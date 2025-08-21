কলকাতা, 21 অগস্ট: খেলার ছলে আলমারির মাথায় উঠে বিপত্তি ৷ নিচে পড়ে যাওয়ার পর শরীরের উপর এসে পড়ে আলমারিটি ৷ ক্ষতিগ্রস্ত হয় অগ্নাশয় ৷ বছর ছয়েকের এক শিশুর সঙ্গে গত মে মাসে এমনই ঘটনা ঘটেছিল ৷ পরিস্থিতি শিশুটির প্রাণ সংশয় তৈরি করছিল ৷ কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতাল স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে এনেছে ওই শিশুকে ৷
দীপ অধিকারী (নাম পরিবর্তিত) নামের ওই শিশু প্রথম শ্রেণির ছাত্র ৷ বাড়ি পূর্ব মেদিনীপুরের কোলাঘাটে ৷ পরিবারের তরফে জানানো হয়েছে, মে মাসের 1 তারিখ ঘটনাটি ঘটে ৷ ছুটির দিন থাকায় সে বাড়িতেই ছিল ৷ ঘরেই খেলছিল ৷ তারা বাবা বলেন, "আমাদের প্রিন্টের ব্যবসা । পেপার ভর্তি একটি আলমারি ও শরীরের ওপর পড়ে যায় ।’’
কীভাবে ঘটেছিল ঘটনাটি ? পরিবারের তরফে জানা গিয়েছে, ঘরে রাখা একটি পেপার ভর্তি আলমারির উপর প্রথমে উঠে যায় দীপ ৷ কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে আলমারিটি নিচে পড়ে ৷ সেই সময় দীপ আগে মেঝেতে পড়ে ৷ তার উপর আলামারি পড়ে ৷ তার পেটে আঘাত লাগে ৷ সঙ্গে সঙ্গে তাকে নিয়ে যাওয়া হয় স্থানীয় একটি প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্রে ৷ তারা জানায়, দীপের যকৃতে আঘাত লেগেছে ৷ যথাযথ চিকিৎসার জন্য কলকাতায় নিয়ে যাওয়া প্রয়োজন ৷
দেরি না-করে ছেলেকে নিয়ে কলকাতায় চলে আসেন দীপের বাবা-মা ৷ কলকাতার মুকুন্দপুরে একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয় তাকে ৷ সেখানে প্রথমে তার সিটি স্ক্যান ও এমআরসিপি করা হয় ৷ দেখা যায়, তার অগ্নাশয়ে গুরুতর আঘাত রয়েছে । অগ্নাশয় থেকে একটি নালি অন্ত্রের সঙ্গে জড়িত । অগ্নাশয় থেকে একটি রস নিঃসৃত হয় । যেটা ওই নালির মাধ্যমে অন্ত্রে পৌঁছায় । এর ফলে খাবার হজমে সুবিধা হয় । কিন্তু দীপের ওই নালিটি ওই শিশুটির ছিড়ে যায় । এর ফলে রসটি অন্ত্রে না-গিয়ে সারা শরীরে জমা হচ্ছিল ।
গ্যাস্ট্রোএন্টেরোলজি বিভাগের চিকিৎসক প্রদীপ কুমার শেট্টির তত্ত্বাবধানে শুরু হয় চিকিৎসা । ওই চিকিৎসক বলেন, "এই রস সারা শরীরে জমা হতে হতে ইনফেকশন ছড়িয়ে যেত । তখন প্রাণঘাতী পর্যন্ত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল । তাই আমরা ওর এন্ডোস্কপি করি । তবে এই এন্ডোস্কপিকে বলা হয় ইউআরসিপি । এর অর্থ হল নালিতে এক ধরনের প্লাস্টিকের পাইপের মতো স্টেন বসানো । এর ফলে যে জায়গাটা ছিঁড়ে যায়, সেই জায়গাটা ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয় ৷ ওর ক্ষেত্রে খুব জটিল হয়ে গিয়েছিল । ওর স্যাচুরেশন, রক্তচাপ সবই কমে গিয়েছিল । আমরা সবটাই পরিবারকে জানিয়েছিলাম ।"
এর জন্য অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন পড়ে না । তবে ছ’বছরের শিশুটিকে অ্যানেসথেসিয়া করা হয় । প্রায় 30 মিনিট ধরে চলে এই পুরো প্রক্রিয়াটি । ক্যামেরার সাহায্যে সম্পূর্ণ বিষয়টি করা হয় । এই সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটি হয় 3 মে । এরপর 36 দিন ওই শিশুটি আইসিউতে ছিল ।
ড. শেট্টি জানান, ওই রসটা জমতে জমতে ওর পেট ফুলে গিয়েছিল । সেই কারণে ওকে ক্যাথিটর পড়ানো হয়েছিল । এছাড়াও মুখ দিয়ে বারবার খাওয়ানোর চেষ্টা করলেও তা ব্যর্থ হয় । কারণ, ওর পেটটা ফুলে ছিল । ফলে কুড়ি দিন ও মুখ দিয়ে কিছু খাইনি । 36 দিন বাদে ও আইসিইউ থেকে বেরোয় । 10 জুন হাসপাতাল থেকে ছুটি পায় ছয় বছরের দীপ ।
কিন্তু হাসপাতাল থেকে ছুটি পেলেও সম্পূর্ণ ছুটি হয়নি তার । ওই চিকিৎসক বলেন, "যে স্টেনটা ওর শরীরটা প্রবেশ করানো হয়েছিল । সেটা প্লাস্টিকের ছিল । সাধারণত তাই হয় । যখন দেখি ওই ছিঁড়ে যাওয়া অংশটি আবার জোড়া লেগেছে, তখন আমরা ওটা শরীর থেকে বাদ করে দিয়ে থাকি । ওর ক্ষেত্রেও আমরা একই কাজ করেছি । 4 অগস্ট স্টেনটা শরীর থেকে বার করে দেওয়া হয় ।"
ওই শিশুর বাবা বলেন, "ওকে আমরা নিয়ে গিয়েছিলাম ওই হাসপাতালে । এখন ও আগের থেকে অনেক ভালো আছে । স্কুলে যাচ্ছে । খাবারের ক্ষেত্রে ফ্যাটজাতীয় খাবার বা জাঙ্ক ফুড দেওয়া বারণ আছে । আর কোনও অসুবিধা ওর নেই ।"