পুজোর দিনগুলিতে টুরিস্ট স্মার্ট কার্ডে 'আনলিমিটেড মেট্রো' সফর, কত ভাড়া
পুজোর দিনগুলোয় যে যাত্রীরা মেট্রোতে চড়েই এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে প্রতিমা দর্শন করতে যান, তাঁদের জন্য চালু হল স্বল্প মেয়াদের টুরিস্ট স্মার্ট কার্ড ৷
Published : September 18, 2025 at 2:09 PM IST
কলকাতা, 18 সেপ্টেম্বর: পুজোর সময় ঠাকুর দেখতে রাস্তায় নামে জনসমুদ্র ৷ আর তা এড়াতে অনেকেই সড়ক পরিবহণের থেকেও বেশি আস্থা রাখেন মেট্রোর উপর ৷ তবে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় মেট্রোয় যাতায়াতে বারবার লাইনে দাঁড়িয়ে টিকিট কাটার ঝক্কি পোহাতে হয় ৷ তার থেকে নিস্তার দিতে এবার নয়া উদ্যোগ কলকাতা মেট্রো রেলের ৷ পুজোর দিনগুলোয় যে যাত্রীরা বারবার মেট্রোতেই সফর করতে চান, তাঁদের জন্য চালু করা হল স্বল্প মেয়াদের টুরিস্ট স্মার্ট কার্ড ৷ তাতে থাকছে বিশেষ ছাড়ের ব্যবস্থাও ৷
হাতে মাত্র আর কয়েকটা দিন ৷ তারপরেই বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপুজো । আর এই সময়টায় কারই বা ইচ্ছে করে ঘরের চার দেওয়ালের মধ্যে বন্দি থাকতে ! প্ল্যান করেই আত্মীয়স্বজন বা বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে ঠাকুর দেখতে বা প্যান্ডেল হপিং-এ বেরিয়ে পড়েন মানুষজন । আর যানজট এড়িয়ে শহরের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে পৌঁছে যাওয়ার ক্ষেত্রে মেট্রোর জুড়ি মেলা ভার ।
তথ্য অনুসারে, গত বছর দুর্গাপুজোর দিনগুলিতে প্রতিদিন নয় লক্ষেরও বেশি যাত্রী মেট্রোয় যাতায়াত করেছিল । সম্প্রতি বিভিন্ন করিডরে মেট্রো নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণের ফলে চলতি বছর পুজোর দিনগুলিতে যাত্রী সংখ্যা 11 থেকে 12 লক্ষরও বেশি হতে পারে বলে অনুমান করছে কলকাতা মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষ । তবে একদিকে কবি সুভাষ মেট্রো স্টেশন বন্ধ এবং অন্যদিকে ব্লু লাইনে নিত্যদিনের সমস্যা লেগেই রয়েছে ৷ যার ফলে কলকাতা মেট্রো রেলের মেইন লাইনে যাত্রী ভোগান্তি বর্তমানে প্রতিদিনের ছবি হয়ে উঠেছে ৷ তাই ভিড় আরও বাড়লে পরিষেবা কতটা সুষ্ঠু থাকবে, তা নিয়ে চিন্তা রয়েছে ৷
তবে পরিষেবায় যাতে কোনও খামতি না-থাকে সেজন্য তৎপর মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষ ৷ উৎসবের মরশুমের জন্য তারা বিশেষ ব্যবস্থা নিচ্ছে ৷ পুজোর পাঁচটা দিন যাত্রীদের সুবিধা করে দিতে টুরিস্ট স্মার্ট কার্ড চালু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে । কলকাতা মেট্রোরেলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে, তিনদিন বা পাঁচদিনের জন্য সংগ্রহ করা যাবে এই টুরিস্ট কার্ড । তিনদিনের জন্য 250 টাকা দিয়ে কার্ড সংগ্রহ করতে হবে এবং পাঁচদিনের কার্ডটি 550 টাকা দিয়ে সংগ্রহ করতে হবে । দুটি কার্ডেই 'আনলিমিটেড মেট্রো ট্রিপ' করা যাবে । সব স্টেশনে বুকিং কাউন্টারে এই দুই মূল্যের কার্ড পাওয়া যাচ্ছে ।
দুর্গাপুজোর সময় টিকিট বুকিং কাউন্টারে ভিড় এড়াতে এবং সময় সাশ্রয় করতে টুরিস্ট স্মার্ট কার্ড ব্যবহার করার এবং 'আমার কলকাতা মেট্রো' অ্যাপের মাধ্যমে টিকিট বুক করার জন্য আবেদন জানিয়েছে কলকাতা মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষ । এমনকি স্মার্ট কার্ড এবং মোবাইলে কিউআর টিকিটের মূল্যের উপর পাঁচ শতাংশ রিবেট বা ছাড়ও দেওয়া হচ্ছে ।
প্রতিদিন মেট্রোয় অস্বাভাবিক ভিড় এড়াতে যাত্রীরাও ধীরে ধীরে স্মার্ট কার্ড এবং স্মার্ট মোবাইল কিউআর টিকিট বুক করার দিকেই ঝুঁকছেন । তথ্য বলছে, গত 11 দিনে মোট 24,170টি স্মার্টকার্ড বিক্রি হয়েছে এবং চলতি মাসে 4.56 লক্ষেরও বেশি যাত্রী স্মার্ট মোবাইল কিউআর টিকিট বুক করেছেন ।