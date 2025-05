ETV Bharat / state

মিলবে না বেতন, দিনের পর দিন কাজে অনুপস্থিত হলে ছাঁটাই পুরনিগমের - KMC

কলকাতা পুরনিগম ( নিজস্ব ছবি )

By ETV Bharat Bangla Team Published : May 22, 2025 at 3:13 PM IST | Updated : May 22, 2025 at 3:23 PM IST 3 Min Read

কলকাতা, 22 মে: দিনের পর দিন কাজে অনুপস্থিত থাকলে আর মিলবে না বেতন । উলটে হবে ছাঁটাই । 100 দিনের প্রকল্পের কর্মীদের নিয়ে এমনই কড়া অবস্থান নিতে চলেছে কলকাতা পুরনিগম । দ্রুত এই সম্পর্কিত নির্দেশিকা জারি হবে বলে জানিয়েছেন 100 দিনের কাজ প্রকল্পের দায়িত্বপ্রাপ্ত মেয়র পারিষদ অসীমকুমার বসু । কলকাতা পুরনিগম সূত্রে খবর, সকালে এসে 100 দিনের অনেক কর্মী উপস্থিতির খাতায় সই করে বাড়ি চলে যান ৷ কেউ কেউ আবার অন্য কাজে চলে যান । মাস গেলে বেতনের টাকা যায় ব্যাঙ্কে । দু'সপ্তাহ বা তিন সপ্তাহ বাদে এসে উপস্থিতি দিয়ে টাকা পেয়েছেন এমন উদাহারণও আছে । সেই সংক্রান্ত অভিযোগও জমা পড়ছে নির্দিষ্ট দফতরে । এবার এই রোগ সরাতে ওষুধের ব্যবস্থা করেছে পুরনিগম । ঠিক হয়েছে সরকারি প্রকল্পে কাজ না করে টাকা নেওয়ার এই ব্যবস্থা এবার বন্ধ করা হবে । পুরনিগমের তরফে জানা গিয়েছে, লাগাতার তিন মাস এমন ঘটনা ঘটলে সংশ্লিষ্ট কর্মীকে ছাঁটাই করা হবে ৷ সতর্ক করা বা আবেদন-নিবেদন করা হবে না ৷ এই প্রসঙ্গে কলকাতা পুরনিগমের এক আধিকারিক বলেন, "স্থায়ী পদে নিয়োগ নেই সেভাবে। শহর সাফাই করা বা অন্য পুর পরিষেবার কাজের জন্য এখন 100 দিনের প্রকল্পের কর্মীদের উপর নির্ভর করতে হয় । এদের নিয়োগ কাউন্সিলর থেকে শুরু করে বরো চেয়ারম্যানদের হাতে হয় । অনেক ক্ষেত্রে তাদের সঙ্গে শাসক শিবিরের ঘনিষ্টতা থাকে বলে মনে করছে পুরনিগম ৷ সেই সুবাদে কাজ না করলেও তাঁদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেওয়ার ক্ষেত্রে প্রশাসনের আধিকারিকদের মধ্যে সংশয় দেখা যায়। আর তার জেরে পরিষেবা বিপর্যস্ত হয় ।"

তিনি আরও বলেন, "সবকটি ওয়ার্ড ও বরো স্তরে কাজ করেন এমন আধিকারিকরা এই সমস্যার কথা কর্তৃপক্ষকে জানান । বিষয়টি বলা হয় মেয়র পারিষদ অসীমকুমার বসুকেও । এরপর আলোচনায় এর সমাধানের পথ বের করা হয় । এই ধরনের কর্মীদের আর রেয়াত করা যাবে না বলে সিদ্ধান্ত হয় ।" এই প্রসঙ্গে মেয়র পারিষদ অসীমকুমার বসু বলেন, "মাঝে মধ্যে এমন অভিযোগ আসে যে কোনও ব্যক্তি 2 মাস কাজে আসেননি, তারপর এক সপ্তাহ কাজ করে বেতন নিয়ে নিচ্ছেন । এই ধনের কর্মীদের কোনও রেয়াত করা হবে না । সরকারি প্রকল্পে নিয়োগ করা হয় জনগণের পরিষেবা দিতে ৷ ফাঁকি দিলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে । এক্কেবারে ছাঁটাই করে দেওয়া হবে । দ্রুত এই বিষয়ে নির্দেশিকাও জারি করা হবে ।" উল্লেখ্য, কলকাতা পুরনিগমে 100 দিনের প্রকল্পে প্রায় 14 হাজার 500 কর্মী কাজ করেন । সব থেকে বেশি সংখ্যায় কর্মী আছেন জঞ্জাল সাফাই বিভাগে । এছাড়াও উদ্যান, নিকাশি, রাস্তা, ইঞ্জিনিয়ারিং-সহ বিভিন্ন বিভাগেও কাজ করেন বেশকিছু কর্মী । বর্তমানে এই প্রকল্পের আওতায় একজন দক্ষ কর্মীর প্রতি দিনের মজুরি 404 টাকা । অদক্ষ কর্মীর মজুরি দৈনিক 202 টাকা । সুপারভাইজার প্রতিদিন 303 টাকা করে পান । কলকাতায় দু'মাস মজুরিহীন 100 দিনের কর্মীরা; 7 দিনের মধ্যে টাকা দেওয়ার আশ্বাস পুরনিগমের

Last Updated : May 22, 2025 at 3:23 PM IST