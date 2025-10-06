ETV Bharat / state

কোজাগরী পূর্ণিমায় রাজ্যবাসীকে শুভেচ্ছা মুখ্যমন্ত্রীর, নিজের লেখা গানে দিলেন বার্তা

সোমবার সকালে কোজাগরী পূর্ণিমায় স্বরোচিত গানে রাজ্যবাসীকে শুভেচ্ছা জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ তাঁর লেখা গানে কন্ঠ দিয়েছেন জনপ্রিয় শিল্পী শ্রীরাধা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷

KOJAGORI LAXMI PUJA 2025
মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 6, 2025 at 1:25 PM IST

কলকাতা, 6 অক্টোবর: চারদিন পর কৈলাসে মা উমা ৷ ভক্তদের সুখ সমৃদ্ধিতে ভরিয়ে তুলতে মর্তে এসেছেন মা লক্ষ্মী ৷ সোমবার রাজ্যজুড়ে পালিত হচ্ছে কোজাগরী লক্ষ্মীপুজো ৷ সকাল থেকেই ফুল, বেলপাতা, নৈবেদ্য সাজিয়ে ধনদেবীর আরাধনায় মত্ত আপামর বাঙালি ৷ বিশেষ এই আবহে নিজের লেখা গানের মাধ্যমে রাজ্যবাসীকে শুভেচ্ছা জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷

এদিন সকালে নিজের এক্স হ্যান্ডেলে মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, "আমার লক্ষ্মী প্রতিদিনই সবারে করে আহ্বান, আমার লক্ষ্মী ক্লান্তি ভুলে গায় জীবনেরই জয়গান ।" সেই সঙ্গে তিনি লেখেন, "সকলকে জানাই কোজাগরী লক্ষ্মীপুজোর আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন ।" সোশাল মিডিয়ার পোস্টের সঙ্গে নতুন একটি গানও শেয়ার করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ নতুন এই গানের কথা ও সুর মুখ্যমন্ত্রীরই লেখা ৷ কণ্ঠ দিয়েছেন জনপ্রিয় শিল্পী শ্রীরাধা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷

ভিডিয়োতে ধরা পড়েছে পুজোর প্রস্তুতির নানা মুহূর্ত ৷ বাড়ির মহিলাদের আলপনা আঁকা, প্রদীপ জ্বালানো, লক্ষ্মী প্রতিমার আরাধনা-সব মিলিয়ে এক শান্ত, শুভ্র, ভক্তিময় পরিবেশ ফুটিয়ে তোলা হয়েছে সেই ভিডিয়োতে । গানের কথায় জীবনের সংগ্রামের মধ্যে আশার আলো খোঁজা এবং সমাজে নারীদের এগিয়ে চলার প্রেরণা তুলে ধরেছেন মুখ্যমন্ত্রী ।

এর আগে মুখ্যমন্ত্রীর একাধিক লেখা ও সুর করা গান প্রকাশ পেয়েছিল দুর্গাপুজোর সময় । মহানবমীর দিন ইমন চক্রবর্তীর কন্ঠে তাঁর লেখা গান শেয়ার করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ কোজাগরী পূর্ণিমার দিন সেই ধারাবাহিকতা বজায় রাখলেন মমতা ৷

রাজনীতির পাশাপাশি গান লেখা, কবিতা লেখা, ছবি আঁকা সব সামলান মুখ্যমন্ত্রী ৷ রবিবার কলকাতার রেড রোডে আয়োজিত দুর্গাপুজো কার্নিভালে উপস্থিত ছিলেন তিনি ৷ এই বছর কার্নিভালে 113টি পুজো অংশ নিয়েছিল ৷ এরপর এদিন সকালে রাজ্যবাসীকে বিশেষভাবে শুভেচ্ছা জানালেন মমতা ৷ ইতিমধ্যেই মুখ্যমন্ত্রীর সেই বার্তা সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে ৷

উল্লেখ্য, দুর্গাপুজোর মূল উৎসব বৃহস্পতিবার শেষ হলেও রবিবার সন্ধ্যায় রেড রোডে আরও একবার ফিরে আসে উৎসবের আমেজ ৷ কলকাতার সেরা পুজোগুলির প্রতিমা বিসর্জনের পাশাপাশি নাচে, গানে জমজমাট হয়ে ওঠে কার্নিভালের উৎসব ৷ বৃষ্টির মধ্যেই ধুমধামের সঙ্গে পালিত হয় এই উৎসব ৷ অনুষ্ঠান মঞ্চে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন টলিউডের একাধিক তারকা ৷ তাঁদের সঙ্গে নাচে-গানে তাল মেলান মমতা এবং দলের অন্য নেতা-মন্ত্রীরা ৷

পড়ুন: বৃষ্টিভেজা রেড রোডে জমজমাট দুর্গাপুজো কার্নিভাল, তারকাদের সঙ্গে নাচে-গানে মুখ্যমন্ত্রী; কটাক্ষ বিরোধীদের

