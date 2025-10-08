ETV Bharat / state

ইঁদুর আতঙ্কে ঘুম ছুটেছে কর্পোরেশেন, খাঁচা বন্দি করা হচ্ছে এসি

ইঁদুরে উৎপাতে বারবার বিকল হচ্ছিল এসি৷ কম্পিউটারের তার কেটে দেওয়ার ফলেও বিঘ্নিত হচ্ছিল পরিষেবা৷ তাই এই ব্যবস্থা করে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করছে কলকাতা পুরনিগম৷

Rat Attack at KMC
ইঁদুর আতঙ্কে খাঁচা বন্দি করা হয়েছে এসি (নিজস্ব ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 8, 2025 at 8:44 PM IST

কলকাতা, 8 অক্টোবর: শহরের কোনও সাধারণ বস্তি এলাকা বা বহুতল নয়, কলকাতা পুরনিগমের কেন্দ্রীয় ভবনে এখন নয়া আতঙ্কে ভুগছেন আধিকারিক থেকে কর্মীরা। সেই আতঙ্কের নাম ইঁদুর। ইঁদুরের দৌরাত্ম্যে বিপুল টাকার ক্ষতির মুখে পুর-কর্তৃপক্ষ৷ তার জেরে করা হল নজিরবিহীন পদক্ষেপ৷ কোষাগারের ক্ষতি রুখতে খাঁচা বন্দি করা হচ্ছে একের পর এক এসি মেশিন ও বৈদ্যুতিক তার।

অতীতে রাস্তা নিয়ে নাজেহাল হয়েছেন পুর-কর্তারা। ইঁদুরের জেরে মাটির নিচ ফাঁপা হয়ে বিভিন্ন সময় রাস্তা বসে গিয়েছে, ধস নেমেছে। এমনকী দক্ষিণ কলকাতার ঢাকুরিয়া ব্রিজের পিলার বসে গিয়েছিল বেশ কয়েক বছর আগে। ইঁদুরের জেরেই সেই কাণ্ড বলে জানা গিয়েছিল। ইঁদুরের তাণ্ডবে বিরাট বিরাট মোটা প্রলেপ দেওয়া উচ্চ ক্ষমতার বৈদ্যুতিক তার কেটে দেওয়ার জেরে রতনবাবুর ঘটে ইলেকট্রিক চুল্লি পরিষেবা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

ইঁদুর আতঙ্কে ঘুম ছুটেছে কর্পোরেশেন, খাঁচা বন্দি করা হচ্ছে এসি (ইটিভি ভারত)

এবার সেই ইঁদুরের দৌরাত্ম্যে নাজেহাল পুর-আধিকারিক থেকে কর্মীরা। গণেশের বাহনের বাড়বাড়ন্ত জেরে কর্পোরেশন বিপুল টাকার ক্ষতির মুখে দাঁড়িয়েছে। কাগজ কিংবা ফাইল ধারালো দাঁতে মুহূর্তে কেটে ফেলছে ইঁদুর৷ আকারে বড় ইঁদুর দিন-রাত কাজ চলাকালীন তার বেয়ে চলে আসছে৷ আধিকারিকদের ঘরের এসি মেশিনে ঢুকে পড়ছে৷ আর তারপরেই যা হওয়ার তাই ঘটছে।

অনেক ক্ষেত্রেই এসির তার বা কম্পিউটারের তার কেটে ফেলছে। আলোক বিভাগের রীতিমতো মাথায় হাত। একদিকে ভয়ে তঠস্থ কর্মী-আধিকারিকরা, অন্যদিকে এসি বিকল হয়ে যাওয়ার হয়রানি। লাখ লাখ টাকার সম্পত্তি নষ্টের জেরে ঘুম উড়ছিল কর্তৃপক্ষের। তাই পদক্ষেপ করার পরিকল্পনা তৈরি করে ফেলে ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ। ইঁদুর ঠেকাতে এক্কেবারে খাঁচা বন্দি করতে শুরু করে বিভিন্ন ঘরে থাকা এসি মেশিন থেকে শুরু করে তার।

Rat Attack at KMC
কলকাতা পুরনিগমে তারের জাল (নিজস্ব ছবি)

অতীতে ইঁদুর ঠেকাতে একটি আধুনিক যন্ত্র পাইলট প্রজেক্ট হিসেবে লাগানো হয়েছিল কেন্দ্রীয় ভবনে বিভিন্ন ঘরে। তাতে ফলাফল শূন্য। স্বাস্থ্য আধিকারিক থেকে বাজার বিভাগের কর্তা, আরও একাধিক বিভাগের ঘরে থাকা এসি মেশিন ইতিমধ্যেই খাঁচা বন্দি হয়েছে।

Rat Attack at KMC
ইঁদুর উৎপাত বন্ধের কাজ চলছে কলকাতা পুরনিগমে (নিজস্ব ছবি)

কলকাতা কর্পোরেশনের মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক রণিতা সেনগুপ্ত বলেন, ‘‘কর্পোরেশন জুড়ে ইঁদুরের উৎপাত আছেই। আমাদের ঘরে পুরনো এসি মেশিনগুলো লাগাতার খারাপ হতো এই দৌরাত্ম্যে। মেশিনের ভিতর ঢুকে গিয়ে তার কেটে দিত। আটকে যেত। প্রতিদিন আলোক বিভাগের লোকজন এসে দেখে জানাতেন আজ অমুক সার্কিটের তার কেটেছে, কাল সেটার তার কেটেছে।’’

Rat Attack at KMC
ইঁদুর থেকে বাঁচতে প্লাস্টিক দিয়ে মুড়ে দেওয়া হয়েছে মাউসের তার (নিজস্ব ছবি)

তিনি আরও বলেন, ‘‘তারপর আলোক বিভাগ থেকে নতুন এসি লাগিয়ে দিয়ে যায়। তারপরে এই খাঁচাগুলো লাগিয়ে দিয়ে যায়। আমাদের ঘরে এই মুহূর্তে ইঁদুরের উৎপাত থেকে তিনটে এসিকে বাঁচানো গিয়েছে। আগে সকালে বসে থাকলেই দেখা মিলতে তার ধরে হেঁটে যাচ্ছে তারা। বেশি কাটত কম্পিউটারের তার আর এসি।’’

