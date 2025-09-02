কলকাতা, 2 সেপ্টেম্বর: মেট্রোকে কলকাতা শহরের 'লাইফলাইন' বলা হয়। শহরের যানজট এড়াতে যাত্রীরা স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন মেট্রোতে চড়তে ৷ আগামিকাল থেকে কলকাতা মেট্রো নেটওয়ার্কের ব্লু লাইনে আর পাওয়া যাবে না বিশেষ রাত্রিকালীন পরিষেবা। বুধবার থেকে রাত 10.40 মিনিটের মেট্রো বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল মেট্রো কর্তৃপক্ষ ৷
কলকাতা মেট্রো রেল নেটওয়ার্কের মেইন লাইন অর্থাৎ কবি সুভাষ থেকে দক্ষিণেশ্বর রুটে পরবর্তী ঘোষণা না-হওয়া পর্যন্ত বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে বিশেষ রাত্রি কালীন মেট্রো পরিষেবা। মেট্রো রেলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, পরীক্ষামূলকভাবে যে রাত্রিকালীন মেট্রো পরিষেবা চালু করা হয়েছিল সেটি আপাতত বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। পরিষেবা চালানোয় কিছু ক্ষেত্রে অসুবিধা রয়েছে ৷ এছাড়াও কবি সুভাষ স্টেশনে পরিষেবা বন্ধ থাকার কারণেও মেট্রো চালাতে কিছু সমস্যা হচ্ছে ৷ সেই কারণেই ব্লু লাইনে রাত্রিকালীন পরিষেবা নিয়ে পরবর্তী ঘোষণা না-হওয়া পর্যন্ত বন্ধ থাকবে 10.40 মিনিটের এই বিশেষ মেট্রো পরিষেবা।
প্রসঙ্গত, গতবছর জুন মাসের মাঝামাঝি সময়ে কলকাতা হাইকোর্টের একটি জনস্বার্থ মামলার ভিত্তিতে কলকাতা মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষকে রাত্রিকালীন পরিষেবা চালাতে প্রস্তাব দেয় আদালত। তারপর থেকে লাইন ওয়ানে আপ ও ডাউন রাত 11টার পরিষেবা চালু করা হয়েছিল। রাত এগারোটার সময় তেমন যাত্রী না-হওয়ার পরও মেট্রো লোকসান করেই পরিষেবা চালাচ্ছিল ৷ তাই শেষ মেট্রো রাত 9.47 মিনিটের পর প্রায় দেড় ঘণ্টা পরে রাত্রিকালীন মেট্রো ধরার যুক্তি কী সেই নিয়ে যাত্রীদের মধ্যে ক্ষোভ দেখা দেয়।
তাই এই দেড় ঘণ্টার মধ্যে যাঁরা নিজেদের বাড়ি ফিরতে চান তাঁরা অন্যান্য পরিবহণের মাধ্যমে ফিরে যাচ্ছিলেন। এরপর সবদিক বিবেচনা করে সেই মেট্রোর সময় এগিয়ে নিয়ে আসা হয় 10.40 মিনিটে। তারপরেও রাত্রিকালীন মেট্রোতে যাত্রী সংখ্যা খুবই কম। ফলে বড় অঙ্কের লোকসান হয়ে হচ্ছিল। এছাড়াও সম্প্রতি, কবি সুভাষ মেট্রো স্টেশনে সংস্কারের কাজ চলবে। সেই সময়টা 9 মাস থেকে এক বছর পর্যন্ত ৷
অন্যদিকে, গত মাসে 22 অগস্ট খুলে গিয়েছে আরও তিনটি মেট্রো রুট। সেদিন প্রধানমন্ত্রী কলকাতা মেট্রোর যে তিনটি রুট উদ্বোধন করে গিয়েছেন সেগুলির মধ্যে একটি শিয়ালদা এসপ্ল্যানেড শাখা (গ্রিন লাইন) ৷ অন্য দু'টি বেলেঘাটা হেমন্ত মুখোপাধ্যায় শাখা (অরেঞ্জ লাইন) এবং নোয়াপাড়া জয়হিন্দ বিমানবন্দর শাখা (ইয়েলো লাইন) পরিষেবা চালু হয়।