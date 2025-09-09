ETV Bharat / state

দুর্গাপুজোর অনুদান নিয়ে বিরোধীদের অর্থনীতি শেখালেন ফিরহাদ

সোমবার কর্পোরেশনের তরফে ‘কলকাতা শ্রী’ প্রতিযোগিতার ঘোষণা করা হয়৷ সেখানেই এই কথা বলেন কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম৷

Kolkata Shree Award
কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম ও অভিনেত্রী ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত৷ (নিজস্ব ছবি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 9, 2025 at 5:21 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 9 সেপ্টেম্বর: রাজ্য সরকারের তরফে দেওয়া 1 লক্ষ 10 হাজার টাকার অনুদান তো আছেই৷ পাশাপাশি আরও 50 হাজার টাকা পাওয়ার সুযোগও থাকছে দুর্গাপুজো কমিটিগুলির কাছে৷ তবে এই সুযোগ পাবে শুধুমাত্র কলকাতার পুজো কমিটিগুলি৷ কারণ, টাকা দেবে কলকাতা পুরনিগম৷ টাকা দেওয়া হবে কর্পোরেশনের ‘কলকাতা শ্রী’ প্রতিযোগিতার মাধ্যমে৷

দুর্গাপুজোয় রাজ্য সরকারের অনুদান নিয়ে বিতর্কের অন্ত নেই৷ তার উপর কর্পোরেশনের ‘কলকাতা শ্রী’ বিতর্কের আগুনে ‘ঘি’ এর কাজ করতে পারে৷ সরব হতে পারে বিরোধীরা৷ সম্ভবত এই আশঙ্কা থেকে আগেই পুরস্কার দেওয়ার কারণ উল্লেখ করে রেখেছেন কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম৷

দুর্গাপুজোর অনুদান নিয়ে বিরোধীদের অর্থনীতি শেখালেন ফিরহাদ (ইটিভি ভারত)

তাঁর দাবি, ফিরহাদের কথায়, বাংলার অর্থনীতিতে 1 লাখ কোটি টাকার লেনদেন হয় এই উৎসবকে ঘিরে। এই আর্থিক মূল্যের টাকা পৌঁছে যায় একদম বাংলার প্রান্তিক পরিবারগুলির হাতে। তাদের ক্রয় ক্ষমতা বাড়ে।

কর্পোরেশনের ‘কলকাতা শ্রী’

প্রতিবছর দুর্গাপুজোয় ‘কলকাতা শ্রী’ প্রতিযোগিতার আয়োজন করে কলকাতা পুরনিগম৷ কর্পোরেশন সূত্রে খবর, পুজো কমিটিগুলিকে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে পুরস্কার দেওয়া হয়৷ পুরস্কার মূল্য 50 হাজার টাকা৷ এছাড়াও মেয়র’স চয়েসেও পুরস্কার দেওয়া হয়৷ সেখানেই সম-পরিমাণ টাকা দেওয়া হয়৷ সব মিলিয়ে কলকাতার প্রায় 200টি পুজো কমিটি এই পুরস্কার প্রতিবছর পায়৷

Firhad Hakim
কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম (নিজস্ব ছবি)

সোমবার কলকাতা পুরনিগমের তরফে এই প্রতিযোগিতার ঘোষণা করা হয়৷ সেই উপলক্ষ্যে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম৷ এছাড়াও ছিলেন দেবাশিস কুমার-সহ একাধিক মেয়র পারিষদ সদস্য ও বোরো চেয়ারম্যান। ছিলেন এই প্রতিযোগিতার সহায়ক সিইএসসি ও ক্রেডাই-এর কর্তারা। মঞ্চ আলোকিত করেছিলেন বাংলার খ্যাতনামা অভিনেত্রী ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত।

‘কলকাতা শ্রী’ নিয়ে মেয়রের বক্তব্য

কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম বলেন, ‘‘গ্রাম থেকে লোকজন ধান বুনে এখানে পুজোর মণ্ডপ কাজ করতে আসছেন। শিল্পীরা কাজ করছেন। 1 লাখ কোটি টাকার লেনদেন হয় এই উৎসবে। এই উৎসব ঘিরে একটা উন্মাদনা থাকে মানুষের মধ্যে। তাই আমরা এই কলকাতা শ্রী করে থাকি। কলকাতায় যাতে আরও ভালো পুজো হয়, সেই কারণেই আমরা এটা করছি।’’

দুর্গাপুজোর অনুদান বিতর্ক ও বিরোধীদের দাবি

চলতি বছর দুর্গাপুজো কমিটিগুলো সরকারের থেকে 1 লাখ 10 হাজার টাকা করে আর্থিক অনুদান পাবে। এই নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছে৷ বিরোধীদের প্রশ্ন, রাজ্যের কোষাগারের অবস্থা যখন খারাপ, সেই সময় কেন এই অনুদান৷ বিতর্কের জল আদালত পর্যন্ত গড়ায়৷ আদালত জানায় যে গতবছর যে পুজো কমিটিগুলি অনুদান বাবদ খরচের হিসেব দেয়নি, তারা এবার আর টাকা পাবে না৷

Kolkata Shree Award
কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম, অভিনেত্রী ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত-সহ অন্যরা (নিজস্ব ছবি)

এখন কর্পোরেশেনর ‘কলকাতা শ্রী’ নিয়েও একই ধরনের প্রশ্ন উঠতে পারে৷ কারণ, বিরোধীরা দীর্ঘদিন ধরেই পুরনিগমের কোষাগারের বেহাল দশা নিয়ে প্রশ্ন তুলছে৷ সেই পরিস্থিতিতে এত অর্থ খরচ করে পুরস্কারের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে প্রশ্ন ওঠার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে৷

বিরোধীদের জবাব ফিরহাদের

বিরোধীরা প্রশ্ন যে তুলতে পারে, তা বিলক্ষণ জানেন কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম৷ তাই তিনি সোমবার এই নিয়ে বিরোধীদের আগাম জবাব দিয়েছে রেখেছেন৷ ফিরহাদ হাকিম বলেন, ‘‘অনেকেই আছেন, যাঁরা বলেন কেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কোষাগার থেকে টাকা দিয়ে উৎসাহ দিয়ে পুজোগুলো করছেন? তাঁরা বুঝতে পারছেন না। জেনেও জানাচ্ছেন না যে রাজ্যের অর্থনীতির বৃদ্ধি পাচ্ছে এটাকে কেন্দ্র করে।’’

তিনি আরও বলেন, ‘‘আমি নিজে নজর করেছি৷ যাঁরা গ্রামের প্রান্তিক চাষি, তাঁরা ধান পুঁতে চলে আসেন, তিনমাস এই পুজোর কাজ করে এক এক জন 50-60 হাজার টাকার বেশি নিয়ে বাড়ি ফেরেন। তাঁদের ক্রয় ক্ষমতা কতটা বেড়ে যায়। এই কারণেই মুখ্যমন্ত্রী পুজোকে উৎসাহ অনুদান দেয়।’’

আরও পড়ুন -

  1. দুর্গাপুজোর অনুদান বন্ধ করা নিয়ে বড় পর্যবেক্ষণ হাইকোর্টের

For All Latest Updates

TAGGED:

FIRHAD HAKIMDURGA PUJA 2025ফিরহাদ হাকিমদুর্গাপুজোFIRHAD HAKIM ON KOLKATA SHREE AWARD

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

রবি'র রাতে ব্লাড মুন, ভারতের আকাশে দীর্ঘক্ষণ দেখা যাবে এই বিরল দৃশ্য

এবার থেকে 2টি হারে GST, মদ-সিগারেটে সর্বোচ্চ 40 শতাংশ কর

হত্যাকাণ্ডে এবার সত্যান্বেষী নীলাভ-সবুজ মাছি ! করবে মৃত্যুর রহস্য উন্মোচন

প্রথমবার ভোট দিতে চান 50-80'র প্রবীণরা ! এতদিন কোথায় ছিলেন ? উত্তর খুঁজছে কমিশন

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.