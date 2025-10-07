অফিস টাইমে ফের মেট্রো বিভ্রাট, বন্ধ নোয়াপাড়া- দক্ষিণেশ্বর পরিষেবা

অফিস টাইমে ফের মেট্রো বিভ্রাট, বন্ধ নোয়াপাড়া- দক্ষিণেশ্বর পরিষেবা
আপাতত নোয়াপাড়া থেকে দক্ষিণেশ্বর পর্যন্ত পরিষেবা বন্ধ রেখেছে মেট্রো কর্তৃপক্ষ ৷ ব্যস্ত সময়ে চরম নাকাল হতে হচ্ছে সাধারণ যাত্রীদের ৷
Published : October 7, 2025 at 12:21 PM IST
কলকাতা, 7 অক্টোবর: সপ্তাহের দ্বিতীয় কাজের দিনে মেট্রো-বিভ্রাট ৷ দিনের ব্যস্ত সময়ে ব্যাহত হল মেট্রো পরিষেবা । যান্ত্রিক ত্রুটির জন্য আপাতত নোয়ারাড়া ও দক্ষিণেশ্বরের মধ্যে পরিষেবা বন্ধ আছে । নোয়াপাড়া থেকে শহিদ ক্ষুদিরাম পর্যন্ত আংশিক পরিষেবা পাওয়া যাচ্ছে । এর জেরে চরম ভোগান্তি হচ্ছে নিত্যযাত্রীদের ৷
মেট্রো সূত্রে খবর, মঙ্গলবার সকাল 11টার কিছু পরেই যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা দেয় ব্লু লাইনে ৷ বন্ধ করে দেওয়া হয় নোয়াপাড়া থেকে দক্ষিণেশ্বর পর্যন্ত পরিষেবা । পরিষেবা আবার কখন স্বাভাবিক হবে তা এখনও নিশ্চিত করে কিছু বলতে পারছে না মেট্রো কর্তৃপক্ষ । আপাতত যাত্রীদের নোয়াপাড়া এসে ব্লু লাইনের মেট্রো ধরতে হচ্ছে । এর ফলে অফিস বা কাজে বেরিয়ে নাজেহাল হচ্ছেন সাধারণরা ৷
যাত্রীদের কথায়, কেবল আজ নয়, এটি নিত্যদিনের ব্যাপার হয়ে গিয়েছে কলকাতা মেট্রোরেলের ক্ষেত্রে ৷ বিশেষত ব্লু লাইনে ৷ প্রায় দিনই দক্ষিণেশ্বর থেকে শহিদ ক্ষুদিরাম পর্যন্ত পরিষেবা বিঘ্নিত হচ্ছে ৷ এমনিতে সংস্কার কাজের জন্য কবি সুভাষ পর্যন্ত যাচ্ছে না মেট্রো ৷ তার উপর মেট্রো বিভ্রাট মানুষের ভোগান্তি কয়েকগুন বাড়িয়ে দিয়েছে ৷ লক্ষ লক্ষ মানুষ যাতায়াতের জন্য মেট্রোর উপর নির্ভরশীল ৷
আর এখন ব্লু লাইনের সঙ্গে ইয়েলো (নোয়াপাড়া-জয়হিন্দ বিমানবন্দর) এবং গ্রিন লাইন (হাওড়া ময়দান-সল্টলেক সেক্টর ফাইভ) জুড়ে যাওয়ায় আরও ভিড় হচ্ছে ৷ এদিকে ধর্মতলা এবং ওদিকে নেয়োপাড়া থেকে মেট্রো পরিবর্তন করে যাত্রীরা ব্লু লাইনের পরিষেবা নিচ্ছেন ৷ এর ফলে যাত্রীদের চাপ বাড়ছে ব্লু লাইনে ৷ এই পরিস্থিতিতে মেট্রোর এরকম দুর্দশায় হতাশ শহর-সহ জেলার যাত্রীরা ৷
একদিকে মেট্রোয় যান্ত্রিক ত্রুটি, অন্যদিকে মাঝেমধ্যেই ঝাঁপ দেওয়ার ঘটনা ঘটছে ৷ তাতে পরিষেবা ব্যহত হচ্ছে ৷ আর তার মাশুল দিতে হচ্ছে নিত্যযাত্রীদের ৷ ঘণ্টার পর ঘণ্টা বিভিন্ন স্টেশনে আটকে থাকছেন তাঁরা ৷ সঠিক সময়ে পৌঁছতে পারছেন না গন্তব্যে ৷ সবমিলিয়ে যাত্রীদের মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার হচ্ছে ৷ পরিষেবা সঠিকভাবে চালানো ও বাড়ানোর দাবি উঠছে বার বার ৷