বিপ্লবীদের আখড়ায় শক্তির আরাধনা, শতবর্ষে সিমলা ব্যায়াম সমিতির শ্রদ্ধার্ঘ অগ্নিযুগকে

উত্তর কলকাতার ঐতিহ্যবাহী এই পুজোর সূচনা বিপ্লবীর হাতে ৷ নেতাজি এই পুজোয় সভাপতিত্ব করেন ৷ বিপ্লবীদের আখড়া সিমলা ব্যায়াম সমিতির পুজোর ভাবনা স্বাধীনতা সংগ্রাম ৷

SIMLA BYAYAM SAMITY Puja 2025
সিমলা ব্যায়াম সমিতির দুর্গাপুজো (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 22, 2025 at 11:26 PM IST

6 Min Read
কলকাতা, 22 সেপ্টম্বর: দুর্গা মণ্ডপ যখন 'ওয়ার রুম'! নীল নকশায় শাসকের অপসারণের ঘুঁটি সাজানোয় ব্যস্ত আয়োজকের মুখোশ পরা বিপ্লবীরা ৷ মায়ের আরাধনার মধ্যে শক্তির উপাসনা ৷ প্রাণের যোগে প্রাণপ্রতিষ্ঠার মধ্যেই সিমলা ব্যায়াম সমিতির দুর্গাপুজোর প্রারম্ভ, যা পায়ে পায়ে চলতি বছরে শতবর্ষে পা দিল ৷ যেকোনও কিছুর শতবর্ষ মানেই তার নেপথ্যে রয়েছে ঐতিহ্য আর ইতিহাস ৷ এই পুজোর কাহিনি তুলে ধরলেন ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি সঞ্জয় অধিকারী ৷

জাঁকজমক, বাজার চলতি চটক নয়, আভিজাত্য ঐতিহ্য জড়িয়ে রয়েছে এই পুজোয় ৷ উত্তর কলকাতার সিমলা ব্যায়াম সমিতি এলাকার অন্যতম সেরা পুজো বলে পরিচিত ৷ এখানে সাবেকিয়ানা ও আধুনিকতা পায়ে পায়ে হাঁটে ৷ 'স্বদেশিয়ানার বিপ্লব তীর্থ' সর্বজনীন দুর্গোৎসব সিমলা ব্যায়াম সমিতির শতবর্ষের ভাবনা ৷

উত্তর কলকাতার বিখ্য়াত সিমলা ব্যায়াম সমিতির দুর্গাপুজোয় বিপ্লবীদের শ্রদ্ধা (ইটিভি ভারত)

এই পুজোর সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রাম ৷ 1926 সালে বিপ্লবী অতীন্দ্রনাথ বসুর হাত ধরে সিমলা ব্যায়াম সমিতিতে দুর্গাপুজো শুরু হয়েছিল ৷ স্বাধীন ভারত গড়ার ভাবনার রূপায়ণে যুবসমাজের ঐক্যবদ্ধ করার লক্ষ্যেই এই পুজোর আয়োজন করেছিলেন অতীন্দ্রনাথ ৷

দুর্গাপুজোর আয়োজনে ব্রতী হলেও সিমলা ব্যায়াম সমিতির উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ৷ তরুণদের বিপ্লবের মন্ত্রে দীক্ষিত করা ৷ সেই কাজে অংশগ্রহণে শক্তপোক্ত শরীর গড়া জরুরি ৷ তাই এই সমিতি বিপ্লবীদের শরীর চর্চার আখড়া হয়ে উঠেছিল ৷ এখানে শক্তির আরাধনা যে হবে, তা বোধহয় ছিল কালের লিখন ৷

এবার সিমলা ব্যায়াম সমিতির সর্বজনীন দুর্গোৎসবের কার্যনির্বাহী সভানেত্রী সোহিনী রায় ৷ ইটিভি ভারতের প্রতিনিধির কাছে তিনি জানালেন, পুজোর প্রথম দিন থেকে সব অর্থেই তাঁদের পুজো সর্বজনীন ৷ এই পুজো তাই সর্বজনীনেরও একশো বছর ৷

কলকাতার সিমলা- নাম শুনলে একটাই নাম মনে পড়ে, স্বামী বিবেকানন্দ ৷ তাঁর জন্ম উত্তর কলকাতার এই সিমলা অঞ্চলে ৷ তাঁর মহাপ্রয়াণের চব্বিশ বছর পর সিমলা ব্যায়াম সমিতিতে দুর্গাপুজোর সূচনা হয় ৷ তবে সদাজাগ্রত মহাপ্রাণের প্রভাব সেদিনও ছিল। আজও অস্ফুটভাবে রয়ে গিয়েছে ৷

এই পুজোর অন্যতম উদ্যোক্তা সোহিনী রায়ের কথায়, "1939 সালে সুভাষচন্দ্র বসু এই পুজোয় সভাপতিত্ব করেন ৷ যদিও এই পুজোর সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ প্রথম থেকে ৷ এছাড়া এই পুজোর সঙ্গে বহু বিপ্লবীর নাম জড়িয়ে ৷ 1926 সালে পুজো শুরু হওয়ার ছ'বছরের মধ্যে সিমলা ব্যায়াম সমিতির পুজোর উপর নিষেধাজ্ঞার কোপ পড়ে ৷ 1932-33 দু'বছর পুজোকে বেআইনি তকমা দিয়েছিল ব্রিটিশ সরকার ৷ 1934 সালে নিষেধাজ্ঞা উঠে যায় ৷ পুজোর নতুন নামকরণ হয়েছিল স্বদেশি পুজো ৷"

দেবীপক্ষের সূচনা হয়ে গিয়েছে ৷ বাঙালির শারদোৎসবও শুরু হয়ে গিয়েছে ৷ তাই সিমলা ব্যায়াম সমিতির পুজো মণ্ডপে এখন শেষ মুহূর্তের কাজ তুঙ্গে ৷ মণ্ডপের অবয়ব দেখলে মনে হবে হঠাৎ কোনও পুরনো বাড়ির অন্দরে আয়োজিত সংগ্রহশালা বোধহয় ৷

মণ্ডপের প্রবেশ পথে মরচে ধরা দরজার আদলে করা হয়েছে ৷ প্রবেশ দ্বারের প্রথম পদক্ষেপ থেকে স্বাধীনতার ইতিহাসের যাত্রাপথে ঢুকে পড়বেন দর্শনার্থীরা ৷ অগ্নিযুগ মানেই সশস্ত্র বিপ্লবের ব্যক্তিত্বদের আত্মবলিদানের গল্প ৷ তাই ভারত মাতার ছবি, অরবিন্দ ঘোষ, বারীণ ঘোষ, ক্ষুদিরাম বসু, প্রফুল্ল চাকী, বাঘাযতীন, মাস্টারদা সূর্য সেন এবং নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর কর্মকাণ্ডের কোলাজ এই মণ্ডপের দেওয়ালে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে শিল্পীর তুলিতে ৷

ক্যানভাসের উপর রং-তুলির আঁচড়ে ছবিগুলি যেন জীবন্ত ৷ এই মণ্ডপ থেকে কচিকাঁচারা জানতে পারবে বইবোমা, পিতলের সকেট বোমা কী, তার ছবি ৷ রয়েছে দেশি পিস্তল, হাত বোমার ছবি ৷ বিপ্লবীরা কীভাবে বইয়ের মধ্যে লুকিয়ে পিস্তল চালান করতেন, সেসব দেখা যাবে সিমলা ব্যায়াম সমিতির শতবর্ষের পুজো ভাবনার মণ্ডপে ৷ শিল্পীত্রয়ী শুভদীপ মজুমদার, সুমি মজুমদার, তৃষা দত্তর ভাবনা এবং অলংকরণে এই মণ্ডপ ইতিহাস সাবেকিয়ানা এবং আধুনিকতার পাঠ ৷

এই পুজোর বিপ্লবী-ঐতিহ্য নিয়ে সোহিনী রায় বলেন, "স্বামিজীর ভাই মহেন্দ্র নাথ দত্ত 1939 সালে সিমলা ব্যায়াম সমিতির একচালার প্রতিমা থেকে পাঁচ চালার প্রতিমা তৈরি করেন ৷ এই বদল তৎকালীন বঙ্গসমাজে বিতর্ক সৃষ্টি করেছিল ৷ কলকাতার পুজোয় তখন সেটাই ছিল প্রথম পাঁচ চালার পুজো ৷ সেই সময় বিতর্কের ঢাল হয়েছিলেন মহেন্দ্র নাথ দত্ত এবং সুভাষ বসু ৷"

সিমলা ব্যায়াম সমিতির পুজো ছাড়াও উত্তর কলকাতার বাগবাজার সর্বজনীন, কুমারটুলি সর্বজনীন-এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন সুভাষ চন্দ্র ৷ কালীপুজোর সময় পাথুরিয়াঘাটা ব্যায়াম সমিতির কালীপুজোয় থাকতেন নেতাজি ৷

পদ্মশ্রী সনাতন রুদ্র পালের হাতে তৈরি হয়েছে এই পুজোর প্রতিমা ৷ পুজোর আসল শুরু কিন্তু অনেক আগে মার্চ-এপ্রিল থেকে ৷ এখানে ব্যায়াম সমিতির মাঠে তৈরি হয় প্রতিমা ৷ তাই এলাকার ছেলে থেকে বুড়ো সবাই প্রতিমা তৈরির প্রথম থেকে শেষ প্রতিটি মুহূর্তের সাক্ষী থাকেন ৷

সোহিনী আরও বলেন, "এটা স্বামীজির পাড়ার পুজো ৷ তিনি সমাজের প্রতিটি কাজে যুবশক্তির যোগদানের কথা বলেছিলেন ৷ সেই উপদেশ আমাদের আয়োজনে থাকে ৷ পাড়ার কচিকাঁচারা প্রতিমার চালি তৈরিতে থেকে শুরু করে তা স্থাপনে কাজ করেছে । বিসর্জনেও ওরাই অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে ৷ এলাকার প্রবীণরাও সমান ভাবে যুক্ত ৷ তাঁরা পরামর্শ দিয়ে নির্দেশকের ভূমিকা পালন করছেন ৷"

পুজোর বাদ্যি বেজে গিয়েছে ৷ মহালয়ায় নিয়ম মেনে চক্ষুদান পর্ব সারা হয়েছে ৷ প্রতিমার শেষ পর্বের কাজ চলছে ৷ সিমলা ব্যায়াম সমিতির ঘরে এখন কমিটির পদাধিকারীদের হিসেব কষা শুরু ৷ কাকে কোথায় খবর দিতে হবে ৷ বরাত দেওয়া কাজগুলি ঠিকঠাক এগোচ্ছে কি না, তার দেখাশোনা চলছে একই ভাবে ৷

সমিতির এক প্রবীণ সদস্য রবীন্দ্রনাথ দাম বলেন, "কালের নিয়মে শতবর্ষ ৷ তবে আমরা সাবেকিয়ানায় বিশ্বাসী ৷ তাই প্রতিমার কাঠামোতে পরিবর্তন নেই ৷ সেই পরিবর্তনের ঝোঁক আমাদের ছিল না ৷ আজও নেই ৷ আশা করছি, আগামী দিনেও থাকবে না ৷ নতুন পুরনো সব প্রজন্মই এই পুজোকে আঁকড়ে থাকে ৷ কোন পাড়ায় কোন থিম হল, তা না দেখে ঐতিহ্য ধরে রাখতেই আমরা বেশি আগ্রহী, মনোযোগী ৷"

পাশেই ছিলেন সমিতির আরেক প্রবীণ সদস্য সোমনাথ দত্ত ৷ তিনি ইটিভি ভারতের প্রতিনিধিকে বলেন, "সিমলা ব্যায়াম সমিতির পুজো বিপ্লবীদের পুজো ৷ স্বাধীনতা আন্দোলনে মানুষকে অনুপ্রাণিত করতে শক্তির আরাধনার প্রয়োজন ৷ সেই শক্তির আরাধনার মধ্যে দিয়ে সাধারণ মানুষকে উদ্বুদ্ধ করার কাজ করতেন বিপ্লবীরা ৷ সমিতির সদস্য বিপ্লবীদের অনেকেই আন্দামানে জেল খেটেছেন ৷ কারও আবার ফাঁসি হয়েছে ৷ শতবর্ষে তাঁদের আত্মবলিদানকে স্মরণ করে আমাদের শ্রদ্ধার্ঘ জানানো এবারের পুজোর ভাবনা ৷"

স্বাধীনতা আন্দোলনে নারী শক্তির যোগদান উল্লেখযোগ্য ৷ পুজো মণ্ডপে সুভাষ চন্দ্র বসুর আজাদ হিন্দ বাহিনীর ঝাঁসি রানি ব্রিগেডের ছবি যেমন রয়েছে, তেমন রয়েছে প্রীতিলতা ওয়াদ্দার, মাতঙ্গিনী হাজরা, কল্পনা দত্ত, ননীবালা দেবীর ছবিও ৷ এলাকার খুদে সদস্য সৃজিত কুণ্ডু শৌভিক দাসের মতো সিমলা ব্যায়াম সমিতির তরুণ প্রজন্মও বলছে, "পুজোর কাজে জড়িয়ে থাকাই আমাদের একমাত্র আনন্দ ৷"

আশ্বিনের শারদ দিনে পুজোর ঢাকে কাঠি পড়ে গিয়েছে ৷ ভাবনার বৈচিত্র্যে একে অপরকে টেক্কা দেওয়ার প্রতিযোগিতায় পুজো আয়োজকরা। অনেক পুজোর ভিড়ে সিমলা ব্যায়াম সমিতি শতবর্ষে ডাউন মেমোরি লেনে হেঁটে অগ্নিযুগের সঙ্গে তাদের যোগসূত্রের গল্প তুলে ধরেছে মণ্ডপ ভাবনায়, যা থিমের ভিড়ে একেবারে অন্যরকম স্বাদ বয়ে নিয়ে এসেছে ৷

