কলকাতা, 26 অগস্ট: আর মাত্র একটা বছর ৷ 2026 সালের পুজোর আগেই বাড়ি ফিরবেন বউবাজারের ঘরছাড়ারা ৷ কেএমআরসিএল-এর সঙ্গে বৈঠকের পর এমনটাই দাবি কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিমের ৷
বিপর্যয় কাটিয়ে বউবাজার এলাকার মাটির নীচ থেকে ছুটতে শুরু করেছে কলকাতা ইস্ট-ওয়েস্ট রুটের শিয়ালদা-এসপ্ল্যানেড মেট্রো । তবে 6 বছর পার হলেও বিপর্যয়ের জেরে ঘরছাড়া বাসিন্দারা এখনও তাঁদের ভিটেতে ফিরে যেতে পারেননি । প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কলকাতায় এসে মেট্রোর উদ্বোধনের দিনেই বিক্ষোভ দেখান বউবাজারের ঘরছাড়ারা ৷
সেই প্রতিবাদ মঞ্চে গিয়ে মেয়র ফিরহাদ হাকিম তাঁদের এই সমস্যা নিয়ে আলোচনায় বসার কথা দিয়ে এসেছিলেন ৷ সেই মতোই সোমবার বৈঠক হয় কলকাতা পুরনিগমে । তাতে উপস্থিত ছিলেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম, বিধায়ক নয়না বন্দ্যোপাধ্যায়, কাউন্সিলর বিশ্বরূপ দে, বেশকিছু বউবাজারের বাসিন্দা, কেএমআরসিএল জিএম (অ্যাডমিন) এ কে নন্দী-সহ আরও কর্তারা । যদিও এই বৈঠক নিয়ে কোনও মন্তব্য করতে রাজি হননি কেএমআরসিএল জিএম (এডমিন) এ কে নন্দী । তাঁর কথায়, "আলোচনা হয়েছে ৷ মিনিটস দিক ৷ দুই পক্ষ সই করলে আমরা সাংবাদিক সম্মেলন করে জানাব সবকিছু ।"
পুরনিগম সূত্রে খবর, বউবাজারের বর্তমান পরিস্থিতি অনুসারে কেএমআরসিএল জানায়, 2027 সালের মধ্যেই তারা পুরো কর্মকাণ্ড সম্পন্ন করে বাসিন্দাদের ঘরে ফিরিয়ে দেবে । কিন্তু মেয়র ফিরহাদ হাকিম তাতে সহমত হননি । তিনি জানিয়ে দেন, 2027 নয়, বাসিন্দাদের ঘরে ফেরাতে হবে 2026 সালের মধ্যেই । সেই মতোই দফায় দফায় কী কী কাজ হবে, তার একটা পরিকল্পনা তৈরি হয় সোমবারের বৈঠকে ৷
বৈঠক শেষে সংবাদমাধ্যমকে কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম বলেন, "আজকে আমরা বউবাজারের বিষয় বৈঠক করলাম । বাড়িহারা মানুষ, স্থানীয় কাউন্সিলর, বিধায়ক নিয়ে এই বৈঠকে বসেছিলাম । সেপ্টেম্বর এবং অক্টোবর দু'মাসে স্যাপ বার করবে ৷ বিল্ডিং তৈরি কাজ চলতি বছরের অক্টোবর মাসে শুরু করবে । তার পরের 9 মাসে সব বিল্ডিং তৈরি হয়ে যাবে । আমাকে তিন মাস অন্তর রিপোর্ট দেবে । আমিও কিছু পরামর্শ দিয়েছি । আমাদের পক্ষ থেকে সিভিল এবং জল সরবরাহ কাজ হবে দ্রুত । বাড়ি তৈরি হলে জলের ব্যবস্থা করা হবে ।
তিনি আরও বলেন, "আগামী 10 বছর যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষজ্ঞদের পক্ষ থেকে বউবাজারের বিপর্যস্ত এলাকা পর্যবেক্ষণ করা হবে । যদি আর কোনও বিপর্যয় ঘটে তাহলে সেটা তাদের নজরদারিতে থাকবে । যদি কোনও অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয় তার দায়দায়িত্ব কেএমনআরসিএল নেবে । নভেম্বর ভিতরের কাজ শেষ হওয়ার পরে বিল্ডিং তৈরির কাজ হবে । মোট 24টি বাড়ি তৈরি হবে ।" এদিন এছাড়াও তিনি বলেন, "খিদিরপুর মেট্রো কাজের জয়েন্ট সার্ভে হয়েছে । জলের পাইপ লাইনের জন্য মেট্রো টাকা বরাদ্দ করবে ।"
উল্লেখ্য, 2019 সালের 31 অগস্ট বউবাজারে বিপর্যয়ের জেরে ঘর ছেড়েছিলেন তিন থেকে চারটি পাড়ার মানুষজন । বাসিন্দা ছাড়াও সেই তালিকায় ছিলেন স্বর্ণ ব্যবসায়ীরা । তবে সেই বিপর্যয় পরবর্তী সময় আবার মেট্রোর কাজ শুরু হয় । শেষমেষ সেই কাজের পর চলতি বছরের গত 22 অগস্ট জুড়ে যায় ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রোর ধর্মতলা ও শিয়ালদা স্টেশন । কিন্তু এখনও ঘরছাড়া বহু বাসিন্দা ৷