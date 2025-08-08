Essay Contest 2025

ETV Bharat / state

নবান্ন বা কালীঘাটে অভিযান নয় ! বিকল্প 2 জায়গা বেছে দিল পুলিশ, মিছিল রুখতে তৈরি 'লৌহকপাট' - NABANNA ABHIJAN SECURITY

নবান্ন ও কালীঘাট অভিযানের জন্য বিকল্প দুটি স্থান বেছে দিল কলকাতা ও রাজ্য পুলিশ ৷ আরজি করের ঘটনার এক বছরে সেখানেই করতে হবে প্রতিবাদ কর্মসূচি৷

ETV BHARAT
মিছিল রুখতে তৈরি 'লৌহকপাট' (নিজস্ব চিত্র)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 8, 2025 at 6:24 PM IST

4 Min Read

কলকাতা, 8 অগস্ট: আরজি কর-কাণ্ডের এক বছর পূর্তিতে শনিবার নবান্ন ও কালীঘাট অভিযানের ডাক দিয়েছে বিভিন্ন সংগঠন । তবে এই কর্মসূচি নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের তরফ থেকে সুনির্দিষ্ট ভাবে বেশকিছু নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে । আদালতের সেই নির্দেশ মেনেই আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় বিশেষ কিছু ব্যবস্থা নিচ্ছে কলকাতা ও রাজ্য পুলিশ ৷ পুলিশের পক্ষ থেকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, নবান্ন বা কালীঘাটে অভিযান করা যাবে না ৷ এজন্য বেছে দেওয়া হয়েছে দুটি বিকল্প জায়গা ৷

শনিবার নবান্ন অভিযানের জন্য সরকারের তরফ থেকে হাওড়ার সাঁতরাগাছি বাসস্ট্যান্ডকে চিহ্নিত করা হয়েছে । পাশাপাশি কলকাতার জন্য রানি রাসমণি অ্যাভিনিউকে চিহ্নিত করা হয়েছে বলে জানান এডিজি দক্ষিণবঙ্গ । অর্থাৎ পুলিশের তরফ থেকে আজ বিষয়টি স্পষ্ট করে দেওয়া হয় যে, তারা হাইকোর্টের নির্দেশ অনুসারে দুটি বিকল্প জায়গা বেছেছে এবং সেখানেই মিটিং মিছিল কিংবা অন্যান্য কর্মসূচিগুলি পালন করতে হবে । এর অন্যথা হলে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানানো হয়েছে ৷

ETV BHARAT
মিছিল রুখতে তৈরি 'লৌহকপাট' (নিজস্ব চিত্র)

আজ ভবানীভবনে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রাজ্য পুলিশের এডিজি দক্ষিণবঙ্গ সুপ্রতীম সরকার বলেন, "মাননীয় হাইকোর্টের তরফ থেকে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, নবান্ন অভিযানকে কেন্দ্র করে কোনও রকমের সরকারি সম্পত্তিহানি, সম্পত্তি নষ্ট কিংবা কোনও হিংসার ঘটনা সম্পূর্ণ বেআইনি । এই অভিযান করা যেতেই পারে, তবে তা করতে হবে অত্যন্ত শান্তিপূর্ণভাবে । সরকারি সম্পত্তি নষ্ট কিংবা পুলিশকে মারধর সংক্রান্ত কোনও রকমের হিংসার ঘটনা বরদাস্ত করা হবে না ।"

ETV BHARAT
তৈরি বায়ো টয়লেট (নিজস্ব চিত্র)

এছাড়াও তিনি আরও বলেন, "যেহেতু নবান্ন একটি হাইসিকিউরিটি জোন, ফলে সেখানে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা অনুযায়ী 163 ধারা জারি করা হয়েছে । এটি হাওড়া পুলিশের নগরপাল প্রবীণ কুমার ত্রিপাঠির তরফ থেকে জারি করা হয়েছে । আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী, এই মিটিং মিছিলের জন্য রাজ্য সরকার চাইলে বেশকিছু বিধিনিষেধ এবং আইনি ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারে । ফলে আমরা তাই করছি ৷"

ETV BHARAT
কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা (নিজস্ব চিত্র)

এদিন রাজ্য পুলিশের এডিজি আইনশৃঙ্খলা জাভেদ শামিম বলেন, "প্রথম থেকেই নবান্ন অভিযান সম্পর্কে আমরা সামাজিক মাধ্যম এবং খবরের চ্যানেল মারফত জেনেছি । কোনও সংগঠক আমাদের সঙ্গে প্রথম থেকে যোগাযোগ করেনি । এর আগের বছর যে সকল সংগঠকদের নাম পরিচয় আমরা পেয়েছিলাম, তাদেরকেই এবারে আমরা চিঠি পাঠিয়ে বিষয়টি জানিয়েছি । আর যাদের নাম পরিচয় আমরা পাইনি, তাদেরকে সংবাদমাধ্যমের তরফ থেকে এই বিষয়টি জানিয়ে দিলাম । তবে আগেরবার যারা বিভিন্ন আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিল তেমন বেশ কয়েকটি সংগঠনের সঙ্গে আমরা যোগাযোগ করেছিলাম এবং তারাও বলেছে যে এবারের কর্মসূচিতে তারা অংশ নিচ্ছে না ।"

ETV BHARAT
হাওড়ার সাঁতরাগাছি বাসস্ট্যান্ডকে চিহ্নিত করা হয়েছে (নিজস্ব চিত্র)

এই সাংবাদিক বৈঠকে কলকাতা ও হাওড়া পুলিশের নগরপাল যথাক্রমে মনোজ কুমার ভার্মা এবং প্রবীণ কুমার ত্রিপাঠীও উপস্থিত ছিলেন । জানা গিয়েছে, আট আগস্ট রাত বারোটা থেকে ভোর চারটে পর্যন্ত রাত দখল কর্মসূচি পালন করা হবে । কলেজ স্কোয়ার থেকে শ্যামবাজার পর্যন্ত মশাল মিছিল হবে, যেখানে শিল্পী, নাগরিক সমাজ-সহ সকলকে যোগদানের আহ্বান জানানো হয়েছে । 9 অগস্ট রাখিবন্ধনের দিন সকালে সম্প্রীতির বার্তা ছড়াতে কর্মসূচি নেবেন জুনিয়র চিকিৎসকরা । বিকেলে আরজি কর মেডিক্যাল কলেজে হবে জমায়েত ।

ETV BHARAT
শনিবার অতিরিক্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা (নিজস্ব চিত্র)

নবান্ন অভিযানের কর্মসূচি ঘিরে হাওড়া সিটি পুলিশের পক্ষ থেকে কড়া নজরদারি ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে । হাওড়ার ফোরশোর রোড, কাজীপাড়া, সাঁতরাগাছি-সহ একাধিক জায়গায় ব্যারিকেড বসানো হয়েছে । গতবছর 27 অগস্ট আরজি কর কাণ্ডের বিচারের দাবিতে পশ্চিমবঙ্গ ছাত্র সমাজের ডাকা নবান্ন অভিযানে তোলপাড় হয়েছিল কলকাতা ও হাওড়া । তৃণমূলের অভিযোগ, সেই অভিযানের পিছনে ছিল গেরুয়া শিবির । এ বছরও বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী প্রকাশ্যে এই কর্মসূচিকে সমর্থন করেছেন ।

ETV BHARAT
নবান্ন ও কালীঘাট অভিযানের জন্য বিকল্প দুটি স্থান বেছে দিল পুলিশ (নিজস্ব চিত্র)

এবারে নবান্ন অভিযানের ডাক এসেছে নির্যাতিতার বাবা-মায়ের তরফ থেকেও ৷ সেই অভিযানে তৃণমূল ছাড়া অন্যান্য সব রাজনৈতিক দলকে অংশগ্রহণের আহ্বান জানানো হয়েছে । পশ্চিমবঙ্গ ছাত্র সমাজও এই অভিযানে পুরোভাগে থাকবে বলে জানা গিয়েছে । সূত্রের খবর, পুলিশের পক্ষ থেকে বিভিন্ন থানার মাধ্যমে ছাত্র সমাজের বেশ কয়েকজনকে নোটিশ পাঠানো হয়েছে । গতবারের আন্দোলনের অন্যতম মুখ সায়ন লাহিড়ীকেও নোটিশ দেওয়া হয়েছে, যাঁর মামলা গড়িয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত ।

ETV BHARAT
আরজি করের নির্যাতিতার ধর্ষণ-খুনের এক বছর (নিজস্ব চিত্র)

সূত্রের খবর, নির্যাতিতার বাবা-মায়ের পাশে রয়েছে ছাত্র সমাজ সংগঠন । রাখিবন্ধনের অঙ্গীকার নিয়ে নির্যাতিতার বিচারের দাবিতে শান্তিপূর্ণ আন্দোলন হবে বলে তারা জানিয়েছে । তবে তাদের যুক্তি, বিনা প্ররোচনায় পুলিশ জলকামান বা লাঠিচার্জ করে, তার দায় প্রশাসনের ।

কলকাতা, 8 অগস্ট: আরজি কর-কাণ্ডের এক বছর পূর্তিতে শনিবার নবান্ন ও কালীঘাট অভিযানের ডাক দিয়েছে বিভিন্ন সংগঠন । তবে এই কর্মসূচি নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের তরফ থেকে সুনির্দিষ্ট ভাবে বেশকিছু নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে । আদালতের সেই নির্দেশ মেনেই আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় বিশেষ কিছু ব্যবস্থা নিচ্ছে কলকাতা ও রাজ্য পুলিশ ৷ পুলিশের পক্ষ থেকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, নবান্ন বা কালীঘাটে অভিযান করা যাবে না ৷ এজন্য বেছে দেওয়া হয়েছে দুটি বিকল্প জায়গা ৷

শনিবার নবান্ন অভিযানের জন্য সরকারের তরফ থেকে হাওড়ার সাঁতরাগাছি বাসস্ট্যান্ডকে চিহ্নিত করা হয়েছে । পাশাপাশি কলকাতার জন্য রানি রাসমণি অ্যাভিনিউকে চিহ্নিত করা হয়েছে বলে জানান এডিজি দক্ষিণবঙ্গ । অর্থাৎ পুলিশের তরফ থেকে আজ বিষয়টি স্পষ্ট করে দেওয়া হয় যে, তারা হাইকোর্টের নির্দেশ অনুসারে দুটি বিকল্প জায়গা বেছেছে এবং সেখানেই মিটিং মিছিল কিংবা অন্যান্য কর্মসূচিগুলি পালন করতে হবে । এর অন্যথা হলে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানানো হয়েছে ৷

ETV BHARAT
মিছিল রুখতে তৈরি 'লৌহকপাট' (নিজস্ব চিত্র)

আজ ভবানীভবনে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রাজ্য পুলিশের এডিজি দক্ষিণবঙ্গ সুপ্রতীম সরকার বলেন, "মাননীয় হাইকোর্টের তরফ থেকে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, নবান্ন অভিযানকে কেন্দ্র করে কোনও রকমের সরকারি সম্পত্তিহানি, সম্পত্তি নষ্ট কিংবা কোনও হিংসার ঘটনা সম্পূর্ণ বেআইনি । এই অভিযান করা যেতেই পারে, তবে তা করতে হবে অত্যন্ত শান্তিপূর্ণভাবে । সরকারি সম্পত্তি নষ্ট কিংবা পুলিশকে মারধর সংক্রান্ত কোনও রকমের হিংসার ঘটনা বরদাস্ত করা হবে না ।"

ETV BHARAT
তৈরি বায়ো টয়লেট (নিজস্ব চিত্র)

এছাড়াও তিনি আরও বলেন, "যেহেতু নবান্ন একটি হাইসিকিউরিটি জোন, ফলে সেখানে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা অনুযায়ী 163 ধারা জারি করা হয়েছে । এটি হাওড়া পুলিশের নগরপাল প্রবীণ কুমার ত্রিপাঠির তরফ থেকে জারি করা হয়েছে । আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী, এই মিটিং মিছিলের জন্য রাজ্য সরকার চাইলে বেশকিছু বিধিনিষেধ এবং আইনি ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারে । ফলে আমরা তাই করছি ৷"

ETV BHARAT
কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা (নিজস্ব চিত্র)

এদিন রাজ্য পুলিশের এডিজি আইনশৃঙ্খলা জাভেদ শামিম বলেন, "প্রথম থেকেই নবান্ন অভিযান সম্পর্কে আমরা সামাজিক মাধ্যম এবং খবরের চ্যানেল মারফত জেনেছি । কোনও সংগঠক আমাদের সঙ্গে প্রথম থেকে যোগাযোগ করেনি । এর আগের বছর যে সকল সংগঠকদের নাম পরিচয় আমরা পেয়েছিলাম, তাদেরকেই এবারে আমরা চিঠি পাঠিয়ে বিষয়টি জানিয়েছি । আর যাদের নাম পরিচয় আমরা পাইনি, তাদেরকে সংবাদমাধ্যমের তরফ থেকে এই বিষয়টি জানিয়ে দিলাম । তবে আগেরবার যারা বিভিন্ন আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিল তেমন বেশ কয়েকটি সংগঠনের সঙ্গে আমরা যোগাযোগ করেছিলাম এবং তারাও বলেছে যে এবারের কর্মসূচিতে তারা অংশ নিচ্ছে না ।"

ETV BHARAT
হাওড়ার সাঁতরাগাছি বাসস্ট্যান্ডকে চিহ্নিত করা হয়েছে (নিজস্ব চিত্র)

এই সাংবাদিক বৈঠকে কলকাতা ও হাওড়া পুলিশের নগরপাল যথাক্রমে মনোজ কুমার ভার্মা এবং প্রবীণ কুমার ত্রিপাঠীও উপস্থিত ছিলেন । জানা গিয়েছে, আট আগস্ট রাত বারোটা থেকে ভোর চারটে পর্যন্ত রাত দখল কর্মসূচি পালন করা হবে । কলেজ স্কোয়ার থেকে শ্যামবাজার পর্যন্ত মশাল মিছিল হবে, যেখানে শিল্পী, নাগরিক সমাজ-সহ সকলকে যোগদানের আহ্বান জানানো হয়েছে । 9 অগস্ট রাখিবন্ধনের দিন সকালে সম্প্রীতির বার্তা ছড়াতে কর্মসূচি নেবেন জুনিয়র চিকিৎসকরা । বিকেলে আরজি কর মেডিক্যাল কলেজে হবে জমায়েত ।

ETV BHARAT
শনিবার অতিরিক্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা (নিজস্ব চিত্র)

নবান্ন অভিযানের কর্মসূচি ঘিরে হাওড়া সিটি পুলিশের পক্ষ থেকে কড়া নজরদারি ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে । হাওড়ার ফোরশোর রোড, কাজীপাড়া, সাঁতরাগাছি-সহ একাধিক জায়গায় ব্যারিকেড বসানো হয়েছে । গতবছর 27 অগস্ট আরজি কর কাণ্ডের বিচারের দাবিতে পশ্চিমবঙ্গ ছাত্র সমাজের ডাকা নবান্ন অভিযানে তোলপাড় হয়েছিল কলকাতা ও হাওড়া । তৃণমূলের অভিযোগ, সেই অভিযানের পিছনে ছিল গেরুয়া শিবির । এ বছরও বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী প্রকাশ্যে এই কর্মসূচিকে সমর্থন করেছেন ।

ETV BHARAT
নবান্ন ও কালীঘাট অভিযানের জন্য বিকল্প দুটি স্থান বেছে দিল পুলিশ (নিজস্ব চিত্র)

এবারে নবান্ন অভিযানের ডাক এসেছে নির্যাতিতার বাবা-মায়ের তরফ থেকেও ৷ সেই অভিযানে তৃণমূল ছাড়া অন্যান্য সব রাজনৈতিক দলকে অংশগ্রহণের আহ্বান জানানো হয়েছে । পশ্চিমবঙ্গ ছাত্র সমাজও এই অভিযানে পুরোভাগে থাকবে বলে জানা গিয়েছে । সূত্রের খবর, পুলিশের পক্ষ থেকে বিভিন্ন থানার মাধ্যমে ছাত্র সমাজের বেশ কয়েকজনকে নোটিশ পাঠানো হয়েছে । গতবারের আন্দোলনের অন্যতম মুখ সায়ন লাহিড়ীকেও নোটিশ দেওয়া হয়েছে, যাঁর মামলা গড়িয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত ।

ETV BHARAT
আরজি করের নির্যাতিতার ধর্ষণ-খুনের এক বছর (নিজস্ব চিত্র)

সূত্রের খবর, নির্যাতিতার বাবা-মায়ের পাশে রয়েছে ছাত্র সমাজ সংগঠন । রাখিবন্ধনের অঙ্গীকার নিয়ে নির্যাতিতার বিচারের দাবিতে শান্তিপূর্ণ আন্দোলন হবে বলে তারা জানিয়েছে । তবে তাদের যুক্তি, বিনা প্ররোচনায় পুলিশ জলকামান বা লাঠিচার্জ করে, তার দায় প্রশাসনের ।

For All Latest Updates

TAGGED:

NABANNA ABHIJANKALIGHAT ABHIJANনবান্ন অভিযানকলকাতা পুলিশNABANNA ABHIJAN SECURITY

Quick Links / Policies

ফিচার

লতা-রফির জুড়িদার পান না সরকারি ভাতা, রেশনের চালে খিদে মেটে 'বড়লোকের বিটি লো' খ্যাত গায়িকার

হিন্দিতে কথা বলতে নারাজ কাজল ! অভিনেত্রীর উত্তরে ক্ষেপে লাল নেটপাড়া

এই পানীয় শরীরের ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা ঠিক রাখবে

95 বছরে শ্রীনিকেতন আবহাওয়া দফতর, শুরু রবীন্দ্রনাথ ও প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের উদ্যোগে

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.