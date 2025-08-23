কলকাতা, 23 অগস্ট: শুক্রবার উদ্বোধনের পরেই কলকাতা মেট্রোর গ্রিন লাইন অর্থাৎ, সেক্টর ফাইভ থেকে হাওড়া ময়দানের মধ্যে পরিষেবা শুরু হয়ে যায় ৷ সন্ধে 6টা থেকে পরিষেবা চালু হয় ৷ তবে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি উদ্বোধন করলেও অরেঞ্জ লাইনের বর্ধিত অংশ এবং ইয়েলো লাইনে পরিষেবা এখনও শুরু হয়নি ৷ তা শুরু হবে আগামী সোমবার 25 অগস্ট থেকে ৷
গ্রিন লাইনে শিয়ালদা ও এসপ্লানেডের মাঝের অংশ জুড়ে যাওয়ার পর, এই রুটে মেট্রো পরিষেবার সময় পরিবর্তন হয়েছে ৷ পাশাপাশি, এই রুটে রেকের সংখ্যাও বাড়িয়েছে মেট্রো রেল কলকাতা ৷ দেখে নেওয়া যাক গ্রিন লাইনের মেট্রো পরিষেবার নয়া সূচি ৷
সোমবার থেকে শনিবারের মধ্যে গ্রিন লাইনে মোট 186টি মেট্রো পরিষেবা দেওয়া হবে ৷ যার মধ্যে 93টি চলবে হাওড়া ময়দান থেকে এবং বাকি 93টি পরিষেবা দেওয়া হবে সল্টলেক সেক্টর ফাইভ থেকে ৷ দু’দিক থেকে প্রতি 8 মিনিটে অন্তর একটি মেট্রো চলবে ৷
গ্রিন লাইনে দিনের প্রথম পরিষেবা:
হাওড়া ময়দান থেকে সল্টলেক সেক্টর ফাইভের দিকে দিনের প্রথম মেট্রো চলবে সকাল 6:30 মিনিটে ৷
সল্টলেক সেক্টর ফাইভ থেকে হাওড়া ময়দানের প্রথম মেট্রো পাওয়া যাবে সকাল 6:32 মিনিটে ৷
গ্রিন লাইনে দিনের শেষ পরিষেবা:
হাওড়া ময়দান থেকে সল্টলেক সেক্টর ফাইভ দিকে দিনের শেষ মেট্রো পাওয়া যাবে রাত 9:45 মিনিটে ৷
সল্টলেক সেক্টর ফাইভ থেকে হাওড়া ময়দানের দিকে দিনের শেষ মেট্রো ছাড়বে রাত 9:47 মিনিটে ৷
গ্রিন লাইনে রবিবারের পরিষেবা:
রবিবার যাত্রী সংখ্যা অন্যান্য দিনের তুলনায় কম থাকে ৷ তাই ওইদিন মোট 104টি মেট্রো চলবে ৷ মোট সংখ্যার 52টি হাওড়া ময়দান থেকে এবং 52টি পরিষেবা মিলবে সল্টলেক সেক্টর ফাইভ থেকে ৷ রবিবার দু’দিক থেকেই 15 মিনিট অন্তর একটি মেট্রো ছাড়বে ৷
গ্রিন লাইনে রবিবারের প্রথম পরিষেবা:
হাওড়া ময়দান থেকে সল্টলেক সেক্টর ফাইভ যাওয়ার দিনের প্রথম মেট্রো ছাড়বে সকাল 9 টার সময় ৷
সল্টলেক সেক্টর ফাইভ থেকে হাওড়া ময়দান পর্যন্ত যাওয়ার দিনের প্রথম মেট্রো মিলবে সকাল 9:02 মিনিটে ৷
গ্রিন লাইন রবিবার শেষ মেট্রো পরিষেবা:
সল্টলেক সেক্টর ফাইভ থেকে হাওড়া ময়দানের শেষ মেট্রো ছাড়বে রাত 9:45 মিনিটে ৷
সল্টলেক সেক্টর ফাইভ থেকে হাওড়া ময়দানের দিকে দিনের শেষ মেট্রো ছাড়বে রাত 9:47 মিনিটে ৷
অরেঞ্জ লাইন
অন্যদিকে, সোমবার অর্থাৎ 25 অগস্ট থেকে অরেঞ্জ লাইনের বর্ধিত অংশে বাণিজ্যিক পরিষেবা শুরু হবে ৷ দেখে নেওয়া যাক অরেঞ্জ লাইনে মেট্রোর সময়সূচি ৷
অরেঞ্জ লাইনে সোমবার থেকে শুক্রবার পর্যন্ত পরিষেবা মিলবে ৷ শনিবার ও রবিবার এই রুটে পরিষেবা বন্ধ থাকবে ৷ এই রুটে মোট 60টি মেট্রো চলবে ৷ যার 30টি পরিষেবা মিলবে কবি সুভাষ থেকে বেলেঘাটা পর্যন্ত এবং বাকি 30টি মেট্রো চলবে বেলেঘাটা থেকে কবি সুভাষ পর্যন্ত ৷ প্রতি 25 মিনিট অন্তর মিলবে একটি মেট্রো ৷
অরেঞ্জ লাইনে দিনের প্রথম পরিষেবা:
কবি সুভাষ থেকে বেলেঘাটা পর্যন্ত দিনের প্রথম মেট্রো পাওয়া যাবে সকাল 8টার সময় ৷
বেলেঘাটা থেকে কবি সুভাষ পর্যন্ত দিনের প্রথম মেট্রো চলবে সকাল 8টা থেকে ৷
অরেঞ্জ লাইনে দিনের শেষ পরিষেবা:
কবি সুভাষ থেকে বেলেঘাটা পর্যন্ত দিনের শেষ মেট্রো ছাড়বে রাত 8:05 মিনিটে ৷
বেলেঘাটা থেকে কবি সুভাষ পর্যন্ত দিনের শেষ মেট্রো ছাড়বে রাত 8:05 মিনিটে ৷
একইভাবে সোমবার 25 অগস্ট থেকে ইয়েলো লাইনে অর্থাৎ, নোয়াপাড়া থেকে বিমানবন্দর পর্যন্ত মেট্রো চলাচল শুরু হবে ৷ দেখে নেওয়া যাক ইয়েলো লাইনে মেট্রোর সময়সূচি ৷
এই রুটে সোমবার থেকে শুক্রবারের মধ্যে মোট 120টি মেট্রো চলবে ৷ এর মধ্যে 60টি নোয়াপাড়া থেকে এবং বাকি 60টি জয়হিন্দ বিমানবন্দর থেকে চলবে ৷ এই রুটে প্রতি 10-15 মিনিটের ব্যবধানে মিলবে একটি মেট্রো ৷
ইয়েলো লাইনে দিনের প্রথম পরিষেবা:
নোয়াপাড়া থেকে জয়হিন্দ বিমানবন্দর পর্যন্ত যাওয়ার দিনের প্রথম মেট্রো পাওয়া যাবে সকাল 7:58 মিনিটে ৷
জয়হিন্দ বিমানবন্দর থেকে নোয়াপাড়া পর্যন্ত দিনের প্রথম মেট্রো চলবে সকাল 7:58 মিনিটে ৷
ইয়েলো লাইনে দিনের শেষ মেট্রো:
নোয়াপাড়া থেকে জয়হিন্দ বিমানবন্দর পর্যন্ত দিনের শেষ মেট্রো পাওয়া যাবে রাত 8 টায় ৷
জয়হিন্দ বিমানবন্দর থেকে নোয়াপাড়া পর্যন্ত দিনের শেষ মেট্রো ছাড়বে রাত 8 টায় ৷
ইয়েলো লাইনে শনিবার ও রবিবার কোনও পরিষেবা থাকছে না ৷