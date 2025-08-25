ETV Bharat / state

ডেপুটি মেয়রের ফ্ল্যাটের পিছনের বাড়িতে সাপের উপদ্রব, ধরতে বিশেষজ্ঞ কর্মী নিয়োগের প্রস্তাব

উপদ্রব থেকে বাঁচতে সাফাই দলে নিয়োগ করা হোক সাপ ধরার লোক ৷ কলকাতা পুর কর্তৃপক্ষকে এমনই প্রস্তাব দিল জঞ্জাল সাফাই বিভাগ ৷

পুরনিগমের সাফাই দলে সাপ ধরার লোক নিয়োগের প্রস্তাব (নিজস্ব ছবি)
Published : August 25, 2025

কলকাতা, 25 অগস্ট: সাপের ভয় কাঁপছেন সাফাই কর্মীরা । শহরের নানা প্রান্তে জীর্ণ ভগ্ন পরিত্যক্ত বাড়ি । সেখানেই ঝোপ ঝাড়, আগাছাময় পরিবেশ মশার আঁতুড়ঘর । সেই মশা দমন করতে গেলেই ফাঁদ পেতে বসে আছে বিষধর । ছোবল খেলেই প্রাণ সংশয় । তাই সাফাই কর্মী বাহিনীতে এবার সাপ ধরার প্রশিক্ষিত কর্মী নিয়োগ ও সাপের কামড় থেকে রক্ষা পেতে বিশেষ জুতো মোজা দেওয়ার প্রস্তাব করল জঞ্জাল সাফাই বিভাগ ।

এই বিষয়টি সামনে এসেছে মাসিক অধিবেশনে জমা দেওয়া একটি প্রশ্নের উত্তর প্রসঙ্গে । বিভিন্ন এলাকায় এই বর্ষায় ডেঙ্গি ম্যালেরিয়া বাড়বাড়ন্ত হয় । 12 নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর তথা চিকিৎসক মীনাক্ষী গঙ্গোপাধ্যায় প্রশ্ন করেছিলেন, পরিত্যক্ত বাড়িগুলোতে গাছ, ঝোপঝাড় হয়ে থাকায় সাপের উপদ্রবে জর্জরিত । জঞ্জাল সাফাই বিভাগ ও স্বাস্থ্য কর্মীরা মশা দমনে সেই সব অংশে পরিষ্কারের কাজ ও স্প্রে করতে যৌথ অভিযান করে থাকেন । আর সেই অভিযান করতে গিয়েই বিপদের মুখে পড়ছেন তাঁরা । সাপের কারণে জীবনের নিরাপত্তা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন । কীভাবে কর্মীদের সুরক্ষিত করা যায় সাপ ও বিষাক্ত পোকামাকড় থেকে?

জরাজীর্ণ বাড়িতে সাপের বাড়বাড়ন্ত (নিজস্ব ছবি)

নাগরিকরা ভয় পাচ্ছেন এলাকার দুই বাড়ি নিয়ে । কিন্তু সাপের ভয় অভিযান করা যাচ্ছে না বলে ওই দুটি ঠিকানা উল্লেখ করেন তিনি । যার একটি ঠিকানা বর্তমানে কলকাতার ডেপুটি মেয়র অতীন ঘোষ ফ্ল্যাটের ঠিক পিছনে । তাঁর বাড়ির পিছনের অংশে এমন কাণ্ড সেটা স্থানীয় কাউন্সিলর স্মরণ করিয়ে দেন । জবাবে অতীন ঘোষ বলেন, "সাপ ধরার কর্মী নিয়োগ প্রস্তাব এসেছে সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্টের তরফে । পাশাপাশি সাপ ছোবল প্রতিরোধী দস্তানা, জুতো এসব দেওয়ার আবেদন এসেছে । নিয়োগ করা না গেলেও এই অভিযানে এবার রাজ্যের বন দফতরের কর্মীদের রাখা নিয়ে পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে ।"

অতীন ঘোষের ফ্ল্যাটের পিছনের বাড়িতে সাপের উপদ্রব (নিজস্ব ছবি)

এরপর কী আইন আছে সেইসব বলতে শুরু করেন অতীন ঘোষ ৷ তাঁর উদ্দেশ্যে পালটা কাউন্সিলর মীনাক্ষী গঙ্গোপাধ্য়ায় বলেন, "অতীনবাবু আপনার বাড়ির পিছনের বাড়ি এটা । গেল বছর পরিষ্কার করতে গিয়ে একজন কর্মী সাপের ছোবল খেয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন । ভয়ভীতি কাজ করছে সকলের মধ্যে ।" এরপর ফের অতীন ঘোষ বলেন, "496 ধারা অনুসারে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে । যারা নিজেরা বাড়ি পরিষ্কার করবে না তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিচ্ছি ।" যদিও সাপের উপদ্রব হওয়া সংশ্লিষ্ট বাড়ি তার পরেই পরিষ্কার করা হয় কলকাতা পুরনিগমের তরফে ।

