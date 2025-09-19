মহালয়ায় বিশেষ মেট্রো পরিষেবা, কোন রুটে ?

মহালয়ায় বিশেষ মেট্রো পরিষেবা, কোন রুটে ?
পুজোর দিনগুলোতেও মেট্রো যাত্রীদের সুখবর ৷ চালু করা হয়েছে স্বল্পমেয়াদি টুরিস্ট স্মার্ট কার্ড ৷ থাকছে বিশেষ ছাড়ের ব্যবস্থাও ৷
Published : September 19, 2025 at 8:48 AM IST|
Updated : September 19, 2025 at 8:58 AM IST
কলকাতা, 19 সেপ্টেম্বর: রবিবার অর্থাৎ 21 সেপ্টেম্বর মহালয়া ৷ এদিন পিতৃপক্ষ শেষ হয়ে শুরু হচ্ছে দেবী পক্ষ। বাংলার কাছে দুর্গাপুজো একেবারে একটা আলাদা আবেগ। তাই মহালয়ার দিন থেকেই মানুষের মধ্যে উন্মাদনা শুরু হয়ে যায়। এমনিতেই এবারে মহালয়া পড়েছে রবিবার ছুটির দিনে। এই সুযোগে মানুষজন ঘুরতে বেরিয়ে পড়বেন ইতিউতি। এ কথা মাথায় রেখে মহালয়ার দিন বিশেষ মেট্রো পরিষেবা দেওয়া হবে ব্লু লাইনে। এমনটাই জানিয়েছে, কলকাতা মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষ।
অন্যান্য রবিবারের চেয়ে এই রবিবার মেট্রো পরিষেবা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ৷ সাধারণত রবিবার ব্লু লাইনে 130টি পরিষেবা চালানো হয়। তবে ওইদিন পরিষেবা বাড়ানো হয়েছে। 130টির পরিবর্তে সারাদিনে পাওয়া যাবে 182টি পরিষেবা। এই মোট সংখ্যার মধ্যে 91টি আপ ও 91টি ডাউন পরিষেবা থাকছে বলে জানিয়েছে মেট্রো কর্তৃপক্ষ ৷ পাশাপাশি মোট সংখ্যার মধ্যে 173টি পরিষেবা দক্ষিণেশ্বর পর্যন্ত পাওয়া যাবে।
কলকাতা মেট্রো রেলের তরফে আরও জানানো হয়েছে যে, ডাউন লাইনে নোয়াপাড়া, দক্ষিণেশ্বর এবং দমদম মেট্রো স্টেশন থেকে দিনের প্রথম মেট্রো পরিষেবা যথাক্রমে সকাল 6:50, সকাল 6:55 এবং সকাল 6:55 মিনিটে পাওয়া যাবে। মহানায়ক উত্তম কুমার এবং শহিদ ক্ষুদিরাম মেট্রো স্টেশন থেকে আপ লাইনে দিনের প্রথম মেট্রো পরিষেবা যথাক্রমে সকল 6:55 এবং সকল 6:54 মিনিটে পাওয়া যাবে। তবে দিনের শেষ পরিষেবার সময় অপরিবর্তিত থাকবে বলেই জানানো হয়েছে।
তবে যেহেতু মেন লাইনে প্রতিদিনই যাত্রী ভিড় অনেক বেশি থাকছে, তাই ভিড় সামাল দিতে এবং টিকিট কাউন্টারের সামনে লম্বা লাইন এড়াতে কর্তৃপক্ষের তরফে যাত্রীদের স্মার্ট কার্ড এবং মোবাইল QR টিকিটের ব্যবহার করার অনুরোধ করা হয়েছে ।
প্রসঙ্গত, অনলাইনের মাধ্যমে টিকিট বুকিং করলে 5 শতাংশ ছাড় পাওয়া যাবে। তাই টিকিট বুক করতে বা স্মার্ট কার্ড রিচার্জ করতে 'AAMAR KOLKATA METRO' অ্যাপটি ডাউনলোড করার আবেদন জানিয়েছে কলকাতা মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষ । শুধু তাই নয়, পুজোর দিনগুলোয় যে যাত্রীরা বারবার মেট্রোতেই সফর করতে চান, তাঁদের জন্য চালু করা হয়েছে স্বল্পমেয়াদি টুরিস্ট স্মার্ট কার্ড ৷ তাতে থাকছে বিশেষ ছাড়ের ব্যবস্থাও ৷