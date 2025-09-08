রাতভর চাঁদের পানে চেয়ে কলকাতা, ফের কবে পূর্ণগ্রাস চন্দ্রগ্রহণ ?

রাতভর চাঁদের পানে চেয়ে কলকাতা, ফের কবে পূর্ণগ্রাস চন্দ্রগ্রহণ ?
রক্তচন্দ্র দেখল কলকাতা ৷ রবিবার রাত 8.58 থেকে শুরু হওয়া পূর্ণগ্রাস চন্দ্রগ্রহণ চলল রাত 2.25 পর্যন্ত ৷ আবার কবে ভারতে দেখা মিলবে পূর্ণগ্রাস চন্দ্রগ্রহণ ?
কলকাতা, 8 সেপ্টেম্বর: রাত 9টা বাজতেই গ্রহণ লাগে চাঁদে। রবিবার একটু একটু করে পৃথিবীর ছায়া পড়তে শুরু করে উপগ্রহের উপর। চাঁদ পৃথিবীর ছায়ায় পুরোপুরি ঢেকে যাওয়াকেই পূর্ণগ্রাস চন্দ্রগ্রহণ হিসেবে গণ্য করা হয়। সেইসঙ্গে রক্তবর্ণ আকারও ধারণ করে চাঁদ। সাড়ে পাঁচ ঘণ্টার পূর্ণগ্রাস চন্দ্রগ্রহণ ও রক্তাভ চাঁদ কলকাতার আকাশেও দৃশ্যমান । রাত 8টা 58 থেকে শুরু হওয়া পূর্ণগ্রাস চন্দ্রগ্রহণ চলে রাত 2টা 25 পর্যন্ত ৷ এই সময়ের মধ্যে চাঁদ একঘণ্টা পুরো কালো হয়ে থাকে ৷
এদিন ভারতের পাশাপাশি এশিয়া, অস্ট্রেলিয়া, আফ্রিকা থেকে দেখা গিয়েছে চন্দ্রগ্রহণ। ভারতের প্রায় সব শহর থেকেই রাজ্যবাসীরা গ্রহণ দেখেছেন। কলকাতায় কেউ বাড়ির ছাদ থেকে, কেউ মাঠ বা খোলা অন্ধকার জায়গা থেকে ব্লাড মুনকে দেখেছেন ৷ খালি চোখের পাশাপাশি কোনও ব্যক্তি দূরবীন আবার কেউ টেলিস্কোপ দিয়ে 'রক্তাক্ত' চাঁদকে দেখেছেন ৷ পাশাপাশি, এদিন বিড়লা ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড টেকনোলোজিক্যাল মিউজিয়াম থেকে এবং তরুণ স্কুলছাত্রদের এই বিরল দৃশ্য দেখার জন্য একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়, বলে জানানো হয় কর্তৃপক্ষের তরফে ৷
বিখ্যাত মহাকাশবিজ্ঞানী এবং এমপি বিড়লা প্ল্যানেটেরিয়ামের প্রাক্তন পরিচালক দেবীপ্রসাদ দুয়ারি বলেন, "রাত 8টা 58 মিনিটে পৃথিবীর আধা ছায়া পড়তেই চাঁদ অন্ধকার অঞ্চলে প্রবেশ করে ৷ তারপর গ্রহণ শুরু হয় । রাত 9টা 57 মিনিট নাগাদ চাঁদ ধীরে ধীরে আংশিকভাবে গ্রহণের পর্যায়ে পৌঁছতে থাকে ৷ রাত 11টায় নাগাদ পূর্ণগ্রাস চন্দ্রগ্রহণ হয় ৷ চাঁদ তখন সম্পূর্ণরূপে পৃথিবীর ছায়ার নীচে চলে আসে, যাকে পৃথিবীর উপচ্ছায়া অঞ্চল বলা হয় ৷"
তিনি আরও বলেন, "রাত 11টা থেকে শুরু হওয়া পূর্ণগ্রাস চন্দ্রগ্রহণ চলে রাত 12টা 22 পর্যন্ত ৷ এরপর ধীরে ধীরে ফের আংশিক গ্রহণের পর্যায়ে প্রবেশ করে চাঁদ ৷ যা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ধীরে হ্রাস পায় ৷ অবশেষে মধ্যরাত 1টা 26 নাগাদ পূর্ণিমার সাদা আলোয় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে পৃথিবীর একমাত্র উপগ্রহ ৷ বছরের শেষ চন্দ্রগ্রহণ শেষ হয় রাত 2.25 নাগাদ ।" এরপর ভারত থেকে ফের পূর্ণগ্রাস চন্দ্রগ্রহণ দেখা যাবে আগামী 31 ডিসেম্বর 2028 সালে ৷
দেবীপ্রসাদ দুয়ারির আরও সংযোজন, "এই গ্রহণে পৃথিবীর ছায়া ধীরে ধীরে উপগ্রহের উপর আচ্ছন্ন হয়েছে ৷ তাছাড়া নিঁখুত এক মহাজাগতিক সরল রেখায় ছিল পৃথিবী, চাঁদ ও সূর্য। দীর্ঘ সময় ধরেই গ্রহণ চলার অন্যতম কারণ সেটি। তাই 82 মিনিট (1 ঘণ্টা 22 মিনিট) ধরে পূর্ণগ্রাস চন্দ্রগ্রহণের কারণে চাঁদকে রক্তাভ দেখাচ্ছিল ৷"
চন্দ্রগ্রহণ - চাঁদের নিজস্ব কোনও আলো নেই। তার উপর সূর্যের আলো পড়ে। তাই পৃথিবীতে প্রতিফলিত হয়। চাঁদ এবং সূর্যের মাঝে পৃথিবী চলে এলে সূর্যের আলো আর চাঁদে পড়ে না। বদলে পৃথিবীর ছায়া পড়ে চাঁদের উপরে। তখনই হয় চন্দ্রগ্রহণ।