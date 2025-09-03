কলকাতা, 3 সেপ্টেম্বর: দিনের ব্য়স্ততম সময়ে পা-রাখার জায়গা থাকে না মেট্রোয় ৷ সেই সঙ্গে, আধা ঘণ্টার রাস্তা পেরোতে সময় লাগছে দেড় ঘণ্টার উপর ৷ যাত্রীদের এই অভিযোগ দীর্ঘদিনের ৷ এবার সেই সমস্ত সমস্যার সমাধানের জন্য একাধিক পদক্ষেপ করতে চলেছে কলকাতা মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষ ৷
সমস্যা সমাধানের জন্য কয়েকটি পরীক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে চলেছে মেট্রো কর্তৃপক্ষ ৷ ব্লু লাইন (শহিদ ক্ষুদিরাম-নোয়াপাড়া) থেকে ইয়েলো লাইনকে (এয়ারপোর্ট-নোয়াপাড়া) সম্পূর্ণ আলাদা করার সিদ্ধান্ত নিল কর্তৃপক্ষ ৷ এতদিন ব্লু লাইন থেকে রেক এবং মোটরম্যানের কাজ করত ইয়েলো লাইনে ৷ এবার থেকে সেটা আর করা হবে না ৷
ব্লু লাইনের রেকগুলিকে আপাতত আর ইয়েলো লাইনে নিয়ে যাওয়া হবে না । সুতরাং, যাত্রীদের নোয়াপাড়াতে ট্রেন চেঞ্জ করে যেতে হবে ৷ কারণ, মেন লাইন থেকে রেক (লিংক রেক) এবং মোটরম্যান গ্রিন লাইনে যোগান দেওয়ার সময়েও ব্লু লাইনে প্রভাব পড়ছিল ৷ তবে, মনে করা হচ্ছে কর্তৃপক্ষের এই সিদ্ধান্তের কারণে নর্থ-সাউথ লাইনের পরিচালন অনেকটাই মসৃণ হয়া যাবে ৷
সেই সঙ্গে, নর্থ-সাউথে রেকের যোগান বজায় রাখার জন্য অনেক আগে থেকে মহানায়ক উত্তম কুমার এবং নোয়াপাড়ায় তিনটি করে অতিরিক্ত রেক রাখা থাকবে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষের তরফে ৷ প্রয়োজনে যাতে এই অতিরিক্ত রেকগুলিকে পরিষেবায় যুক্ত করা যায় । শুধু তাই নয়, বহুদিন ধরে প্রায় বাতিল হয়ে থাকা টালিগঞ্জের শেডকে পুনরায় কাজে লাগানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ৷ পাশাপাশি, যাত্রীদের সুবিধার কথা মাথায় রেখে পরিষেবায় কাটছাঁট না-করে কবি সুভাষ সংক্রান্ত কাজ সপ্তাহের শেষে নন কমার্শিয়াল আওয়ার অর্থাৎ রাতের দিকে করা হবে বলে জানিয়েছে মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষ ৷
মেট্রো নেটওয়ার্কে সম্প্রতি নয়া রুটে পরিষেবার উদ্বোধন করা হয় ৷ যাত্রীদের অভিযোগ গ্রিন লাইন, অরেঞ্জ লাইনের বর্ধিত অংশ এবং ইয়েলো লাইনে পরিষেবা শুরু হলেও ভিড়ের সমস্যার সমাধান করে উঠতে পারেনি মেট্রো কর্তৃপক্ষ ৷ যদিও চলতি সপ্তাহের শুরুতে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে কলকাতা মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষ জানায়, ব্লু লাইনের মেট্রো পরিষেবা অনেকটাই মসৃণ হয়েছে ৷ অথচ যাত্রীদের অভিযোগ, সোমবার এবং মঙ্গলবারের চিত্র আগের সপ্তাহের থেকে খুব একটা আলাদা ছিল না ৷ রেকের মধ্যে সেই গাদাগাদি ভিড়, টিকিট কাউন্টারের সামনে লম্বা লাইন ৷ সেই সঙ্গে, বিলম্বিত পরিষেবা ৷
এই প্রসঙ্গে মেট্রো ভবনের এক আধিকারিকের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে যাত্রীদের এই অভিযোগকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন ৷ মেট্রোর সম্প্রসারণকে স্বাগত জানায় শহরবাসী ৷ কিন্তু নিত্যযাত্রী থেকে শুরু করে কলকাতা মেট্রো কর্তৃপক্ষের কেউ ধারণা করতে পারেনি এমন বিড়ম্বনায় পড়তে হবে তাঁদের ৷ যদিও এই প্রসঙ্গে নামপ্রকাশে অনিচ্ছুক মেট্রোর এক আধিকারিক ইটিভি ভারতকে কয়েকদিন জানান, তিনটি রুট খুলে গেলে ভিড় বাড়বে, সেটা বলাইবাহুল্য । সুতরাং, ব্লু লাইনে এখন যে ভিড় হচ্ছে, এই বিষয়ে আগে থেকেই ধারণা করতে পেরেছিলেন মেট্রো কর্তৃপক্ষ ৷
অন্যদিকে, গ্রিন লাইনের উদ্বোধনের এক সপ্তাহের মধ্যে দুটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে মেট্রো কর্তৃপক্ষের তরফে ৷ একটি হল, বুধবার থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ হয়ে যাচ্ছে লাইন 1-এর রাত 10টা 40 মিনিটের নাইট স্পেশাল মেট্রো ৷ দ্বিতীয়ত, সম্পূর্ণভাবে ব্লু লাইন থেকে ইয়েলো লাইনকে আলাদা করে দেওয়া হচ্ছে ৷
মঙ্গলবার রাতে কলকাতা মেট্রোর তরফে একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয় ৷ বলা হয়, কবি সুভাষ মেট্রোয় কাজ চলার কারণে ব্লু লাইনের ট্রেনগুলিকে শহিদ ক্ষুদিরাম স্টেশন পর্যন্ত যাচ্ছে ৷ যাত্রা শেষ হওয়ার পর খালি রেকটিকে ডাউন লাইন দিয়ে কবি সুভাষ মেট্রো স্টেশনে নিয়ে গিয়ে লুপ লাইন দিয়ে রুট পরিবর্তন করিয়ে আপ-লাইনে নিয়ে আসা হচ্ছে । এই পুরো প্রক্রিয়াটি সময় সাপেক্ষ হওয়ায় পরবর্তী ট্রেনটিকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ছাড়া যাচ্ছে না ।
তবে দিনের ব্যস্ত সময়ে এই সমস্যা সমাধানের জন্য শহিদ ক্ষুদিরামের পরিবর্তে মহানায়ক উত্তম কুমার স্টেশনে বেশ কিছু ট্রেনের যাত্রা সংক্ষিপ্ত করা হচ্ছে । সেখান থেকেই আপ-লাইনে ট্রেনটিকে নিয়ে আসা হচ্ছে দক্ষিণেশ্বরের দিকে যাওয়ার জন্য । তবে সেক্ষেত্রে পর পর রেকগুলি আটকে থাকছে এবং অনেকটা সময় লেগে যাচ্ছে । তাই পর পর একটিও ট্রেন নির্দিষ্ট সময় ছাড়া যাচ্ছে না । ফলে, প্ল্যাটফর্মে যাত্রী সংখ্যা ক্রমশ বেড়েই চলেছে এবং ট্রেনেও ভিড় হয়ে যাচ্ছে ৷ অবশেষে এই সমস্যা সমাধানে পদক্ষেপ করল কলকাতা মেট্রো কর্পোরেশন ৷