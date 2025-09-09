ETV Bharat / state

অবশেষে কাটল চিংড়িঘাটার মেট্রো-জট, উৎসব-পর্ব শেষেই শুরু হবে কাজ

নিউ গড়িয়া-বিমানবন্দর মেট্রো প্রকল্পের মাত্র তিনটি স্তম্ভের কাজ অসম্পূর্ণ রয়েছে। গোটা প্রকল্প প্রায় শেষ হলেও মাত্র 366 মিটার অংশে কাজ থমকে রয়েছে।

চিংড়িঘাটার এই অংশেই মাত্র তিনটি স্তম্ভের কাজ অসম্পূর্ণ রয়েছে (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 9, 2025 at 10:53 PM IST

কলকাতা, 9 সেপ্টেম্বর: চিংড়িঘাটায় আটকে থাকা কবি সুভাষ থেকে বিমানবন্দর পর্যন্ত কলকাতা মেট্রোর অরেঞ্জ লাইনের কাজ এবার গতি পেতে পারে। সূত্রের খবর, কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে মেট্রো ভবনে মঙ্গলবার দুপুর 2টো 30 মিনিট থেকে প্রায় ঘণ্টা পাঁচেকের বৈঠকের পরে অবশেষে চিংড়িঘাটার মেট্রো-জট কাটতে চলেছে।

এদিন পার্কস্ট্রিটের মেট্রো ভবনের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন কলকাতা পুরসভা, রাজ্য প্রশাসন, পুলিশ, বিধাননগর কমিশনারেট এবং রেল বিকাশ নিগম লিমিটেডের (RVNL) প্রতিনিধিরা । ছিলেন রাজ্য পরিবহণ বিভাগের ডিরেক্টর দীপঙ্কর মন্ডল, ডেপুটি কমিশনার অফ পুলিশ প্রসেনজিৎ সোম, কলকাতা মিউনিসিপাল কর্পোরেশনের রোডস বিভাগের ডাইরেক্টর জেনারেল সুকান্ত দাস, কলকাতা মেট্রোপলিটন ডেভেলপমেন্ট অথরিটি বা কেএমডিএ-র রোড এন্ড ব্রিজ বিভাগের চিফ ইঞ্জিনিয়ার সন্দীপন চক্রবর্তী, স্টেট আরবান ডেভেলপমেন্ট এজেন্সির জলি চৌধুরী ডিরেক্টর, সুমিত সরকার অ্যাসিস্ট্যান্ট ক্যানেল ম্যানেজার কলকাতা মেট্রো রেল কলকাতা মেট্রোরেলের প্রিন্সিপাল চিফ ইঞ্জিনিয়ার অনুজ মিত্তল, অমিত ট্যান্ডন ইডি রেল বিকাশ নিগম লিমিটেড বা আরভিএনএল, রাকেশ কুমার চিফ প্রজেক্ট ম্যানেজার আরভিএনএল এবং অ্যাডিশনাল জেনারেল ম্যানেজার সিভিল এক্সপার্ট আরভিএনএল।

সব ঠিক থাকলে আগামী নভেম্বরের মাঝামাঝি সময় থেকেই অরেঞ্জ লাইনের কাজ শুরু হতে পারে। এই সময় চিংড়িঘাটা এলাকায় ট্রাফিক ব্লক নিয়ে কাজ করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এদিনের বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছে, চিংড়িঘাটা মোড়ে নভেম্বরের নির্দিষ্ট সপ্তাহগুলির শুক্র, শনি ও রবিবার মেট্রোর কাজের জন্য ট্রাফিক ব্লক নেওয়া হবে। সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, কালীপুজোর পরে 14, 15, 16 নভেম্বর এবং আবার তার পরের সপ্তাহে অর্থাৎ 21, 22 এবং 23 নভেম্বর কাজ করবে আরভিএনএল।

নিউ গড়িয়া-বিমানবন্দর মেট্রো প্রকল্পের কাজ গত ফেব্রুয়ারি মাস থেকে চিংড়িঘাটায় আটকে রয়েছে। গোটা প্রকল্প প্রায় শেষ হলেও মাত্র 366 মিটার অংশে কাজ থমকে রয়েছে। এর ফলে নতুন লাইনের সম্প্রসারণের কাজ আটকে গিয়েছিল। কলকাতা পুলিশের ছাড়পত্র না-মেলায় ফেব্রুয়ারি থেকে এগোয়নি কাজ। এর ফলে নিউ গড়িয়া থেকে বেলেঘাটা পর্যন্ত মেট্রো চালু হলেও বিমানবন্দর পর্যন্ত পরিষেবা চালু করা সম্ভব হয়নি।

উল্লেখ্য, অরেঞ্জ লাইন নিউ গড়িয়ার থেকে নিউ টাউন হয়ে বিমানবন্দর পর্যন্ত যাবে তারপরে সেখানে গিয়ে বিমানবন্দরে গিয়ে অরেঞ্জ লাইনটি ইয়েলো লাইনের সঙ্গে ইন্টারচেঞ্জ করবে। যদিও সেক্টর ফাইব থেকে বিমানবন্দর পর্যন্ত এখনও কাজ বাকি রয়েছে। সেক্টর ফাইভে যখন পৌছাবে তখন গ্রিন লাইনের সঙ্গে যাত্রীরা সুইচ করতে পারেন।

রেল বিকাশ নিগম লিমিটেডের (RVNL) তরফে জানানো হয়, এই রুটের মাত্র তিনটি স্তম্ভের কাজ অসম্পূর্ণ রয়েছে। তার জন্য সপ্তাহের শেষে তিন দিন সন্ধ্যা থেকে রাত পর্যন্ত মোটামুটি 12 ঘণ্টা করে কাজ করতে হবে। ওই সময়ে চিংড়িঘাটা এলাকায় যান চলাচল নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন। এই কাজের অনুমতি রাজ্য এখনও দেয়নি। কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি স্মিতা দাস দে এবং বিচারপতি সুজয় পালের ডিভিশন বেঞ্চে এই মামলার শুনানি ছিল। এই পরিস্থিতির সমাধানে উচ্চ আদালত সব পক্ষকে একসঙ্গে বৈঠকে বসার পরামর্শ দেয়। এরপরই হাইকোর্টের নির্দেশ মেনে বৈঠকের স্থান এবং দিনক্ষণ জানিয়ে দেওয়া হয়।

উল্লেখ্য, কলকাতার ব্যস্ততম রাস্তাগুলির মধ্যে চিংড়িঘাটা মোড় অন্যতম। এই মোড় দিয়ে প্রচুর গাড়ি রোজ যাতায়াত করে। সকালের অফিসমুখী আর সন্ধ্যার অফিস ফেরৎ গাড়ির ভিড়ে যান-জটও এখানে প্রাই দেখা যায়। এই পরিস্থিতিকে মাথায় রেখে রাজ্যের তরফে বলা হয়, চিংড়িঘাটা মোড়ের কাছে মেট্রো স্টেশন চালু হলে এই এলাকায় যানবাহনের চাপ, যান-জট আরও বা়ড়বে। এই যান-জট সামলাতে আন্ডারপাস তৈরি করা প্রয়োজন এবং মেট্রো কর্তৃপক্ষকেই এটি করে দিতে হবে। আন্ডারপাস না তৈরি করা পর্যন্ত মেট্রো লাইনের কাজে অনুমতি দেওয়া হচ্ছিল না রাজ্যের তরফে। এই সংক্রান্ত জটিলতাই মঙ্গলবারের বৈঠকে কেটেছে বলে মনে করা হচ্ছে।

