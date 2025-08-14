বারাসত, 14 অগস্ট: 2030 সালের মধ্যেই কি নোয়াপাড়া মেট্রোর সঙ্গে জুড়ছে বারাসত ? প্রকল্পের প্রস্তাবিত রুটে মাটি পরীক্ষার জন্য ইতিমধ্যে কলকাতা মেট্রোরেল কর্তৃপক্ষ এনওসি (নো অবজেকশন সার্টিফিকেট) চেয়ে চিঠি পাঠিয়েছে বারাসত পুরসভাকে । ফলে বারাসত মেট্রো প্রকল্প ঘিরে নতুন করে 'স্বপ্ন' দেখতে শুরু করেছে শহরবাসী ।
কারণ, বাসিন্দাদের বহু বছরের 'স্বপ্ন' সাধের এই মেট্রো প্রকল্প । যা কাজ শুরুর পরেও জমিজটের জেরে একসময় মুখ থুবড়ে পড়েছিল । বছরের পর বছর কেটে গেলেও নানা জটিলতায় মেট্রোর 'স্বপ্ন' আদৌও বাস্তবে রূপ নেবে কি না, তা নিয়ে সংশয় তৈরি হয়েছিল বারাসতবাসীর মধ্যেই । অবশেষে মেট্রোরেল কর্তৃপক্ষ উদ্যোগী হওয়ায় আশার আলো দেখছে রেলযাত্রী থেকে বাসিন্দা, সকলেই । এই নিয়ে মেট্রোরেল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সহযোগিতা করতে প্রস্তুত পুর কর্তৃপক্ষও । জানা গিয়েছে, পুরসভার তরফে শীঘ্রই এনওসি পাঠিয়ে দেওয়া হবে মেট্রো কর্তৃপক্ষের কাছে ।
বারাসতের আগে অবশ্য নোয়াপাড়া থেকে মধ্যমগ্রামের মাইকেল নগর পর্যন্ত জুড়ে যাবে ইয়েলো লাইনের এই মেট্রো পথ । আগামী বছরের মধ্যেই তা চালু হওয়ার সম্ভাবনা । তার কাজও প্রায় শেষের মুখে । শুধু অপেক্ষা, মাইকেল নগর পর্যন্ত পাতালপথে মেট্রোর চাকা গড়ানোর । এদিকে, নোয়াপাড়া থেকে মধ্যমগ্রামের মাইকেল নগর পর্যন্ত মেট্রো চালু করতে যখন তৎপর মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষ, তখনই আশার বাণী শোনা গিয়েছে বারাসত পর্যন্ত মেট্রো সম্প্রসারণ নিয়ে । এই কাজ শুরু করতে ইতিমধ্যেই মেট্রোর তরফে মধ্যমগ্রামের চারটি ও বারাসতের পাঁচটি এলাকায় সয়েল টেস্ট করতে দুই পুরসভার কাছে চিঠি পাঠিয়ে অনুমতি চাওয়া হয়েছে । সেই অনুমতিপত্র দ্রুত পাঠিয়ে দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছে পুর কর্তৃপক্ষ ।
পুরসভার চেয়ারম্যানের বক্তব্য :
এই নিয়ে বারাসত পুরসভার চেয়ারম্যান অশনি মুখোপাধ্যায় বলেন, "মেট্রোর তরফে এই কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে 'রাইটস' নামে এক সংস্থাকে । চার-পাঁচ দিন আগে বারাসত পুরসভাকে চিঠি দেয় তারা । আপাতত মাইকেল নগর পর্যন্ত কাজ হবে । এর পরে গঙ্গানগর কাটাখালের তলা দিয়ে কাজ এগোবে । প্রস্তাবিত মেট্রো রুটের সবটাই হবে পাতালপথে ।"
তিনি আরও বলেন, "মেট্রো কর্তৃপক্ষ বারাসতের যে পাঁচটি এলাকাকে মাটি পরীক্ষার জন্য বেছে নিয়েছে, সেই জায়গাগুলিতে টপোগ্রাফিক্যাল সার্ভে ও জিওটেকনিক্যাল তদন্ত করতে চাইছেন তাঁরা । প্রাথমিকভাবে পুরসভাকে জানানো হয়েছে, 2030-এর টার্গেট নিয়ে এগোচ্ছে মেট্রো কর্তৃপক্ষ ।"
উল্লেখ্য, বারাসত থেকে কলকাতা-এই পথে প্রতিদিন প্রায় আড়াই লক্ষ মানুষ যাতায়াত করে থাকেন । এই বিপুল সংখ্যক মানুষের কথা ভেবে উত্তর শহরতলির শিয়ালদা-বনগাঁ শাখার ভিড় কমানো-সহ এয়ারপোর্ট থেকে 12 নম্বর জাতীয় সড়কের যানজটে রাশ টানতে 2010-2011 সালে বারাসত-নোয়াপাড়া মেট্রোরেলের ঘোষণা করেছিলেন তৎকালীন রেলমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ।
জানা গিয়েছে, প্রস্তাবিত এই রেলপথটি দু'টি ভাগে বিভক্ত । প্রথমটি নোয়াপাড়া, দমদম ক্যান্টনমেন্ট, যশোর রোড, বিরাটি ও মাইকেল নগর । তার মধ্যে নোয়াপড়া এবং দমদম ক্যান্টনমেন্ট এই দু'টি স্টেশন উত্তোলিত পথে । যশোর রোড মেট্রো স্টেশন থেকে বাকিটা পাতালপথে । দ্বিতীয় অংশটি মধ্যমগ্রামের মাইকেল নগর থেকে বারাসত পর্যন্ত । জমিজটের কারণে এই অংশে মেট্রোরেল সম্প্রসারণের কাজে সমস্যা তৈরি হয়েছিল । এছাড়াও বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ উত্তোলিত পথে রেলপথ নির্মাণে আপত্তি জানিয়েছিল । তাই বারাসত পর্যন্ত মেট্রোরেল পাতালপথে হবে বলেই সিদ্ধান্ত হয় । এই পথের মোট দৈর্ঘ্য 11.85 কিমি ।
মাইকেল নগর থেকে বারাসত পর্যন্ত ভূগর্ভস্থ যে পথ দিয়ে মেট্রোরেল যাবে তার রুটম্যাপ-ও ইতিমধ্যে প্রকাশ্যে এসেছে । জানা গিয়েছে, মাইকেল নগর থেকে গঙ্গানগর কাটাখালের নীচ থেকে পাতালপথে মধ্যমগ্রাম স্কাউট গ্রাউন্ড হয়ে যশোর রোডের সমান্তরাল পথে বারাসতের পূর্বাচল । সেখান থেকে কেএনসি রোড ধরে কাছারি মাঠ হয়ে পুরসভার 13 নম্বর ওয়ার্ডের বর্ণালী সংঘ হয়ে কারশেড থেকে সুরিপুকুর গিয়ে শেষ হবে ।
এই মেট্রোপথের প্রস্তাবিত স্টেশনগুলি হল বিধানপল্লী, চৌমাথা সংলগ্ন মধ্যমগ্রাম, হৃদয়পুর, বারাসত বিদ্যাসাগর স্টেডিয়াম, কাছারি ময়দান, বারাসত ইএমইউ কারশেড, যশোর রোডের কাছে জয়পুর ও 12 নম্বর জাতীয় সড়ক সংলগ্ন সুরিপুকুর । মেট্রো রক্ষণাবেক্ষণের জন্য জয়পুরে ভূ-পথে ডিপো তৈরিরও ভাবনা রয়েছে । ইতিমধ্যেই মেট্রো কর্তৃপক্ষ সার্ভে করে ড্রয়িং তৈরির পর মাটি পরীক্ষার অনুমতি চেয়েছে । এরপর ধাপে ধাপে পরবর্তী কাজ শুরু করা হবে বলেই জানা গিয়েছে ।