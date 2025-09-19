গ্রিন লাইনে বাড়ছে পরিষেবা, শনি থেকেই মিলবে বর্ধিত মেট্রো

ETV Bharat / state

যাত্রী সুবিধার কথা মাথায় রেখে গ্রিন লাইনে মেট্রো পরিষেবা বাড়ানো কথা জানাল কর্তৃপক্ষ । মহালয়ার আগের দিন থেকে মিলবে মেট্রোর বর্ধিত পরিষেবা ।

কলকাতা, 19 সেপ্টেম্বর: মেট্রো যাত্রীদের জন্য সুখবর । মহালয়ার ঠিক আগের দিন অর্থাৎ শনিবার থেকে কলকাতা মেট্রো নেটওয়ার্কের গ্রিন লাইনে বাড়তে চলেছে পরিষেবার সংখ্যা । শুক্রবার এমনটাই জানিয়েছে কলকাতা মেট্রোরেল কর্তৃপক্ষ ।

শনিবার থেকে গ্রিন লাইনে সারাদিনে চলবে 226টি পরিষেবা । সপ্তাহের ছয় দিন অর্থাৎ সোম থেকে শনিবার পর্যন্ত গ্রিন লাইনের 226টি পরিষেবা পাওয়া যাবে । এর আগে সোম থেকে শনিবার 186টি পরিষেবা পাওয়া যেত । এবার তার পাশাপাশি আরও 40টি পরিষেবা বাড়ানোর কথা জানিয়েছে মেট্রো কর্তৃপক্ষ ।

মেট্রোর তরফে আরও জানানো হয়েছে যে, দিনের ব্যস্ত সময় অর্থাৎ পিক আওয়ারে প্রতি 6 মিনিট অন্তর মিলবে একটি মেট্রো । আর ফাঁকা সময় অর্থাৎ লিন হাওয়ারে দুটি মেট্রোর মধ্যে সময়ের ব্যবধান থাকবে 8 মিনিট ।

তবে যেহেতু কলকাতা মেট্রোর কমবেশি সব কটি রুটেই প্রতিদিনই যাত্রী ভিড় অনেক বেশি থাকছে তাই ভিড় সামাল দিতে এবং টিকিট কাউন্টারের সামনে লম্বা লাইন এড়াতে কর্তৃপক্ষের তরফে যাত্রীদের স্মার্ট কার্ড ব্যবহার করে টিকিট কাটা এবং মোবাইল QR টিকিটের ব্যবহার করার অনুরোধ করা হচ্ছে । অনলাইনের মাধ্যমে টিকিট বুকিং করলে 5 শতাংশ ছাড়ও দেওয়া হচ্ছে । তাই টিকিট বুক করতে বা স্মার্ট কার্ড রিচার্জ করতে 'AAMAR KOLKATA METRO' অ্যাপটি ডাউনলোড করার আবেদন জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ ।

একদিকে যখন যাত্রীদের মধ্যে মেট্রো পরিষেবা নিয়ে মনের মধ্যে ক্ষোভ পুঞ্জীভূত হচ্ছে, ঠিক তখনই দুর্গাপুজোর সুযোগের সদ্ব্যবহার করে পরিষেবা বাড়ানোর ঘোষণা করছে কলকাতা মেট্রোরেল কর্তৃপক্ষ । একদিকে যেরকম মহালয়ার দিন রবিবার ব্লু লাইনে পরিষেবা বাড়ানো হয়েছে, তেমনই শনিবার থেকে গ্রিনলাইনে পরিষেবা বাড়ানোর কথা ঘোষণা করল কর্তৃপক্ষ ।

কলকাতা মেট্রোর এখন যতগুলি রুট রয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি ভিড় হয় ব্লু লাইন এবং গ্রিন লাইনে । তবে তেমন একটা সমস্যা না হলেও সম্প্রতি গ্রিন লাইনেও পরিষেবা ব্যাহত হয়েছিল । মেট্রো নেটওয়ার্কের গ্রিন লাইনের হাওড়া ময়দান থেকে সেক্টর ফাইভের মধ্যে বন্ধ ছিল পরিষেবা । সূত্র মারফত জানা গিয়েছিল যে, গ্রিনলাইনে রক্ষণাবেক্ষণের অভাবের জন্য হঠাৎ করেই বসে যায় কিছু সিস্টেম এবং তার ফলে যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা দেয় । তার জেরেই ব্যাহত হয় পরিষেবা । তবে পুজোর আগে পরিষেবা বাড়ানোর ঘোষণায় যাত্রীদের সুবিধা হবে বলে আশাবাদী কর্তৃপক্ষ ।

