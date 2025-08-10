কলকাতা, 10 অগস্ট: শহর জুড়ে থাকা জরাজীর্ণ ও ভগ্নদশা ভবনের বিরুদ্ধে হবে বিশেষ অভিযান । মালিক থেকে ভাড়াটিয়াদের দেওয়া হবে নোটিশ । দু'মাসের মধ্যে মেরামত না-করলেই বাড়ির মালিক হোক বা ভাড়াটিয়া, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে এবার স্থানীয় থানায় পুর কর্তৃপক্ষ দায়ের করবে এফআইআর । এমনই কঠোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে কলকাতা পুরনিগম ।
মূলত প্রতি বছর বর্ষা এলেই জীর্ণ বাড়ি ভেঙে আহত বা নিহত হওয়ার মতো ঘটনার সাক্ষী থাকছে শহর কলকাতা । পুরনিগম সূত্রে খবর, এক্ষেত্রে বিভিন্ন ভেঙে পড়া বিপজ্জনক বাড়ির বাসিন্দা বা দোকানদারদের বার বার বলেও কিছু করা যায়নি । তাই আবেদন ও অনুরোধের দিন এবার শেষ হতে চলেছে ৷ কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার পথেই হাঁটছে কলকাতা পুরনিগম ।
সাম্প্রতিক সময়ে লাগাতার বৃষ্টির মধ্যে তিন-চার জায়গায় জীর্ণ, ভগ্ন বাড়ি ভেঙে পড়ে একাধিক ব্যক্তি আহত হন । এমনকি মৃত্যুর মতো ঘটনা পর্যন্ত ঘটেছে । তবু জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এমন বিপজ্জনক বাড়িগুলি ছেড়ে অন্যত্র যাওয়ার নাম করছেন না বাসিন্দারা । ভাড়াটিয়া হোক বা মালিক, সবাই এই করছেন ৷ কোথাও শরিকি জটিলতা, তো কোথাও মালিক-ভাড়াটিয়ার সমস্যা । আর তার জেরে সংস্কার কাজ দিনের পর দিন থমকে থাকায় বিপজ্জনক বাড়ি কার্যত মরণফাঁদ হয়ে উঠেছে । তাই এই ধরনের বাড়ির বাসিন্দাদের সঙ্গে আলোচনা করে কলকাতা পুরনিগম তাঁদের সমস্যা জেনেছে ।
মূলত আলোচনার মধ্যে দিয়ে পুর আধিকারিকরা বুঝতে পেরেছেন, পুরনো বাড়ি অনেকেই সংস্কার করতে দিতে ইচ্ছুক, তবে তাঁদের বেশ কিছুজনের আর্থিক সামর্থ্য নেই । অগত্যা বাড়িটি প্রোমোটারদের হাতে তুলে দিতে হবে । কিন্তু তা করার জন্যও সেই বাড়ির মালিক বা ভাড়াটিয়া উভয়েই আশঙ্কায় ভোগেন উচ্ছেদের । যদি না আর ফিরতে পারেন ওই জায়গায় । যদি প্রোমোটার বঞ্চিত করেন তাঁদের ৷
তবে এই আশঙ্কার অবসান করতে কলকাতা পুরনিগমের তরফে বিল্ডিং আইন সংশোধন হয় । সেখানে পজেশন সার্টিফিকেটের প্রচলন করা হয় । অর্থাৎ নতুন নিয়ম অনুসারে পুরনো বাড়ি ভেঙে প্রোমোটিং হলে সেক্ষেত্রে নকশায় বাড়ির মালিক, ভাড়াটিয়াদের প্রত্যেকের জায়গা নিশ্চিত করে উল্লেখ করতে হবে । তবেই নকশার অনুমোদন মিলবে । এই পজেশন সার্টিফিকেট দেবে কলকাতা পুরনিগমের বিল্ডিং বিভাগ । অর্থাৎ তারাও মালিক বা ভাড়াটিয়া যাতে পজেশন পায় সেই ক্ষেত্রে দায়বদ্ধ থাকছে । এর পরেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে এমন বাড়িগুলি বাসিন্দারা এগিয়ে আসছেন না । ফলে ঝড় জলে দুর্ঘটনার ঝুঁকি রয়ে যাচ্ছে । প্রাণহানি ঘটছে বা আহত হচ্ছেন সহ-নাগরিকরাও । এবার তাই আর আবেদন নয়, এক্কেবারে ব্যবস্থা গ্রহণ ।
পুরনিগম সূত্রে খবর, 3500 থেকে 4000 বিপজ্জনক বাড়ি বা বাজার ভবন আছে শহরে । এর মধ্যে কমবেশি 400 অতি বিপজ্জনক অবস্থায় রয়েছে । অতি বিপজ্জনক বাড়িগুলি উত্তর কলকাতা, মধ্য ও পূর্ব কলকাতা বেশি । কিছুটা আছে দক্ষিণ কলকাতায় ।
এই বিষয়ে কলকাতা পুরনিগমের এক আধিকারিক বলেন, "নোটিশ দেওয়ার পর দু'মাস সময় দেওয়া হবে । তার মধ্যে মেরামত কাজ না করলে থানায় এফআইআর করব । পাশাপশি বাড়ি বা ভবনের বিপজ্জনক অংশ ভেঙে ফেলা হবে । কারণ আশপাশের সহ-নাগরিক ও পথ চলতি মানুষের কাছে এই বাড়ি বা জীর্ণ ভবন মরণফাঁদ । যেকোনও সময় ভেঙে বিপদ ঘটে যেতে পারে ।"