কলকাতা, 27 অগস্ট: পুজোর আগে কলকাতা মেট্রো (Kolkata Metro) যাত্রীদের জন্য সুখবর ৷ মঙ্গলবার থেকে কলকাতা মেট্রো নেটওয়ার্কের সবকটি রুটের টিকিট পাওয়া যাবে অনলাইনে ৷ 'আমার কলকাতা মেট্রো' অ্যাপ থেকে এই টিকিট বুক করা যাবে ৷ শুধু তাই নয়, এই অ্যাপের মাধ্যমে টিকিট কাটলে পাওয়া যাবে অতিরিক্ত ছাড় ৷
ব্যস্ত সময় লাইনে দাঁড়িয়ে কলকাতা মেট্রোর টিকিট কাটার দিন শেষ ! আগে শুধুমাত্র ব্লু, গ্রিন এবং অরেঞ্জ লাইলে অনলাইনে টিকিট কাটতে পারতেন মেট্রো যাত্রীরা ৷ এবার তার সঙ্গে যুক্ত হল পার্পল ও ইয়ালো লাইনে অনলাইনে টিকিট কাটার সুবিধা ৷ অর্থাৎ এবার থেকে কলকাতা মেট্রোর সবক'টি রুটেই মোবাইল অ্যাপ ব্যবহার করে কিউআর টিকিট কাটতে পারবেন যাত্রীরা ৷ তবে কাগজের কিউআর টিকিটও পাওয়া যাবে। কলকাতা মেট্রোর অফিসিয়াল ‘আমার কলকাতা মেট্রো’ অ্যাপ ব্যবহার করে যাত্রীরা মোবাইল থেকে টিকিট বুক করতে পারবেন। মঙ্গলবার থেকেই এই নতুন পরিষেবা চালু করেছে মেট্রো কর্তৃপক্ষ।
গত শুক্রবার অর্থাৎ 22 অগস্ট শহর কলকাতার সম্প্রসারিত তিনটি মেট্রো রুটের উদ্বোধন করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। আর ওইদিনই গ্রিন লাইনের হাওড়া ময়দান থেকে একেবারে সল্টলেক সেক্টর ফাইভ পর্যন্ত মাঝে শিয়ালদা-এসপ্ল্যানেড শাখার বাণিজ্যিক পরিষেবা শুরু হয়ে গিয়েছে ৷ আর চলতি সপ্তাহের প্রথম কাজের দিন সোমবার অর্থাৎ 25 অগস্ট থেকে চালু হয়েছে বেলেঘাটা হেমন্ত মুখোপাধ্যায় শাখা (অরেঞ্জ লাইন) এবং নোয়াপাড়া-জয়হিন্দ বিমানবন্দর শাখার ( ইয়েলো লাইন) পরিষেবা।
তবে এতদিন পার্পল ও ইয়ালো লাইনে যাতায়াত করার জন্য যাত্রীদের টিকিট কাউন্টারে গিয়ে টিকিট কাটতে হচ্ছিল ৷ কিন্তু এবার থেকে 'আমার কলকাতা মেট্রো' অ্যাপের মাধ্যমে পার্পল ও ইয়ালো লাইনের মোবাইল QR কোড টিকিট কাটতে পারবেন ৷ এতদিন পর্যন্ত আমার কলকাতা মেট্রো অ্যাপে গ্রিন, ব্লু আর অরেঞ্জ রুটের টিকিট কাটা যেত ৷ কিন্তু মঙ্গলবার থেকে এই অ্যাপে সদ্য সম্প্রসারিত পার্পল ও ইয়েলো রুট দু'টিকেও যুক্ত করা হল ৷ বুধবার থেকে র লম্বা লাইন এড়িয়ে মেট্রো সফর করতে পারবেন যাত্রীরা ৷
কলকাতা মেট্রো রেলের তরফে পাওয়া তথ্য অনুসারে গত সোমবার 23,482 জন যাত্রী মেট্রো অ্যাপ ব্যবহার করে মোবাইলে কিউআর টিকিট কেটেছেন ৷ 18 অগস্ট অর্থাৎ গত সপ্তাহের সোমবার 11,787 জন মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে টিকিট কেটেছিলেন। অর্থাৎ আগের সোমবারের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ বেশি যাত্রী অ্যাপের মাধ্যমে টিকিট কেটেছেন।
তাই কলকাতা মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষ যাত্রীরা কাছে আবেদন জানিয়েছেন, যাত্রীরা যেন ভিড় এড়াতে মেট্রো স্টেশনে পৌঁছনোর আগে 'আমার কলকাতা মেট্রো' অ্যাপের মাধ্যমে টিকিট কাটেন ৷ মেট্রোর পক্ষ থেকে আরও জানানো হয়েছে, এই অ্যাপের মাধ্যমে টিকিট কাটলে 5 শতাংশ ছাড়ও পাওয়া যাবে।