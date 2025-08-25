কলকাতা, 25 অগস্ট: সাপের ভয় কাঁপছেন সাফাই কর্মীরা । শহরের নানা প্রান্তে জীর্ণ ভগ্ন পরিত্যক্ত বাড়ি । সেখানেই ঝোপ ঝাড়, আগাছাময় পরিবেশ মশার আঁতুড়ঘর । সেই মশা দমন করতে গেলেই ফাঁদ পেতে বসে আছে বিষধর । ছোবল খেলেই প্রাণ সংশয় । তাই সাফাই কর্মী বাহিনীতে এবার সাপ ধরার প্রশিক্ষিত কর্মী নিয়োগ ও সাপের কামড় থেকে রক্ষা পেতে বিশেষ জুতো মোজা দেওয়ার প্রস্তাব করল জঞ্জাল সাফাই বিভাগ ।
এই বিষয়টি সামনে এসেছে মাসিক অধিবেশনে জমা দেওয়া একটি প্রশ্নের উত্তর প্রসঙ্গে । বিভিন্ন এলাকায় এই বর্ষায় ডেঙ্গি ম্যালেরিয়া বাড়বাড়ন্ত হয় । 12 নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর তথা চিকিৎসক মীনাক্ষী গঙ্গোপাধ্যায় প্রশ্ন করেছিলেন, পরিত্যক্ত বাড়িগুলোতে গাছ, ঝোপঝাড় হয়ে থাকায় সাপের উপদ্রবে জর্জরিত । জঞ্জাল সাফাই বিভাগ ও স্বাস্থ্য কর্মীরা মশা দমনে সেই সব অংশে পরিষ্কারের কাজ ও স্প্রে করতে যৌথ অভিযান করে থাকেন । আর সেই অভিযান করতে গিয়েই বিপদের মুখে পড়ছেন তাঁরা । সাপের কারণে জীবনের নিরাপত্তা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন । কীভাবে কর্মীদের সুরক্ষিত করা যায় সাপ ও বিষাক্ত পোকামাকড় থেকে?
নাগরিকরা ভয় পাচ্ছেন এলাকার দুই বাড়ি নিয়ে । কিন্তু সাপের ভয় অভিযান করা যাচ্ছে না বলে ওই দুটি ঠিকানা উল্লেখ করেন তিনি । যার একটি ঠিকানা বর্তমানে কলকাতার ডেপুটি মেয়র অতীন ঘোষ ফ্ল্যাটের ঠিক পিছনে । তাঁর বাড়ির পিছনের অংশে এমন কাণ্ড সেটা স্থানীয় কাউন্সিলর স্মরণ করিয়ে দেন । জবাবে অতীন ঘোষ বলেন, "সাপ ধরার কর্মী নিয়োগ প্রস্তাব এসেছে সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্টের তরফে । পাশাপাশি সাপ ছোবল প্রতিরোধী দস্তানা, জুতো এসব দেওয়ার আবেদন এসেছে । নিয়োগ করা না গেলেও এই অভিযানে এবার রাজ্যের বন দফতরের কর্মীদের রাখা নিয়ে পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে ।"
এরপর কী আইন আছে সেইসব বলতে শুরু করেন অতীন ঘোষ ৷ তাঁর উদ্দেশ্যে পালটা কাউন্সিলর মীনাক্ষী গঙ্গোপাধ্য়ায় বলেন, "অতীনবাবু আপনার বাড়ির পিছনের বাড়ি এটা । গেল বছর পরিষ্কার করতে গিয়ে একজন কর্মী সাপের ছোবল খেয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন । ভয়ভীতি কাজ করছে সকলের মধ্যে ।" এরপর ফের অতীন ঘোষ বলেন, "496 ধারা অনুসারে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে । যারা নিজেরা বাড়ি পরিষ্কার করবে না তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিচ্ছি ।" যদিও সাপের উপদ্রব হওয়া সংশ্লিষ্ট বাড়ি তার পরেই পরিষ্কার করা হয় কলকাতা পুরনিগমের তরফে ।