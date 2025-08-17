কলকাতা, 16 অগস্ট: বছরখানেক আগেই একটি মামলার ভিত্তিতে কলকাতা হাইকোর্ট নির্দেশ দিয়েছিল পথ কুকুরদের যথেচ্ছ ভাবে খাবার দেওয়ার বিষয়ে লাগাম টানতে ও তার জন্য কর্পোরেশনকে শহরের বিভিন্ন জায়গায় কুকুরদের খাবার দেওয়ার স্থান নির্দিষ্ট করতে । সম্প্রতি সেই কাজ শেষ করেছে কলকাতা পুরনিগম । শহরে প্রায় 500টির কাছাকাছি জায়গা চিহ্নিত করেছে কলকাতা পুরনিগম ।
পুরনিগমের স্বাস্থ্যকর্তা আদালতের নির্দেশ মতো প্রতি বরো স্বাস্থ্য আধিকারিকদের নিজ নিজ বরো এলাকায় এই কাজ করতে বলেছিলেন । সেই অনুসারে একটি করে বরো কমিটি গঠন হয় । শেষমেষ তারা রিপোর্ট জমা দেয় । তাতে শহরজুড়ে 500টি জায়গা চিহ্নিত করা হয়েছে । 16টি বরোতে এই কাজ হয়েছে । একটি স্ট্যান্ডার্ড অপারেশন প্রসিডিওর চালু করা হয়েছে । পাশাপশি পুরনিগম সিদ্ধান্ত নিয়েছে, চিহ্নিত জায়গা বাদে কেউ যথেচ্ছ পথ কুকুরদের খেতে দিলে, সেটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে চিহ্নিত করা হবে ৷
কেন্দ্র ও রাজ্যের সরকারের আর্থিক সহায়তায় পথকুকুরদের নির্বীজকরণ ও টিকাকরণ হয় কলকাতায় । তবে এই সমস্ত কুকুরদের নিজ নিজ এলাকা থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় না । তাদের মানসিক স্বাস্থ্যের পক্ষে বড় বিপদ হতে পারে বলে সরানো হয় না ৷ আর এলাকায় কিছু সারমেয় প্রেমী মানুষ যথেচ্ছভাবে কুকুরদের খেতে দেন । সেই জায়গা পরিষ্কার করে দেন না পশুপ্রেমীরা । ফলে বাকিদের ক্ষেত্রে সেটা খুবই অস্বস্তির বিষয় হয় ।
কর্পোরেশনের সিদ্ধান্ত যে 500টি জায়গা পথকুকুরদের খাওয়ানোর জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে, সেখানে খাবার যেমন দিতে হবে, তেমন খাওয়ানোর পর ওই জায়গা পরিষ্কারও করে দিতে হবে ৷ এই বিষয়টি যাঁরা মানবেন না, তাঁদের ক্ষেত্রে কর্পোরেশন বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নিতে পারে ।
কলকাতার যে সময় জায়গাগুলো চিহ্নিত করা হয়েছে, সেগুলোর মধ্যে আছে - তারাতলা, লেক, শ্যামপুকুর স্ট্রিট, হাজরা রোড, বাগবাজার, জেমস লং সরণি-সহ একাধিক এলাকা । এই সমস্ত এলাকায় নির্দিষ্ট করা হয়েছে একাধিক জায়গা । সময় নির্দিষ্ট করা হয়েছে, সকাল 7টার আগে ও সন্ধ্যা 7টার পরেই খাবার দেওয়া যাবে । ঘণ্টা দুই সময় ধরে এই খাওয়ানোর কাজ করা যেতে পারে ।
সারমেয় প্রেমীদের বক্তব্য, ‘‘এই ধরনের আইন দরকার ছিল । আমরা যেমন কুকুর ভালবাসি, তাদের ভয় পাই না, তাদের ভালোবাসে না, এমন বহু লোক আছেন । কুকুরদের যথেচ্ছ খাবার দিয়েই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দায় সারেন মানুষজন । তাঁরা এলাকা অপরিচ্ছন্ন রাখেন । এর জেরে বাকিদের মধ্যে বিরক্তি বা অস্বস্তি তৈরি হয় । এই নিয়ম সঠিক । জায়গা পরিষ্কার করা দরকার । তবে প্রতি এলাকায় খাবার জায়গা আরও ভালো করে নির্দিষ্ট করতে হবে । না-হলে অন্য জায়গার কুকুর আরেক জায়গায় গেলে সেখানে বসবাসকারী কুকুরদের সঙ্গে বিবাদে লিপ্ত হবেই । সেই ঘটনা এড়াতে প্রতি এলাকার কুকুরদের জন্য জায়গা আর বেশি সংখ্যায় নির্দিষ্ট করতে হবে ।’’
কলকাতা কর্পোরেশনের এক আধিকারিক বলেন, ‘‘আদালতের নির্দেশ মতো আমরা এসওপি করেছি । প্রতি বরো এলাকায় একাধিক জায়গা চিহ্নিত করেছে । সংখ্যা প্রয়োজনে বৃদ্ধি করা হবে । তবে যারা খেতে দেন কুকুরদের তাদের ধার্য করা সময় মেনে ও নির্দিষ্ট জায়গায় খেতে দিতে হবে । খাবার শেষে পরিষ্কার করে দিতে হবে । নিয়ম ভাঙার ঘটনা পুর কর্তাদের চোখে পড়লে বা অভিযোগ এলে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে নিয়মভঙ্গকারীর বিরুদ্ধে ।’’