কলকাতা, 16 অগস্ট: ক্রমশ শুষ্ক হয়ে যাচ্ছে চোখ । চোখের চিকিৎসা করালেও হচ্ছে না সমাধান ৷ অথবা বারবার দাঁতে পোকা? কিংবা বারবার ইউরিন ইনফেকশন ? আপনি সজোগ্রেন সিনড্রোমে (Sjogren's syndrome) আক্রান্ত নন তো ? এই প্রশ্নই তুলছেন চিকিৎসকমহল ।
কারণ, চোখ শুষ্ক হয়ে যাওয়া । অথবা জয়েন্টের যন্ত্রণা বা ফোলা এখন ঘরে ঘরে সমস্যা । যার যথাযথ চিকিৎসা কোথায় হবে, তা নিয়ে রয়েছে নানা প্রশ্ন । সেখানেই স্পষ্ট ধারণা দিলেন বিশিষ্ট রিউমাটোলজিস্ট অর্ঘ্য চট্টোপাধ্যায় ।
কী সজোগ্রেন সিনড্রোম রোগ?
চিকিৎসকের কথায়, "এটা সাধারণত একটা অটোইমিউন রোগ । এটা সাধারণত লালা সৃষ্টিকারী গ্রন্থিগুলোকে ক্ষতি করে । এই রোগ হওয়ার নির্দিষ্ট কোনও কারণ নেই । অটোইমিউন রোগের মতো বিভিন্ন কারণে এই রোগ হতে পারে । এটা সাধারণত অটোইমিউন রোগের একটি প্রকার ।"
সজোগ্রেন সিনড্রোমের উপসর্গগুলো কী?
জয়েন্ট পেন বা ফোলা এই রোগের একটি কারণ । সকালে ঘুম থেকে ওঠার সময় যে ব্যথাগুলোতে কষ্ট হয়, আবার দিনে আস্তে আস্তে কমে যায় । সেগুলোতেই বুঝতে হবে সমস্যা । এছাড়াও চোখে শুষ্ক ভাব, লাল হয়ে যাওয়া ৷ মুখ শুকিয়ে যাওয়া । সাধারণত যেখানে গ্রন্থি আছে সেই জায়গাগুলো শুকিয়ে যাওয়া ।
এর জন্য বারবার ইউরিন ইনফেকশন হতে পারে । কনস্টিপেশনের সমস্যা হয় ৷ অনেক সময় ফুসফুসে ক্ষতি করে । সেই সময় শুষ্ক কাশি বা শ্বাসকষ্ট হয় । কারও কারও ক্ষেত্রে কিডনি এবং স্নায়ুতে প্রভাব ফেলে । কিছু ক্ষেত্রে লিভারেও সমস্যা দেখা দেয় ৷ তখন পা অবশ হয়ে যেতে পারে । খিচুনি ধরনের সমস্যা হয় । শুকনো খাবার চিবিয়ে খেতে সমস্যা হয় ৷
গর্ভবতীদের কোনও সমস্যা হতে পারে?
অটোইমিউন রোগে গর্ভবতীদের বারবার গর্ভপাত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে । তবে যদি কোনও অন্তঃসত্ত্বা সজোগ্রেন সিনড্রোমে ভোগেন, তাহলে তারও একটা বড় সমস্যা হয় । ড. অর্ঘ্য চট্টোপাধ্যায় বলেন, "আমরা মাঝেমধ্যে গর্ভবতীকে দেখি তাঁর সজোগ্রেন সিনড্রোমের সেরকম কোনও উপসর্গ নেই । কিন্তু তার শরীরের ভিতরে যে সন্তানটি রয়েছে তাঁর হার্ট ব্লক । তখন আমরা বুঝতে পারি, ওই ভদ্রমহিলা সজোগ্রেন সিনড্রোমে আক্রান্ত । কিন্তু যখন রোগটা ধরা পড়ে তখন সাত থেকে আটবার গর্ভপাত হয়ে যায় ৷ তবে এই রোগের চিকিৎসা করলে সফলভাবে সন্তানের জন্ম দেওয়া যায় ৷"
সজোগ্রেন সিনড্রোম রোগ কখন হয় ?
তিনি বলেন, "সজোগ্রেন সিনড্রোম এখন ঘরে ঘরে দেখা যায় । মহিলারাই বেশিরভাগ এই রোগে আক্রান্ত হন । 20 থেকে 45 বছরের মধ্যের মহিলারাই সবথেকে বেশি ভোগেন এই রোগে । গর্ভধারণের এই সময়ের দিকে রোগটা বেশি দেখা যায় ৷"
কেন হয় এই রোগ ?
চিকিৎসক জানান, এই রোগ হওয়ার পিছনে অনেক কারণ আছে ৷ জিনগতভাবে রোগটা হতে পারে ৷ জিনগত সমস্যা সঙ্গে আরও পরিবেশগত কিছু কারণে এই রোগ হয় ৷ মহিলাদের হরমোন ও ক্রোমোজমের জন্য এই রোগ তাদের বেশি হয় ৷
সজোগ্রেন সিনড্রোমের চিকিৎসা পদ্ধতি
এই চিকিৎসায় এক ধরনের ওষুধ দেওয়া হয় । সেই ওষুধগুলোকে এক কথায় বলা হয় ডিসিজিজ মডিফাই অ্যান্টি রিউম্যাটিক ড্রাগস । এই ওষুধগুলো সাধারণত দেওয়া হয় কোন অঙ্গে কী পরিস্থিতিতে সজোগ্রেন প্রভাব দেখা গিয়েছে সেই সবের উপর ভিত্তি করে । তবে চিকিৎসকের কথায়, "এই রোগে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠা সম্ভব নয় । কোমর্বিডিটির ক্ষেত্রে যেমন ওষুধ খেয়ে ভালো থাকতে হয় এই ক্ষেত্রেও তাই । তবে কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে ।"