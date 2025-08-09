কলকাতা, 9 অগস্ট: নিত্যযাত্রীদের জন্য সুখবর । আগামী সোমবার অর্থাৎ 11 অগস্ট থেকে কলকাতা মেট্রোর তিনটি রুটে বাড়তে চলেছে পরিষেবার সংখ্যা । এমনকি বদলে যাচ্ছে দিনের প্রথম ও শেষ পরিষেবার সময় ৷ কলকাতা মেট্রোরেলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, গ্রিন লাইন 1 (শিয়ালদা থেকে সল্টলেক সেক্টর ফাইভ), গ্রিন লাইন 2 (হাওড়া ময়দান থেকে এসপ্ল্যানেড) এবং পার্পেল লাইনে (জোকা থেকে মাঝেরহাট) মেট্রোর সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে ।
কারণ সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ইতিমধ্যে কলকাতা মেট্রোর কম বেশি সবকটি রুটেই যাত্রী সংখ্যা বেড়েছে । তাই বর্ধিত যাত্রী সংখ্যার কথা মাথায় রেখে এবার বাড়ানো হচ্ছে মেট্রোর সংখ্যা । মেট্রো কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নিয়েছে, আগামী সপ্তাহের প্রথম থেকে গ্রিন লাইন 1 ও 2 এবং পার্পেল লাইনে বৃদ্ধি পাবে সারাদিনে মেট্রোর সংখ্যা ।
গ্রিন লাইন 1 (শিয়ালদা থেকে সল্টলেক সেক্টর ফাইভ)
গ্রিন লাইন 1-এ আগামী সোমবার থেকে সারাদিনে চলবে মোট 108টি মেট্রো পরিষেবা । এই মোট সংখ্যার মধ্যে 54টি আপ ও 54টি ডাউন পরিষেবা থাকবে । বর্তমানে সোম থেকে শনিবার পর্যন্ত 106টি পরিষেবা চলে ৷ যার মধ্যে 53টি আপ ও 53টি ডাউন পরিষেবা । বর্তমানে এই রুটে সকাল 6টা 55 মিনিট থেকে রাত 10টা পর্যন্ত পরিষেবা পাওয়া যায় ৷ কিন্তু এবার পরিষেবার সময় পরিবর্তন হচ্ছে ।
দিনের প্রথম পরিষেবা : 11 অগস্ট থেকে 6টা 55 মিনিটের পরিবর্তে শিয়ালদা থেকে সল্টলেক সেক্টর ফাইভ পর্যন্ত দিনের প্রথম পরিষেবা পাওয়া যাবে সকাল 6টা 35 মিনিট থেকে । আর সল্টলেক সেক্টর ফাইভ থেকে শিয়ালদা আসার দিনের প্রথম মেট্রো মিলবে সকাল 7টার পরিবর্তে 6টা 40 মিনিট থেকে ।
দিনের শেষ পরিষেবা : শিয়ালদা থেকে সল্টলেক সেক্টর ফাইভ পর্যন্ত যাওয়ার দিনের শেষ মেট্রো আগের মতোই পাওয়া যাবে রাত 9টা 35 মিনিটে । সেক্টর ফাইভ থেকে শিয়ালদা পর্যন্ত আসার দিনে শেষ মেট্রোও আগের মতোই মিলবে রাত 9টা 40 মিনিটে ৷ এই রুটে রবিবার কোনও পরিষেবা থাকবে না ।
গ্রিন লাইন 2 (হাওড়া ময়দান থেকে এসপ্ল্যানেড)
বর্তমানে এই রুটে 65টি আপ ও 65টি ডাউন মিলিয়ে 130টি পরিষেবা দেওয়া হচ্ছে । তবে আগামী সোমবার থেকে এই সংখ্যা বেড়ে 134টি হতে চলেছে । এর মধ্যে 67টি আপ ও 67টি ডাউন মেট্রো চলবে । গ্রিন লাইন 2-তে সোমবার থেকে শনিবার পর্যন্ত সকাল 7টা থেকে রাত 9টা 53 মিনিট পর্যন্ত পরিষেবা দেওয়া হয় । তবে 11 অগস্ট থেকে এই রুটেও পরিষেবা সময় পরিবর্তন হচ্ছে ।
দিনের প্রথম পরিষেবা: হাওড়া ময়দান থেকে এসপ্ল্যানেড পর্যন্ত সকাল 7টার পরিবর্তে 6টা 30মিনিট থেকে প্রথম পরিষেবা মিলবে । এদিকে এসপ্ল্যানেড থেকে হাওড়া ময়দান পর্যন্ত সকাল 7টার পরিবর্তে প্রথম পরিষেবা পাওয়া যাবে সকাল 6টা 30মিনিট থেকে ।
দিনের শেষ পরিষেবা: হাওড়া ময়দান থেকে এসপ্ল্যানেড পর্যন্ত দিনের শেষ পরিষেবা পাওয়া যাবে রাত 9টা 45 মিনিটে । এসপ্ল্যানেড থেকে হাওড়া ময়দান পর্যন্ত দিনের শেষ পরিষেবা মিলবে রাত 9টা 45 মিনিটে । দু'দিকে শেষ মেট্রোর সময় অপরিবর্তিত থাকছে । রবিবার গ্রিন লাইন 2-তে মেট্রো পরিষেবা বন্ধ থাকবে ।
পার্পেল লাইন (জোকা থেকে মাঝেরহাট)
বর্তমানে এই রুটে 36টি আপ ও 36টি ডাউন মিলিয়ে সারাদিনে 72টি পরিষেবা পাওয়া যায় । তবে আগামী সোমবার থেকে 40টি আপ ও 40টি ডাউন নিয়ে সারাদিনে মোট 80টি পরিষেবা থাকবে । এই রুটে সোম থেকে শুক্রবার পর্যন্ত পরিষেবা মিলবে । শনি ও রবিবার এই রুটে বন্ধ থাকবে পরিষেবা ।
দিনের প্রথম পরিষেবা: সকাল 8টার পরিবর্তে জোকা থেকে মাঝেরহাট পর্যন্ত যাওয়ার দিনের প্রথম পরিষেবা পাওয়া যাবে সকাল 6টা 50 মিনিট থেকে । মাঝেরহাট থেকে জোকা আসার দিনের প্রথম মেট্রো সকাল 7টা 57 মিনিটের পরিবর্তে 11 অগস্ট থেকে মিলবে 7টা 14 মিনিটে ।
দিনের শেষ পরিষেবা: জোকা থেকে মাঝেরহাট যাওয়ার দিনের শেষ মেট্রো রাত 8টা 15 মিনিটের পরিবর্তে পাওয়া যাবে 8টা 36 মিনিটে । মাঝেরহাট থেকে জোকা আসার দিনের শেষ মেট্রো 8টা 15 মিনিটের পরিবর্তে মিলবে রাত 8টা 57 মিনিটে ।