কলকাতা, 24 অগস্ট: ঠিকা প্রজাস্বত্বের শংসাপত্র তুলতে গিয়ে জুতোর সুকতলা ক্ষয়ে যাচ্ছে ৷ এমন অভিযোগ আকছাড় আসত কলকাতা পুরনিগমের মেয়রের কাছে ৷ অভিযোগ ছিল, বছরের পর বছর ঘুরেও হাসিল হচ্ছে না কাজ ৷ এমন গুচ্ছের অভিযোগ পেয়ে কলকাতা পুরনিগমে 'ঠিকা সেল' খুলতে বাধ্য হয়েছিলেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম ৷ কিন্তু, এবার আরেক-কাণ্ড, ঠিকা প্রজাস্বত্বের শংসাপত্র দেওয়া শুরু হলেও তাতে সাড়া মিলছে না ৷
দু’মাসের জন্য এই ঠিকা প্রজাস্বত্ব দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করেছে কেএমসি ৷ একমাস পেরিয়ে গেলেও, সেভাবে কেউ আবেদন করেননি ৷ হাতে আর একমাস সময় আছে ৷ তাই দ্রুত ঠিকা প্রজাস্বত্ব শংসাপত্রের জন্য আবেদনের অনুরোধ করলেন মেয়র ৷ কিন্তু প্রশ্ন উঠছে, কেন এই অনীহা ! এর কারণ খতিয়ে দেখছে কলকাতা পুরনিগম কর্তৃপক্ষ ৷
পাশাপাশি, ঠিকা প্রজাদের উদ্দেশে মেয়র ফিরহাদ হাকিম আবেদন করেছেন, আইনি জটিলতা থেকে মুক্ত থাকতে এবং বাড়ি তৈরি বা মেরামতির ক্ষেত্রে এই সার্টিফিকেট থাকা প্রয়োজনীয় ৷ ফলে উত্তরণে থাকছেন এমন নাগরিকরা গুরুত্ব দিয়ে ঠিকা প্রজাস্বত্বের জন্য আবেদন করুক ৷ কাউন্সিলরদেরও এবার স্থানীয়ভাবে এই বিষয়ে উদ্যোগী হতে আবেদন করবে কলকাতা কর্পোরেশন ৷
উল্লেখ্য, 2014 সাল থেকে ঠিকা প্রজাস্বত্বের শংসাপত্র দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছিল রাজ্য সরকার ৷ তবে, 11 বছর পর ফের দু’মাসের জন্য এই শংসাপত্র দেওয়ার অনুমোদন দিয়েছে অর্থ দফতর ৷ এই প্রক্রিয়া শুরুর আগেই সার্বিকভাবে কলকাতা পুরনিগমের তরফে জানানো হয়েছিল এই কথা ৷ যাতে ঠিকা প্রজারা প্রজাস্বত্বের শংসাপত্রের জন্য নিয়ম মেনে আবেদন করেন ৷
তবে, একমাস হয়ে গেলেও আবেদন জমা পড়েছে কমবেশি দেড় হাজারটি ৷ কলকাতার 1 থেকে 100 নম্বর ওয়ার্ডের মধ্যে যাঁরা ঠিকা প্রজা, তাঁদের হাতে এখন মাসখানেক সময় আছে ৷ ঠিকা সেলের কর্তারা আশা করেছিলেন সরকারের নির্ধারিত এই সময়কালে কলকাতার 100টি ওয়ার্ড থেকে কমপক্ষে 10 হাজারের বেশি আবেদন জমা পড়বে ৷ সেখানে 10 শতাংশের সামান্য বেশি আবেদন জমা পড়েছে এখনও পর্যন্ত ৷ ফলে সার্বিকভাবেই অনীহার ছবি উঠে এসেছে ৷
এ নিয়ে একাংশের পুর-আধিকারিকদের মত, একেবারে নীচের স্তর পর্যন্ত ঠিকমতো প্রচার হয়নি ৷ তা না-হলে এত কম সাড়া মিলত না ৷ পুর-আধিকারিকদের আরেক অংশ বলছে, "দীর্ঘদিন কাগজপত্র ও অনুমতি নেওয়া ছাড়াই নির্মাণ-সহ নানা কাজ নিজেদের ইচ্ছেমতো করছে সবাই ৷ সমস্ত সুযোগ সুবিধা বিনা বাধায় পেয়েছে ৷ ঠিকা প্রজা হলে সরকারকে নির্দিষ্টভাবে জমির ভাড়া দিতে হবে ৷ তাই টাকা ছাড়াই সব পেয়ে গিয়ে, এখন এই শংসাপত্রের প্রয়োজন কতটা, সেটা উপলব্ধি করতে পারছে না কিছু অংশের ঠিকা প্রজা ৷
সম্প্রতি 27 জন ঠিকা প্রজাকে প্রজাস্বত্ব শংসাপত্র তুলে দেওয়া হয়েছে কলকাতা পুরনিগমের তরফে ৷ পরিস্থিতি দেখে মেয়র ফিরহাদ হাকিম আরও বেশি করে নিচুতলায় প্রচার চালানোর নির্দেশ দিয়েছেন ৷ লিফলেট থেকে ফ্লেক্স, প্রয়োজনে শিবির করতে বলেছেন তিনি ৷ প্রতি ওয়ার্ডে কাউন্সিলরদের এই বিষয় প্রচারে এগিয়ে আসার জন্যও বলা হবে ৷
ফিরহাদ হাকিম বলেন, "ঠিকা প্রজা যাঁরা রয়েছেন, তাঁদের জানাতে চাই এই সুযোগ আর মাত্র এক মাস আছে ৷ যাঁরা উত্তরণে থাকছেন, তাঁরা এই সুযোগটি নিন ৷ প্রতি বরোতেই আমাদের লোক আছে ৷ এখনই কাগজ জমা দিয়ে আবেদন করুন ৷ নিজের নামে প্রজাস্বত্ব নিন ৷ অনেক ছোটাছুটির পর অর্থ দফতরের অনুমতি মিলেছে দু’মাসের জন্য ৷ আর একমাস সময় আছে ৷ তারপর আর হবে না ৷ এই শংসাপত্র পেলে নিজেই বাড়ি করতে পারবেন ৷ ক্ষমতা না-থাকলে সরকারের থেকে বাংলার বাড়ি প্রকল্পে টাকা নিতে পারবেন ৷"