কলকাতা, 16 অগস্ট: মহানগরের মুখ ঢেকে যায় বিজ্ঞাপনে ৷ প্রতি বছর দুর্গাপুজোর সময় তৈরি হয় এমনই পরিস্থিতি ৷ যা থেকে যায় পুজোর পরও ৷ বিভিন্ন রাস্তার ধারে থাকা সেই বিজ্ঞাপনী হোডিং সরাতে গাঁটের কড়ি খরচ করতে হতো কলকাতা পুরনিগমকে ৷ কিন্তু এবার কড়া হাতে পরিস্থিতি মোকাবিলা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কর্পোরেশন ৷
এবার পুজোর শহরে যথেচ্ছ বিজ্ঞাপনে লাগাম টানতে চলেছে কলকাতা কর্পোরেশনের বিজ্ঞাপন বিভাগ । শুধু তাই নয়, হোর্ডিং লাগিয়ে দায় এড়ানো যাবে না । নির্দিষ্ট সময় না-খুললে জরিমানার টাকা গুনতে হবে বিজ্ঞাপন সংস্থাকে । কলকাতা কর্পোরেশনের বিজ্ঞাপন বিভাগ ইতিমধ্যেই নয়া নীতি তৈরি করেছে । যার নানা দৃষ্টিকোণ ও উদ্দেশ্য আছে । সেই নীতিকে ভরসা করেই এবার এই সিদ্ধান্ত নিতে চলেছে পুরনিগম ৷
বাংলার সব থেকে বড় উৎসব দুর্গাপুজো । পুজো কমিটিগুলোর এখন বড় আয়ের উৎস হল বিজ্ঞাপনী হোর্ডিং । অভিযোগ, তবে সেগুলি যথেচ্ছভাবে লাগানোর জেরে নানা ধরনের সমস্যা তৈরি হয় শহর কলকাতায় । বিশেষ করে যানজট ও দৃশ্য দূষণ প্রকট হয় । আর পুজো মিটলেও আর কেউ হোর্ডিং খোলার দায় নেয় না । ফলে সেই হোর্ডিং থেকে সার্বিকভাবে দূষণ ছড়ায় ।
পুরনিগমের দাবি, শেষমেষ তা কলকাতা কর্পোরেশনের কোষাগারের টাকা খরচ করে খুলতে হয় । তবে এবার সেগুড়ে বালি । নয়া বিজ্ঞাপন নীতি মেনেই উৎসবের দিনে বিজ্ঞাপন দেওয়ার ক্ষেত্রে একাধিক বিধিনিষেধ আরোপ করতে চলেছে কলকাতা কর্পোরেশন । বিজ্ঞাপনী সংস্থার সঙ্গে বৈঠকে সেই কথা স্পষ্ট বুঝিয়ে দিয়েছে কর্তৃপক্ষ ।
পুজো আসার আগেই রাস্তার দুই ধার, এমনকি ডিভাইডার বাঁশের কাঠামো প্রস্তুত হয়ে যায় বিজ্ঞাপনী হোর্ডিং লাগানোর জন্য । তবে এইবার রাস্তার মাঝে ডিভাইডারে কোনও বিজ্ঞাপনী হোর্ডিং লাগানো যাবে না বলেই সাফ জানিয়ে দিয়েছে কর্তৃপক্ষ । কারণ, এর জেরে সিগনাল দেখা যায় না । ফলে যানবাহনের গতি শ্লথ হয়ে যায় । ফলে রাস্তার দুই ধার অনুমতি পেলেও পাবে না ডিভাইডারে বিজ্ঞাপন লাগানোর অনুমতি । দু’টি রাস্তার মাঝে মিডিয়ান স্ট্রিপ দখল করে কিছু বিজ্ঞাপন লাগানো যাবে না । প্রতি বছর পুজোর সময়কাল বিজ্ঞাপন-হোর্ডিং-এর উপর ছাড় থাকলেও এবার আর সেই ছাড় থাকছে না ।
হোর্ডিং-এর নিচে বিজ্ঞাপন এজেন্সির ও ক্লাবের নামধাম স্পষ্ট করে লিখতে হবে । না-হলে বেআইনি হোর্ডিং বলে খুলে দেবে কর্পোরেশন । এর জেরে ব্যাপক রাজস্ব আদায় হবে কলকাতা কর্পোরেশনের বলে আশা করছে কর্তৃপক্ষ । পাশাপশি কোষাগারের টাকা খরচে আর শহর হোর্ডিং মুক্ত করা নয়, এবার দশমীর পরবর্তী 10 দিনের মধ্যে হোর্ডিং না-খুললে মোটা অংকের টাকা জরিমানা করার কথা জানিয়েছে বিজ্ঞাপন বিভাগ । সমস্ত বিজ্ঞাপন সংস্থাগুলিকে ডেকে এই সমস্ত নির্দেশ স্পষ্ট করে দিয়েছে কলকাতা কর্পোরেশন ।
কলকাতা কর্পোরেশন সূত্রে জানা গিয়েছে, দীর্ঘ কয়েক বছর উৎসব আরও বড় আকার নিয়েছে । ফলে বিজ্ঞাপনের বহর বেড়েছে । তবে বিজ্ঞাপন লাগানোর নিয়মের যেমন তোয়াক্কা করা হয়নি, তেমন খোলার নাম গন্ধ ছিল না । এর জেরে যান চলাচল, দৃশ্য দূষণ থেকে পরিবেশ দূষণ, নানা সমস্যার মুখে পড়েছে পুরনিগম । পাশাপশি কোষাগারের বিপুল টাকা ব্যয় হয়েছে উৎসব পরবর্তী শহর বিজ্ঞাপনী হোর্ডিং ব্যানার মুক্ত করতে ।
তাই বছর দুই ধরেই কোষাগারের টাকা খরচ না-করে কীভাবে লাগাম দেওয়া যায় প্রাথমিক ভাবে, সেই চিন্তাভাবনা করছিল কর্তৃপক্ষ । গত বছর দুর্গাপুজোয় পরবর্তী সময় কমবেশি দু’হাজার বিজ্ঞাপনী হোর্ডিং ব্যানার খুলেছে কলকাতা কর্পোরেশন । এর জেরে 70-80টি বিজ্ঞাপনদাতা সংস্থার থেকে জরিমানা আদায় করা হয়েছে । যার পরিমাণ কমবেশি 12 লাখ টাকা ।
কলকাতা কর্পোরেশনের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, এতদিন উৎসবের সময়কালে এই বিজ্ঞাপন সংক্রান্ত যে যে বিষয় সমস্যাগুলি সম্মুখীন হতে হয়েছে, সেই সমস্যাগুলি এবার নয়া বিজ্ঞাপন নীতির মাধ্যমে সমাধান করা গিয়েছে । উৎসবে ব্যাপক প্রচার হলেও সেখান থেকে আমাদের কোনও আয় হতো না ৷
কিন্তু সেই হোর্ডিং খোলার জন্য ব্যয় হতো টাকা । এবার ব্যয় যেমন লাগাম দেওয়া যাবে, জরিমানা করে তেমনই আয় বাড়ানোর যাবে । হোর্ডিং সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করার মধ্য দিয়ে যানজট কমানো থেকে দৃশ্য দূষণ কমানো যাবে । দৃঢ় অবস্থান নেওয়া হচ্ছে ৷ এবার দেখা যাক ঠিক করে বাস্তবায়ন হলে সার্বিকভাবে নাগরিকরাই উপকৃত হবেন ।