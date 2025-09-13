পুজোয় যাত্রী ভোগান্তি কমাতে নয়া সিদ্ধান্ত মেট্রোর, রদবদল টাইমটেবিলেও

পুজোয় যাত্রী ভোগান্তি কমাতে নয়া সিদ্ধান্ত মেট্রোর, রদবদল টাইমটেবিলেও
মেট্রোর নিত্যদিনের ভোগান্তি ও হয়রানিতে নাজেহাল সাধারণ মানুষ ৷ তবে মেট্রোর তরফে জানানো হয়েছে, পুজোর সময় স্বাভাবিক থাকবে পরিষেবা ৷
Published : September 13, 2025 at 1:19 PM IST
কলকাতা, 13 সেপ্টেম্বর: খবরের শিরোনামে প্রায় প্রতিদিনই থাকছে মেট্রো। কখনও যান্ত্রিক ত্রুটি, আবার কখনও পয়েন্টের সমস্যা অথবা অন্য কোনও প্রযুক্তিগত সমস্যার জেরে ব্যাহত হচ্ছে মেট্রো পরিষেবা ৷ আর তাতেই যাত্রীদের ক্ষোভ ও ভোগান্তি দুই বাড়ছে। সামনেই পুজো স্বাভাবিকভাবে যাত্রী ভিড় যে পুজোর দিনে আরও বাড়বে তা বলাইবাহুল্য। তাই পুজোর সময় যাতে যাত্রীদের ভোগান্তি না হয় এবং পরিষেবাও সুষ্ঠু থাকে সেক্ষেত্রে একাধিক পদক্ষেপ নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে মোট্রো রেল কর্তৃপক্ষ। এছাড়াও পুজোর কয়েকদিনে রদবদল করা হচ্ছে মেট্রোর টাইমটেবিলেও।
মেট্রোর নিত্যদিনের ভোগান্তি ও হয়রানি এড়াতে অনেকেই এখন বাস, ট্যাক্সি বা অ্যাপ পরিবহণকেই বেছে নিচ্ছেন যাতায়াতের জন্য। গত 28 জুলাই থেকেই বন্ধ রয়েছে কবি সুভাষ মেট্রো স্টেশন। যার ফলে এখন কবি সুভাষ পর্যন্ত মেট্রো না গিয়ে শহিদ ক্ষুদিরাম পর্যন্ত যাচ্ছে। আর যেহেতু শহিদ ক্ষুদিরামে টার্ন আউট লাইন বা রেক ঘোরাবার লাইন নেই তাই কবি সুভাষ পর্যন্ত মেট্রো নিয়ে গিয়ে তারপর ডাউন প্ল্যাটফর্ম দিয়ে আপ লাইনে রেক ঘোরাতে হচ্ছে। আর এভাবে রেক ঘোরাতে গিয়ে গড়ে আট মিনিটের মত সময় লেগে যাচ্ছে। ফলে ডাউন লাইনে মেট্রো পরিষেবায় বিলম্ব হচ্ছে এবং বাঞ্চিংও (অর্থাৎ একই লাইনে যখন পর পর একাধিক ট্রেন দাঁড়িয়ে যায়) হচ্ছে।
অন্যদিকে, আবার আপ লাইনে দুটি ট্রেনের মধ্যে অনেক বেশি সময়ের ব্যবধান তৈরি হয়ে যাচ্ছে। তবে মেট্রোর তরফে জানানো হয়েছে, পুজোর সময় ব্লু লাইন, ইয়েলো লাইন, গ্রিন লাইন ও পার্পল লাইনে মেট্রো পরিষেবা স্বাভাবিক থাকবে।
এই সব সমস্যা এড়াতে এবং পরিষেবা মসৃণ করতে মেট্রোর সময়সূচিতে রদবদল আনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কর্তৃপক্ষ। মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, নতুন টাইমটেবিল অনুযায়ী প্রতি দুটি ট্রেনের পর একটি রেক মহানায়ক উত্তমকুমার বা টালিগঞ্জ স্টেশনে শর্ট টার্মিনেট করবে বা রেক খালি করে দিয়ে টালিগঞ্জ থেকেই রেকটি ঘোরানো হবে। এর ফলে কবি সুভাষ স্টেশনে রেক ঘোরানোর সমস্যা দূর হবে ৷ সেই সঙ্গে সময়ও বাঁচবে অনেকটা। ডাউন লাইনের পরিষেবাও অনেকটা স্বাভাবিক হবে বলেই মনে করছে মেট্রো কর্তৃপক্ষ।
ইতিমধ্যে টালিগঞ্জের পুরনো কারশেডও পুনরায় চালু হয়ে যাবে। কারশেডটি ফের চালু হলে কিছু রেক সেখানেও রাখা থাকবে ৷ যাতে প্রয়োজনে কারশেড থেকে রেক নিয়ে এসে পরিষেবায় যুক্ত করা যায়। এছাড়াও, কারশেড চালু হয়ে গেলে খালি রেক নিয়মিতভাবে রক্ষণাবেক্ষণেও অনেকটা সুবিধা হবে বলেও মনে করা হচ্ছে। মেট্রো কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নিয়েছে, মোট 136টি ডাউন পরিষেবার মধ্যে 32টি পরিষেবা মহানায়ক উত্তমকুমার স্টেশন পর্যন্ত যাবে ৷ তারপর সেখান থেকে সেগুলিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হবে। এর ফলে দিনের ব্যস্ত সময় পাঁচ মিনিট অন্তর ট্রেন চালানো সম্ভব হবে ৷
একইভাবে লিন টাইম বা যখন ভিড় কম থাকবে তখন প্রতি সাত মিনিট অন্তর যাতে ট্রেন চালানো যায় তাও দেখা হচ্ছে। কতৃপক্ষের দাবি, এই পদ্ধতিতে ট্রেন চালালে প্রতিদিন আপ ও ডাউন মিলিয়ে মোট 272টি পরিষেবা দেওয়া সম্ভব হবে।