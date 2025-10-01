রাতে ধেয়ে আসছে বৃষ্টি, কলকাতায় কমলা সতর্কতা; জরুরি বৈঠকে মেয়র

রাতে ধেয়ে আসছে বৃষ্টি, কলকাতায় কমলা সতর্কতা; জরুরি বৈঠকে মেয়র
হাওয়া অফিসের আশঙ্কা সত্যি করে অষ্টমী থেকে শুরু হয়েছে বৃ্ষ্টি ৷ নবমী নিশিতে আরও বাড়তে চলেছে বৃষ্টির পরিমাণ ৷
Published : October 1, 2025 at 6:49 PM IST
কলকাতা, 1 অক্টোবর: বৃষ্টির ভয় নিয়েই পথে নামল নবমীর কলকাতা ৷ দুপুরের দিকে কয়েক পশলা বৃষ্টি হয়েছে ৷ রাতের দিকে তা আরও বাড়তে পারে বলে জানিয়েছে হাওয়া অফিস ৷ জারি হয়েছে কমলা সতর্কতাও ৷ কলকাতার পুরনিগমের আধিকারিকদের নিয়ে জরুরি বৈঠক করলেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম ৷ বৃষ্টির জেরে জনজীবন যাতে কোনওভাব ব্যাহত না হয় তা নিশ্চিত করতেই মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে বৈঠক করেন ফিরহাদ ৷
দুই চব্বিশ পরগনার পাশাপাশি পূর্ব মেদিনীপুর, হাওড়া, হুগলি এবং কলকাতায় ঝড়বৃষ্টির কমলা সতর্কতা জারি করেছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। বাঁকুড়ায় জারি হয়েছে হলুদ সতর্কতা। বলা হচ্ছে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিতে ভিজবে রাজ্য। এমনকী ঘণ্টায় তিরিশ থেকে চল্লিশ কিলোমিটার বেগে দমকা হাওয়াও বইতে পারে। অষ্টমীর দিন শুরু হওয়া হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি পুজোর আনন্দের তাল কাটতে শুরু করেছিল। নবমী নিশিতেও থেকে যাচ্ছে সেই আশঙ্কা। পরিস্থিতি যা তাতে দশমীর দিনও 'কাঁদবে' আকাশ ৷ মঙ্গলবার সন্ধ্যা পর্যন্ত গত 24 ঘণ্টায় কলকাতায় 18.08 মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে।
পূর্বাভাস মতো বঙ্গোপসাগরে একটি নিম্নচাপ ঘনীভূত হয়েছে। তবে তা বাংলামুখী নয়। সেটির অভিমুখ ওড়িশা-অন্ধ্র উপকূলের দিকে। তার ফলে এই দুটি রাজ্যে বৃষ্টির আশঙ্কা অনেকটাই বেশি ৷ ঘুরপথে প্রভাবিত হবে বাংলাও ৷ বিশেষ বুলেটিন জারি করে আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, বুধবার সকালে পশ্চিম-মধ্য বঙ্গোপসাগরে অবস্থান করছে সুস্পষ্ট নিম্নচাপটি। এই নিম্নচাপটি উত্তর-উত্তর-পশ্চিম দিকে সরে যাচ্ছে এবং আগামী 12 ঘণ্টার মধ্যে শক্তিশালী নিম্নচাপে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। পরবর্তী সময়ে আরও শক্তি বাড়িয়ে গভীর নিম্নচাপে পরিণত হবে। এই গভীর নিম্নচাপটি শুক্রবার ভোরের দিকে দক্ষিণ ওড়িশা ও উত্তর আন্ধ্রপ্রদেশ উপকূলে অতিক্রম করতে পারে ৷ তার প্রভাবে বৃষ্টির সম্ভাবনা থেকেই যাচ্ছে ৷
অন্যদিকে, পুজোর মুখে কয়েক ঘণ্টার বৃষ্টিতে বানভাসী হয়ছে শহর কলকাতা। শুধু তাই নয় জমা জলে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে প্রাণও হারিয়েছেন 10 জন। পুজোর শেষ লগ্নে এসে ফের নিম্নচাপ তৈরি হতে পারে বলে সতর্ক করে দিয়েছে হাওয়া অফিস ৷ এমতাবস্থায় কোনও রকম ঝুঁকি না নিয়ে আগে থেকেই সম্পূর্ণ তৈরি থাকতে চাইছে কলকাতা পুরনিগম। এর জেরে বৃষ্টি হলে যাতে দ্রুত জল নামানোর যায় ও বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হওয়ার মতো ঘটনা এড়ানো যায় তা নিশ্চিত করতে তৎপর পুরনিগম ৷
নবমীর বিকেলে জরুরি বৈঠক সারলেন কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম। ছুটির দিন হলেও বিশেষ প্রয়োজনে এই জরুরি বৈঠক ফিরহাদ হাকিম করবেন বলে জানা গিয়েছিল আগেই ৷ এদিন রাত থেক কলকাতার বিভিন্ন বোরোতে জঞ্জাল সাফাই বিভাগের কর্মীদের নামানো হবে। বিভিন্ন এলাকায় ও মণ্ডপের আশপাশে মেলা বা স্টলের জঞ্জাল সাফাই করার জন্য। যাতে বৃষ্টি হলে কোনো ভাবেই গ্যালিপিট মুখ আটকে না যায় সুষ্ঠু ভাবে জল চলে যায়।
এদদিনের জরুরি বৈঠকে মেয়র ছাড়াও সমস্ত বিভাগের ডিজিরা ও আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন। ফিরহাদ বলেন, "একটা প্রস্তুতি বৈঠক করলাম। আগামিকাল থেকে বিসর্জন শুরু। ঘাটগুলি কতটা প্রস্তুত সেটা খতিয়ে দেখা হল। সঙ্গে একটা নিম্নচাপ আছে বলে আমরা জানতে পেরেছি। তার জেরে কলকাতায় বৃষ্টির পূর্বাভাস আছে। গতবারের ঘটনা থেকে শিক্ষা নিয়ে এবার আগেই থেকেই আমরা প্রস্তুত থাকছি।"