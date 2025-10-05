ETV Bharat / state

পুজো কার্নিভালে বৃষ্টির সম্ভাবনা, দুর্যোগের আশঙ্কা উত্তরবঙ্গেও

নিম্নচাপের ফেলে যাওয়া উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টি হতে পারে বলে মনে করছে হাওয়া অফিস ৷ দুর্যোগ মোকাবিলায় প্রস্তুত প্রশাসনও ৷

বৃষ্টির আশঙ্কার মধ্যেই চলছে বিসর্জন (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 5, 2025 at 7:31 AM IST

কলকাতা, 5 অক্টোবর: পুজোর শেষদিকে সমস্যার সৃষ্টি করেছিল ৷ এবার কার্নিভালের আনন্দ খানিকটা হলেও মাটি করে দিতে পারে বৃষ্টি ৷ রবিবার প্রায় শতাধিক পুজোর অংশগ্রহণে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা হবে রেড রোডে ৷ উপস্থিত থাকবেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা থেকে শুরু করে অন্যরা ৷ সেখানেই কাঁটা হতে পারে বৃষ্টি ৷ আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, কলকাতা এবং তার আশপাশের অঞ্চলে বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি হবে। সঙ্গে বইতে পারে ঝোড়ো হাওয়াও। উত্তরবঙ্গে তুলনায় অনেকটাই বেশি বৃষ্টি হবে ৷

কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গে বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকলেও দাপট বেশি উত্তরবঙ্গে। নিম্নচাপের বর্তমান অবস্থানের কারনেই উত্তরবঙ্গে পাঁচটি জেলায় বৃষ্টি হচ্ছে ৷ শনিবার রাতে আলিপুর আবহাওয়া দফতরের আবহাত্তয়াবিদ সৌরিশ বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, নিম্নচাপ ওড়িশা থেকে সরে ঝাড়খণ্ড হয়ে বিহারের দিকে এগোচ্ছে। তার শক্তি আগের থেকে অনেকটাই কমেছে । আগামী 12 ঘণ্টায় আরও কমবে। তবে নিম্নচাপের ফেলে যাওয়া মেঘেই হবে বৃষ্টি ৷

রবিবার দুর্যোগের সম্ভাবনা থাকলেও সোমবার থেকে কলকাতা-সহ গোটা রাজ্যেই কমতে পারে ঝড়বৃষ্টির পরিমাণ। হাওয়া অফিস মনে করছে রাজ্য থেকে বর্ষার বিদায় নেওয়ার সময় হয়ে এসেছে ৷ তবে ঠিক কবে বর্ষা বিদায় নেবে তা এখনই বলছে না হাওয়া অফিস ৷ তার আগে এদিন কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের সব জেলায় ঝড়বৃষ্টির জন্য হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। মুর্শিদাবাদ এবং নদিয়ায় ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। আগামিকাল সোমবার থেকে কলকাতায় কমতে পারে ঝড়বৃষ্টির পরিমাণ। দক্ষিণবঙ্গের বেশির ভাগ জেলাতেও ঝড়বৃষ্টির পরিমাণ কমতে পারে। তার মধ্যেও পূর্ব মেদিনীপুর, মুর্শিদাবাদ এবং নদিয়ায় ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। মঙ্গলবার দুই মেদিনীপুরে ঝড়বৃষ্টির পূর্বাভাস হয়েছে।

এদিকে, উত্তরবঙ্গে গত দুদিন ধরে বৃষ্টির দাপট বেড়েছে। সেই প্রবণতা বজায় থাকবে রবিবারও ৷ উপরের পাঁচ জেলা মানে দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহারে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। আলিপুরদুয়ারে অতি প্রবল বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। লাল সতর্কতা জারি করেছে হাওয়া অফিস। উত্তর দিনাজপুরেও ভারী বৃষ্টি হতে পারে। দক্ষিণ দিনাজপুর ও মালদহে ঝড়বৃষ্টির জন্য হলুদ সতর্কতা জারি করেছে আবহাওয়া দফতর।

শনিবার কলকাতা এবং তার আশপাশের অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 32.2 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ স্বাভাবিকের চেয়ে 0.6 ডিগ্রি কম। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 27.1 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ স্বাভাবিকের চেয়ে 1.3 ডিগ্রি বেশি। বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতা ছিল সর্বোচ্চ 97 শতাংশ এবং সর্বনিম্ন 77 শতাংশ। রবিবার দিনের আকাশ মূলত মেঘলা।

