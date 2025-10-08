ETV Bharat / state

এখনও শহর ঢেকে পুজোর বিজ্ঞাপনে ! চূড়ান্ত সময়সীমা বেঁধে দিল পুরনিগম

পুজোর পর কেটে গিয়েছে বেশ কয়েকদিন ৷ এখনও রাস্তার দখল নিয়ে রেখেছে বাঁশের কাঠামো ও পুজোকে ঘিরে বিজ্ঞাপন ৷

শহরের অধিকাংশই মুখ ঢেকে এখনও পুজোর বিজ্ঞাপনে (নিজস্ব ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 8, 2025 at 6:08 PM IST

3 Min Read
কলকাতা, 8 অক্টোবর: পুজো মিটলেও শহরের বহু জায়গায় বিজ্ঞাপনী হোর্ডিং ব্যানার থেকে ওভারহেড গেট দাঁড়িয়ে আছে এখনও । আছে বাঁশের কাঠামো । সাতদিনে না-সরালে ব্যবস্থা নেবে কলকাতা পুরনিগম । বিজ্ঞাপন সংস্থার থেকেই আদায় করা হবে টাকা ।

কলকাতায় বিজ্ঞাপনী ব্যানার হোর্ডিং লাগাতে বিপুল খরচ হয় বিভিন্ন সংস্থার । তবে দুর্গাপুজোকে কেন্দ্র করে সেই অস্থায়ী বিজ্ঞাপন দিলে অল্প খরচে বেশি মানুষের কাছে পৌঁছনো যায় । বলা যায় লাভজনক । সেই সুযোগেই মহালয়ার আগে থেকেই শহরের বিভিন্ন পুজো মণ্ডপের আশপাশের এলাকা, বড় রাস্তা কিংবা অলিগলি সবটাই বাঁশের কাঠামোয় ভরে ওঠে । লাগানো হয় বিজ্ঞাপন । কলকাতা পুরনিগম নির্দেশ দিয়েছিল, পুজো মিটতেই পরবর্তী সাতদিনের মধ্যে সব বিজ্ঞাপন খুলে ফেলতে হবে । কিন্তু সেই নিয়মের তোয়াক্কা কে করে ?

কলকাতা পুরনিগম (নিজস্ব ছবি)

অভিযোগ, অনেক ক্ষেত্রে ইচ্ছে করেই বিভিন্ন বিজ্ঞাপনী সংস্থা উদাসীন থাকে ৷ কারণ, বেশি দিন ধরে তার পণ্য বা পরিষেবার বিজ্ঞাপন হয়ে যায় অতি সস্তায় । ক্লাবের থেকেও কোনও পদক্ষেপ করা হয় না ৷ কারণ তাদের কাছে টাকাটাই প্রাধান্য পায় । শহর পরিষ্কার কিংবা দূষণ মুক্তির ব্যাপারে কোনও চিন্তা নেই । আর এই ক্ষেত্রে ভূমিকা নিতে হয় কলকাতা পুরনিগমের বিজ্ঞাপন বিভাগকেই ।

পুজোর বিজ্ঞাপন (নিজস্ব ছবি)

বিপুল টাকা বিজ্ঞাপন থেকে আয় করে পুজো কমিটিগুলো । তবে পুজো মিটলে তার দায় নিতে চায় না কেউ । পুজো শেষে সপ্তাহ ঘুরতে চলল অধিকাংশ জায়গায় এখনও স্বমহিমায় দেখা যাচ্ছে বিজ্ঞাপনী হোর্ডিং থেকে ওভারহেড গেট । সেগুলি যেমন সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে চলাফেরায় ঝুঁকি প্রবণ, তেমনই পরিবেশ দূষণের অন্যতম কারণ । স্থায়ী কাঠামো এখন পর্যন্ত খোলা হয়নি ৷ ফলে বহু জায়গায় রাস্তায় যানবাহন চলাচলে সমস্যার মুখে পড়তে হচ্ছে ।

এখনও শহরে রয়েছে বিজ্ঞাপন (নিজস্ব ছবি)

এই পরিস্থিতিতে আগে প্রতি বছর কলকাতা পুরনিগম কোষাগারের অর্থ খরচ করে ওই সমস্ত হোর্ডিং বা ব্যানার পরিষ্কার করত । তবে চলতি বছর কঠোর পদক্ষেপ করতে চলেছে বিজ্ঞাপন বিভাগ । এক অধিকারিকের কথায়, "পুজো শেষে সাতদিনের মধ্যে সব সরিয়ে ফেলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । অফিস ছুটি এখন । অফিস শুরু হলেই পথে নামবে কলকাতা পুরনিগমের বিজ্ঞাপন বিভাগ । সমস্ত ভেঙে সাফ করে দেওয়া হবে । আর সেই খরচ নোটিশ দিয়ে চাওয়া হবে বিজ্ঞাপন দাতা সংস্থাগুলোর থেকে । আমরা আশা করব তার আগেই বিজ্ঞাপন তারা খুলে নেবে ।"

ওভারহেড গেট দাঁড়িয়ে রাস্তায় (নিজস্ব ছবি)

তিনি আরও বলেন, "পাশাপাশি ক্লাবগুলিকেও দ্রুত বাঁশের কাঠামো সরিয়ে ফেলার কথা জানানো হচ্ছে । বিধান সরণি, অরবিন্দ সরণি, সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ, গল্ফগ্রিন, শরৎ বোস রোড, এল্গিন রোড, চক্রবেড়িয়া রোড, কালীঘাট, রাসবিহারী, পার্ক সার্কাস, এসপ্লানেডে এখনও মাথা তুলে দাঁড়িয়ে হোর্ডিং ব্যানার ।"

বিজ্ঞাপনী হোর্ডিং ব্যানার চারিদিকে (নিজস্ব ছবি)

প্রসঙ্গত, নয়া বিজ্ঞাপন নীতি অনুসারে দৃশ্য দূষণ যাতে না হয় সেদিকে খেয়াল রাখা হয়েছে কলকাতা পুরনিগমের তরফে । তবে পুজোকে ঘিরে অস্থায়ী বিজ্ঞাপনের জেরে সেই দৃশ্য দূষণই ঘটছে শহরের উত্তর থেকে দক্ষিণে ।

পুজোর বিজ্ঞাপন (নিজস্ব ছবি)

