কলকাতায় মেঘলা আকাশ, বুধেও জলমগ্ন সল্টলেক-সহ শহরের একাংশ

কলকাতায় মেঘলা আকাশ, বুধেও জলমগ্ন সল্টলেক-সহ শহরের একাংশ
ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা এখন আপাতত নেই বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অফিস ৷ পুজোর মুখে দ্রুত ছন্দে ফেরার অপেক্ষায় কলকাতা ৷
Published : September 24, 2025 at 10:19 AM IST
কলকাতা, 24 সেপ্টেম্বর: দুর্যোগের একদিন পরেও স্বাভাবিক হতে হিমসিম অবস্থা কলকাতার ৷ বিশেষ করে সল্টলেক এবং শহরের উত্তর ও মধ্য অংশের বেশ কিছু এলাকা বুধবারেও জলমগ্ন । একদিন আগে অর্থাৎ মঙ্গলবার রাতভর মুষলধারে বৃষ্টিতে 10 জনের মৃত্যু হয় ৷ কোমর জলে ডুবে মহানগরীর জীবনযাত্রা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে । যদিও বুধবারও রাস্তায় জল পেরিয়ে যাতায়াত করতে হচ্ছে শহরের বহু জায়গায় ৷
বৃষ্টি আর সেভাবে না হলেও তৃতীয়ায় নাজেহাল অবস্থা মানুষের ৷ কলকাতার উত্তর থেকে দক্ষিণ, এখনও জল জমে রয়েছে সল্টলেক, মুকুন্দপুর, মিন্টোপার্ক, ঠনঠনিয়া, সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ, পঞ্চসায়র, উল্টোডাঙা, আমহার্স্ট স্ট্রিট-সহ বেশ কিছু এলাকায় ৷ যদিও কলকাতা পুরনিগমের মেয়র পারিষদ নিকাশি তারক সিং জানান, বেলা 12টা পর্যন্ত লকগেট খোলা থাকবে ৷ তার মধ্যে জল নেমে যাবে আশা করা হচ্ছে ৷
আলিপুর আবহাওয়া অফিস জানিয়েছে, আগামী 24 ঘণ্টায় শহরে ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা তেমন নেই ৷ যদিও বেশিরভাগ সময় মেঘলা আকাশ থাকবে ৷ কিছু জায়গায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাতের সঙ্গে বজ্রপাত এবং দমকা বাতাস বওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ।
মঙ্গলবারের বৃষ্টির পর রাতভর কলকাতা এবং সংলগ্ন অঞ্চলের নিচু এলাকা থেকে জল বের করে দেওয়া হয় ৷ কিন্তু বিধাননগরের বাসিন্দারা রীতিমতো বন্যা পরিস্থিতির কবলে পড়েছিলেন ৷ ধীর গতিতে চলছিল যানবাহন ৷ অনেকেই কাজের জন্য জলমগ্ন রাস্তায় চলাচল করতে বাধ্য হয়েছিলেন । দুর্ঘটনা এড়াতে, বিধাননগর পুর কর্পোরেশন মঙ্গলবার সন্ধ্যায় রাস্তার সব আলো বন্ধ রেখেছিল ।
মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মঙ্গলবার দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার কারণে নির্ধারিত দুর্গাপুজো প্যান্ডেল উদ্বোধন স্থগিত করলেও বুধবার তিনি পুজো উদ্বোধন করবেন বলে জানা গিয়েছে ৷ পাশাপাশি কালীঘাটে একটি নবনির্মিত ফায়ার স্টেশন উদ্বোধন করবেন বলে খবর ।
প্রশাসনিক আধিকারিকরা জানিয়েছেন, জল ধীরে ধীরে কমতে শুরু করলেও উৎসবের মরশুমের আগে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা পুনরুদ্ধার করা প্রশাসনের কাছে তাৎক্ষণিক চ্যালেঞ্জ হিসেবে দাঁড়িয়েছে । তবে বুধবারও কলকাতা এবং সংলগ্ন জেলাগুলির পরিস্থিতির উপর নজর রাখা হবে ৷ আরও বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানিয়েছেন তাঁরা ।
মঙ্গলবার রাতভর প্রবল বৃষ্টিপাতের ফলে 10 জনের মৃত্যু হয় ৷ যার মধ্যে ন'জন বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মারা যান ৷ প্রায় চার দশকের মধ্যে মঙ্গলবার সবচেয়ে ভারী বৃষ্টিপাত দেখেছে কলকাতা ৷ এদিন থেকে কলকাতা এবং সংলগ্ন জেলাগুলিতে অচলাবস্থা তৈরি হয়েছে ৷ বিমান, রেল ও সড়ক পরিবহন বিঘ্নিত ৷ অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে গিয়েছে ৷ রাজ্য সরকার পুজোর ছুটি এগিয়ে আনতে বাধ্য হয়েছে ।
24 ঘণ্টারও কম সময়ের মধ্যে 251.4 মিমি বৃষ্টিপাত ৷ 1986 সালের পর থেকে যা সর্বোচ্চ ৷ গত 137 বছরে ষষ্ঠ সর্বোচ্চ একদিনের বৃষ্টিপাত হয় এদিন ৷ 1978 সালে হয়েছিল 369.6 মিমি, 1888 সালে 253 মিমি এবং 1986 সালে 259.5 মিমি রেকর্ডের পরে 2025-এর 23 সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার এমন ভয়ঙ্কর বৃষ্টি দেখল কলকাতা ।
পুজো শুরুর মুহূর্তে এমন পরিস্থিতিতে জনজীবন স্বাভাবিকভাবেই ব্যাহত ৷ ট্রেন,বাস,মেট্রো পরিষেবা বন্ধে অসুবিধায় পড়েছেন বহু মানুষ ৷ তবে দ্রুত সম্ভব পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে সচেষ্ট রয়েছে প্রশাসন ৷