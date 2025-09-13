ETV Bharat / state

বাড়ি তৈরির নকশা লেখা হল বাংলায়, অনুমোদন করে ইতিহাসে পুরনিগম

বাংলায় সাইনবোর্ড লেখা বাধ্য়তামূলক করার পর, বাংলা ভাষাকে তুলে ধরতে আরও একটি ঐতিহাসিক পদক্ষেপ করল পুরনিগম ৷

প্রথম বাড়ির প্ল্যান করা হল সম্পূর্ণ বাংলা ভাষায় (ইটিভি ভারত)
September 13, 2025

কলকাতা, 13 সেপ্টেম্বর: কলকাতা কর্পোরেশনের ইতিহাসে এই প্রথম বাড়ি তৈরির নকশার আবেদন জমা পড়ল বাংলায় ৷ সরকারি প্রক্রিয়া শেষে নকশাটি অনুমোদনও করা হল ৷ এই ঐতিহাসিক পদক্ষেপের কথা প্রকাশ্যে আনলেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম নিজেই।

শুক্রবার তিনি একটি তিনতলা বাড়ির অনুমোদন করা নকশা প্রকাশ করেন ৷ সেখানে ওই বাড়িটি সম্পর্কিত একাধিক তথ্য় রয়েছে ৷ তার সবটাই বাংলায় লেখা ৷ ফিরহাদের দাবি, কলকাতা পুরনিগমের সুদীর্ঘ ইতিহাসে এই ধরনের কোনও ঘটনা এর আগে কখনও হয়নি ৷ তাঁর কথায়, "এই প্রথম সম্পূর্ণ বাংলায় লেখা বাড়ি তৈরির নকশা সংক্রান্ত একটি আবেদন আমাদের কাছে জমা পড়ল ৷ আমরা সেটি অনুমোদনও করেছি। এই অসাধারণ কাজটি করেছেন বস্তুকার ইন্দ্রনীল ঘোষ। আগামিদিনে এমন আবেদন আরও বেশি সংখ্যায় জমা পড়ুক।"

ইন্দ্রনীল বলেন, "কর্মসূত্রে আমি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে থেকেছি ৷ ইউরোপের বিভিন্ন দেশ কীভাবে আঞ্চলিক ভাষাকে প্রাধান্য দেয় তা আমি জানি ৷ বাংলাকেও বাড়তি গুরুত্ব দিতে কী করা যায় সেটা ভাবছিলাম ৷ বন্ধুদের থেকে জানতে পারি বাংলায় কখনও এই ধরনের আবেদন জমা পড়েনি ৷ আর তাই বাড়ি তৈরির নকশার ক্ষেত্রে শুধু বাংলা ভাষা ব্যবহার করব বলে ঠিক করি ৷ খানিকটা অতিরিক্ত খাটনি হয়েছে ঠিকই তবে এটা একটা মাইলফলক হয়ে থেকে যাবে ভেবে ভালো লাগছে ৷"

সম্প্রতি বাংলা ভাষা ঘিরে চলতে থাকা তরজা খানিকটা অন্য মাত্রা নিয়েছে ৷ বাংলায় কথা বলার জন্য় দেশের বিভিন্ন রাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিকদের আক্রান্ত হতে হয়েছে ৷ পড়তে হয়েছে পুলিশি হেনস্থার মুখেও। প্রতিবাদে রাস্তায় নেমেছে শাসক শিবির। আন্দোলনের সুর বেঁধে দিয়েছেন খোদ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷
রাজনৈতিক লড়াইয়ের পাশাপাশি প্রশাসনিকভাবেও বাংলাকে আরও বেশি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে ৷ ইতিমধ্যেই বাংলায় সাইনবোর্ড লেখা বাধ্যতামূলক করেছে কলকাতা কর্পোরেশন। অধিবেশনে বাংলা ভাষায় প্রশ্ন করাও এখন বাধ্যতামূলক। এবার বাংলা ভাষাকে গুরুত্ব দেওয়ার লক্ষ্যে আরও এক ইতিহাস গড়ল কর্পোরেশন।

অন্য একটি প্রসঙ্গে এদিন মেয়র আবারও জানান পুজোর পর থেকে সাইনবোর্ড নিয়ে অভিযান চালাবে কর্পোরেশন। কোনও দোকানের মালিক বাংলায় সাইনবোর্ড লাগানোর নির্দেশ অমান্য করেছেন প্রমাণিত হলে তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে ৷ সঙ্গে সঙ্গে লাইসেন্স বাতিলের মতো পদক্ষেপও করা হতে পারে । এদিকে, অন্ধপ্রদেশে এক পরিযায়ী শ্রমিকের উপরে আক্রমণ ঘটনা ঘটেছে বলেও অভিযোগ করেন মেয়র। স্পষ্ট হুঁশিয়ারি দিয়ে তিনি জানান , ব্রিটিশদের তাড়ানোের ক্ষমতা বাঙালিদেরই ছিল । আজ যাঁরা বাঙালিদের উপর অত্যাচার করছেন তাঁদের বিরুদ্ধে গর্জে উঠতে খুব বেশি সময় লাগবে না ৷

