পুজোয় রাতভর চলবে মেট্রো, বন্ধ থাকবে অরেঞ্জ লাইন
দুর্গাপুজোয় সারারাত ঠাকুর দেখে বাড়ি ফেরার কথা ভাবছেন ? চিন্তা নেই, আপনার সর্বক্ষণ সঙ্গী হবে কলকাতা মেট্রো ৷ দেখুন, পুজোর ক'দিনের সম্পূর্ণ সময়সূচি ৷
Published : September 24, 2025 at 2:00 PM IST
কলকাতা, 24 সেপ্টেম্বর: রাতভর ঠাকুর দেখে বাড়ি ফেরার চিন্তা করছেন ! পুজোর ক'দিন অর্থাৎ পঞ্চমী থেকে দশমী পর্যন্ত যাত্রীদের সুবিধার জন্য এই বছরও সারারাত চলবে মেট্রো । ব্লু, গ্রিন, পার্পেল এবং ইয়েলো লাইনে চালু থাকছে বিশেষ মেট্রো পরিষেবা । তবে অরেঞ্জ লাইনে আগামী 27 সেপ্টেম্বর (শনিবার) থেকে 2 অক্টোবর (বৃহস্পতিবার) পর্যন্ত বন্ধ থাকবে পরিষেবা । এমনটাই জানিয়েছে কলকাতা মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষ ৷ দুর্গাপুজোয় কলকাতা মেট্রো পরিষেবার সময়সূচি একনজরে ৷
পঞ্চমীতে ব্লু লাইনে মেট্রো পরিষেবা (27.09.2025)
এদিন মিলবে মোট 262 পরিষেবা (131 আপ ও 131 ডাউন)। সকাল 8টা থেকে রাত 11টা পর্যন্ত মিলবে মেট্রো । দিনের ব্যস্ত সময় দু'টি মেট্রোর মধ্যে 6 থেকে 7 মিনিটের ব্যবধান থাকবে ।
প্রথম পরিষেবা
শহিদ ক্ষুদিরাম থেকে দক্ষিণেশ্বর, মহানায়ক উত্তম কুমার থেকে দক্ষিণেশ্বর, দক্ষিণেশ্বর থেকে শহিদ ক্ষুদিরাম ও নোয়াপাড়া থেকে শহিদ ক্ষুদিরাম পর্যন্ত যাওয়ার দিনের প্রথম মেট্রো মিলবে সকাল 8টায় ।
শেষ পরিষেবা
শহিদ ক্ষুদিরাম থেকে দক্ষিণেশ্বর পর্যন্ত যাওয়ার শেষ মেট্রো পাওয়া যাবে রাত 10টা 47 মিনিটে ।
দক্ষিণেশ্বর থেকে শহিদ ক্ষুদিরাম পর্যন্ত যাওয়ার শেষ মেট্রো মিলবে রাত 10টা 48 মিনিটে ।
শহিদ ক্ষুদিরাম থেকে দমদম পর্যন্ত যাওয়ার শেষ মেট্রো পাওয়া যাবে রাত 11টায় ।
ষষ্ঠীতে ব্লু লাইনে মেট্রো পরিষেবা (28.09.2025)
মোট 246 গুলি মেট্রো পাওয়া যাবে । যার মধ্যে 123 আপ ও 123 ডাউন পরিষেবা । সকাল 9টা থেকে রাত 11টা পর্যন্ত মেট্রো পাওয়া যাবে । দিনের ব্যস্ত সময়ে দু'টি মেট্রোর মধ্যে 6 থেকে 7 মিনিটের ব্যবধান থাকবে ।
প্রথম পরিষেবা
শহিদ ক্ষুদিরাম থেকে দক্ষিণেশ্বর, মহানায়ক উত্তম কুমার থেকে দক্ষিণেশ্বর, দক্ষিণেশ্বর থেকে শহিদ ক্ষুদিরাম ও নোয়াপাড়া থেকে শহিদ ক্ষুদিরাম পর্যন্ত যাওয়ার দিনের প্রথম মেট্রো মিলবে সকাল 9টায় ৷
শেষ পরিষেবা
দক্ষিণেশ্বর থেকে শহিদ ক্ষুদিরাম যাওয়ার শেষ মেট্রো মিলবে রাত 10টা 48 মিনিটে ।
শহিদ ক্ষুদিরাম থেকে দক্ষিণেশ্বর যাওয়ার শেষ মেট্রো পাওয়া যাবে রাত 10টা 51 মিনিটে ।
শহিদ ক্ষুদিরাম থেকে দমদম পর্যন্ত যাওয়ার শেষ মেট্রো মিলবে রাত 11টায় ।
সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমীতে ব্লু লাইনের মেট্রো পরিষেবা (29.09.2025, 30.09.2025 এবং 01.10.2025)
এই তিনদিন মিলবে মোট 246টি পরিষেবা ৷ যার মধ্যে 123টি আপ ও 123টি ডাউন । দুপুর 1টা থেকে পরের দিন ভোর 4টে পর্যন্ত মিলবে পরিষেবা । দিনের ব্যস্ত সময়ে দু'টি মেট্রোর মধ্যে সময়ের ব্যবধান থাকবে 6 থেকে 7 মিনিটের ।
প্রথম পরিষেবা
শহিদ ক্ষুদিরাম থেকে দক্ষিণেশ্বর, গীতাঞ্জলি থেকে দক্ষিণেশ্বর, মহানায়ক উত্তম কুমার থেকে দক্ষিণেশ্বর, দক্ষিণেশ্বর থেকে শহিদ ক্ষুদিরাম, দমদম থেকে শহিদ ক্ষুদিরাম, শ্যামবাজার থেকে শহিদ ক্ষুদিরাম পর্যন্ত যাওয়ার প্রথম মেট্রো পাওয়া যাবে দুপুর 1টা থেকে । নোয়াপাড়া থেকে শহিদ ক্ষুদিরাম পর্যন্ত যাওয়ার প্রথম মেট্রো মিলবে বেলা 1টা 2 মিনিট নাগাদ ।
শেষ পরিষেবা
শহিদ ক্ষুদিরাম থেকে দক্ষিণেশ্বর পর্যন্ত যাওয়ার শেষ পরিষেবা পাওয়া যাবে ভোর 3টে 47 মিনিটে ।
দক্ষিণেশ্বর থেকে শহিদ ক্ষুদিরাম শেষ পরিষেবা মিলবে ভোর 3টে 48 মিনিটে ।
শহিদ ক্ষুদিরাম থেকে দমদম পর্যন্ত যাওয়ার শেষ পরিষেবা পাওয়া যাবে ভোর 4টের সময় ।
দশমীতে ব্লু লাইনের মেট্রো পরিষেবা (02.10.2025)
সারাদিনে চলবে মোট 132টি পরিষেবা ৷ এর মধ্যে 66টি আপ ও 66টি ডাউন । পরিষেবা মিলবে দুপুর 1টা থেকে রাত 10টা পর্যন্ত । দিনের ব্যস্ত সময় দু'টি মেট্রোর মধ্যে সময়ের ব্যবধান থাকবে 8 মিনিট ।
প্রথম পরিষেবা
শহিদ ক্ষুদিরাম থেকে দক্ষিণেশ্বর, দমদম থেকে শহিদ ক্ষুদিরাম পর্যন্ত যাওয়ার প্রথম মেট্রো পাওয়া যাবে দুপুর 1টায় ।
মহানায়ক উত্তম কুমার থেকে দক্ষিণেশ্বর, দক্ষিণেশ্বর থেকে শহিদ ক্ষুদিরাম, নোয়াপাড়া থেকে শহিদ ক্ষুদিরাম, মহানায়ক উত্তম কুমার থেকে দক্ষিণেশ্বর পর্যন্ত যাওয়ার প্রথম মেট্রো মিলবে দুপুর 1টা 5 মিনিটে ।
শেষ পরিষেবা
দক্ষিণেশ্বর থেকে শহিদ ক্ষুদিরাম পর্যন্ত যাওয়ার শেষ মেট্রো পাওয়া যাবে রাত 9টা 48 মিনিটে ।
শহিদ ক্ষুদিরাম থেকে দক্ষিণেশ্বর পর্যন্ত যাওয়ার শেষ মেট্রো মিলবে রাত 9টা 50 মিনিটে।
শহিদ ক্ষুদিরাম থেকে দমদম পর্যন্ত যাওয়ার শেষ মেট্রো মিলবে রাত 10টায় ।
গ্রিন লাইনে পঞ্চমীতে মেট্রো পরিষেবা
সারাদিনে মোট 225টি পরিষেবা দেওয়া হবে ৷ যার মধ্যে 114টি আপ ও 111টি ডাউন পরিষেবা । সকাল 7টা 30 মিনিট থেকে রাত 11টা 16 মিনিট পর্যন্ত পাওয়া যাবে মেট্রো । দিনের ব্যস্ত সময়ে দু'টি মেট্রোর মধ্যে 6 মিনিটের ব্যবধান থাকবে ।
প্রথম পরিষেবা
হাওড়া ময়দান থেকে সল্টলেক সেক্টর ফাইভ পর্যন্ত যাওয়ার প্রথম মেট্রো পাওয়া যাবে সকাল 7টা 30 মিনিটে ।
সল্টলেক সেক্টর ফাইভ থেকে হাওড়া ময়দান পর্যন্ত যাওয়ার প্রথম মেট্রো মিলবে সকাল 7টা 44 মিনিটে ।
শেষ পরিষেবা
হাওড়া ময়দান থেকে সল্টলেক সেক্টর ফাইভ পর্যন্ত যাওয়ার শেষ মেট্রো থাকবে রাত 11টায় ।
সেক্টর ফাইভ থেকে হাওড়া ময়দান পর্যন্ত যাওয়ার শেষ মেট্রো পাওয়া যাবে রাত 11টা 16 মিনিটে ।
গ্রিন লাইনে ষষ্ঠীতে মেট্রো পরিষেবা
সারাদিনে মোট 184টি পরিষেবা দেওয়া হবে ৷ যার মধ্যে 92টি আপ ও 92টি ডাউন । সকাল 9টা থেকে রাত 11টা 28 মিনিট পর্যন্ত মিলবে পরিষেবা । দিনের ব্যস্ত সময়ে দুটি মেট্রোর মধ্যে 8 মিনিটের ব্যবধান থাকবে ।
প্রথম পরিষেবা
হাওড়া ময়দান থেকে সল্টলেক সেক্টর ফাইভ পর্যন্ত যাওয়ার প্রথম পরিষেবা মিলবে সকাল 9 টায় ।
সল্টলেক সেক্টর ফাইভ থেকে হাওড়া ময়দান পর্যন্ত যাওয়ার দিনের প্রথম মেট্রো পাওয়া যাবে সকাল 9টা 2 মিনিটে ।
শেষ পরিষেবা
সল্টলেক সেক্টর ফাইভ থেকে হাওড়া ময়দান পর্যন্ত যাওয়ার শেষ পরিষেবা পাওয়া যাবে রাত 11টা 20 মিনিটে ।
হাওড়া ময়দান থেকে সল্টলেক সেক্টর ফাইভ পর্যন্ত যাওয়ার শেষ মেট্রো মিলবে রাত 11টা 28 মিনিটে ।
গ্রিন লাইনে সপ্তমী অষ্টমী ও নবমীতে মেট্রো পরিষেবা
সারাদিনে 192টি পরিষেবা পাওয়া যাবে ৷ যার মধ্যে 97টি আপ ও 95টি ডাউন । প্রথম মেট্রো পাওয়া যাবে দুপুর 1টা 30 মিনিটে ৷ শেষ মেট্রো পাওয়া যাবে পরের দিন ভোর 4টে 18 পর্যন্ত । প্রতি 8 মিনিট অন্তর পাওয়া যাবে একটি করে মেট্রো ।
প্রথম পরিষেবা
হাওড়া ময়দান থেকে সল্টলেক সেক্টর ফাইভ পর্যন্ত যাওয়ার প্রথম পরিষেবা পাওয়া যাবে দুপুর 1টা 30 মিনিট থেকে ।
সল্টলেক সেক্টর ফাইভ থেকে হাওড়া ময়দান পর্যন্ত যাওয়ার প্রথম মেট্রো মিলবে বেলা 1টা 34 মিনিট থেকে ।
শেষ পরিষেবা
হাওড়া ময়দান থেকে সল্টলেক সেক্টর ফাইভ পর্যন্ত যাওয়ার শেষ মেট্রো মিলবে ভোর 4টে 6 মিনিটে ।
সল্টলেক সেক্টর ফাইভ থেকে হাওড়া ময়দান পর্যন্ত যাওয়ার শেষ মেট্রো থাকছে ভোর 4টে 18 মিনিটে ।
গ্রিন লাইনে দশমীতে মেট্রো পরিষেবা
এদিন 24 ঘণ্টায় মিলবে মোট 74টি পরিষেবা ৷ যার মধ্যে 37টি আপ ও 37 টি ডাউন ৷ বেলা 1টা 30 মিনিট থেকে পাওয়া যাবে প্রথম মেট্রো ৷ শেষ মেট্রো পাওয়া যাবে রাত 22টা 32 মিনিটে । দুটি মেট্রোর মধ্যে 15 মিনিটের ব্যবধান থাকবে ।
প্রথম পরিষেবা
হাওড়া ময়দান থেকে সল্টলেক সেক্টর ফাইভ পর্যন্ত যাওয়ার প্রথম মেট্রো পাওয়া যাবে দুপুর 1টা 30 মিনিটে ।
সল্টলেক সেক্টর ফাইভ থেকে হাওড়া ময়দান পর্যন্ত যাওয়ার প্রথম মেট্রো মিলবে দুপুর 1টা 32 মিনিটে ।
শেষ পরিষেবা
হাওড়া ময়দান থেকে সল্টলেক সেক্টর ফাইভ পর্যন্ত যাওয়ার শেষ মেট্রো মিলবে রাত 10টা 30 মিনিটে ।
সল্টলেক সেক্টর ফাইভ থেকে হাওড়া ময়দান পর্যন্ত যাওয়ার শেষ মেট্রো পাওয়া যাবে রাত 10টা 32 মিনিটে ।
পঞ্চমী ও ষষ্ঠীতে ইয়েলো লাইনে মেট্রো পরিষেবা
এই দু'দিন 24 ঘণ্টায় মোট 60টি পরিষেবা মিলবে ৷ যার মধ্যে 30টি আপ ও 30টি ডাউন পরিষেবা । বেলা তিনটে থেকে রাত 10টা 35 মিনিট পর্যন্ত পাওয়া যাবে মেট্রো । দুটি মেট্রোর মধ্যে 15 মিনিটের ব্যবধান থাকবে ।
প্রথম পরিষেবা
নোয়াপাড়া থেকে জয়হিন্দ বিমানবন্দর পর্যন্ত যাওয়ার প্রথম মেট্রো পাওয়া যাবে বিকেল 3টে থেকে ।
জয়হিন্দ বিমানবন্দর থেকে নোয়াপাড়া পর্যন্ত যাওয়ার দিনের প্রথম মেট্রো পাওয়া যাবে বিকেল 3টে 35 মিনিট থেকে ।
শেষ পরিষেবা
নোয়াপাড়া থেকে জয়হিন্দ বিমানবন্দর পর্যন্ত যাওয়ার শেষ মেট্রো মিলবে রাত 10টা 15 মিনিটে ।
জয়হিন্দ বিমানবন্দর থেকে নোয়াপাড়া পর্যন্ত যাওয়ার শেষ মেট্রো পাওয়া যাবে রাত 10টা 35 মিনিটে ।
সপ্তমী অষ্টমী ও নবমীতে ইয়েলো লাইনে মেট্রো পরিষেবা
সারাদিনে 62টি পরিষেবা পাওয়া যাবে ৷ যার মধ্যে 31টি আপ ও 31টি ডাউন । বেলা 3টে থেকে রাত 10টা 50 পর্যন্ত পাওয়া যাবে মেট্রো ।
প্রথম পরিষেবা
নোয়াপাড়া থেকে জয়হিন্দ বিমানবন্দর যাওয়ার প্রথম মেট্রো পাওয়া যাবে বেলা 3টেয় ।
জয়হিন্দ বিমানবন্দর থেকে নোয়াপাড়া পর্যন্ত যাওয়ার প্রথম মেট্রো পাওয়া যাবে বেলা 3টা 25 মিনিট থেকে ।
শেষ পরিষেবা
নোয়াপাড়া থেকে জয়হিন্দ বিমানবন্দর পর্যন্ত যাওয়ার শেষ মেট্রো পাওয়া যাবে রাত 10টা 30 মিনিটে ।
জয়হিন্দ বিমানবন্দর থেকে নোয়াপাড়া পর্যন্ত যাওয়ার শেষ মেট্রো পাওয়া যাবে রাত 10টা 50 মিনিটে ।
দশমীতে ইয়েলো লাইনে মেট্রো পরিষেবা
সারাদিনে 50টি পরিষেবা পাওয়া যাবে । এর মধ্যে 25টি আপ 25টি ডাউন । বেলা 3টে থেকে রাত 9টা 20 পর্যন্ত মিলবে মেট্রো ৷ দু'টি মেট্রোর মধ্যে ব্যবধান থাকবে 15 মিনিটের ।
প্রথম পরিষেবা
নোয়াপাড়া থেকে জয়হিন্দ বিমানবন্দর পর্যন্ত যাওয়ার প্রথম পরিষেবা পাওয়া যাবে বেলা 3টে থেকে ৷
জয়হিন্দ বিমানবন্দর থেকে নোয়াপাড়া পর্যন্ত যাওয়ার প্রথম মেট্রো পাওয়া যাবে বেলা 3টে 25 মিনিটে ।
শেষ পরিষেবা
নোয়াপাড়া থেকে জয়হিন্দ বিমানবন্দর পর্যন্ত যাওয়ার শেষ মেট্রো পাওয়া যাবে রাত 9 টায় ।
জয়হিন্দ বিমানবন্দর থেকে নোয়াপাড়া পর্যন্ত যাওয়ার শেষ মেট্রো পাওয়া যাবে রাত 9টা 20 মিনিটে ।
পঞ্চমী থেকে দশমীতে পার্পল লাইন মেট্রো পরিষেবা
সারাদিনে 38টা পরিষেবা দেওয়া হবে ৷ যার মধ্যে 19টি ও 19টি ডাউন । বেলা 3টে থেকে রাত 10টা 55 পর্যন্ত মেট্রো পাওয়া যাবে । দিনের ব্যস্ত সময় প্রতি 25 মিনিট অন্তর মিলবে একটি করে মেট্রো ।
প্রথম পরিষেবা
জোকা থেকে মাঝের হাট পর্যন্ত যাওয়ার প্রথম পরিষেবা পাওয়া যাবে বিকেল 3টেয় ।
মাঝের হাট থেকে জোকা পর্যন্ত যাওয়ার প্রথম মেট্রো পাওয়া যাবে বিকেল 3টে 25 মিনিট থেকে ।
শেষ পরিষেবা
জোকা থেকে মাঝের হাট পর্যন্ত যাওয়ার শেষ পরিষেবা পাওয়া যাবে রাত 10টা 30 মিনিট পর্যন্ত ।
মাঝের হাট থেকে জোকা যাওয়ার শেষ মেট্রো পাওয়া যাবে রাত 10টা 55 মিনিটে ।