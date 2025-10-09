বাড়ি বাড়ি পৌঁছবে ভূগর্ভস্থ জল, পাম্প কেনা-মেরামতিতে দরপত্র চাইছে কলকাতা পুরনিগম
আগামিদিনে ভূগর্ভস্থ জল বাড়ি বাড়ি পৌঁছতেই বিপুল টাকা খরচ করতে চলেছে কলকাতা পুরনিগম । দরপত্রের আহ্বান থেকে তেমনটাই ইঙ্গিত মিলেছে ৷
Published : October 9, 2025 at 1:27 PM IST
কলকাতা, 9 অক্টোবর: কলকাতার সংযুক্ত এলাকায় এখনও ভরসা সেই নলকূপের জলের উপরই ৷ পাম্প কেনা থেকে পাম্পের মেরামতির জন্য লাখ লাখ টাকার দরপত্র আহ্বান জানাল কলকাতা পুরনিগম ৷
বহুবছর কলকাতা পুরনিগমের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে ওইসব এলাকাগুলি ৷ তবে এখনও সেই সংযুক্ত এলাকার তকমা ঘোচেনি তাদের । রয়ে গিয়েছে বহু অংশে পানীয় জলের বৈষম্য । কিছু কিছু অংশে গার্ডেনরিচ ওয়াটার ওয়ার্কস সৌজন্যে পরিশ্রুত জল গেলেও বাকি একাধিক বিস্তীর্ণ এলাকা আজও নলকূপের জল অর্থাৎ ভূগর্ভস্থ জলের উপর নির্ভরশীল । মেয়র ফিরহাদ হাকিম একাধিকবার বিভিন্ন প্রকল্পের কথা শোনালেও পুরনিগমের তথ্য বলছে অন্য কথা । পুরনিগমের দরপত্রে নজর দিলেই স্পষ্ট, সংযুক্ত এলাকার একাধিক ওয়ার্ড আজকের দিনে দাঁড়িয়েও নির্ভর করতে হচ্ছে ভূগর্ভস্থ জলের উপরেই ।
কলকাতা পুরনিগম সূত্রে খবর, সম্প্রতি জল সরবরাহ বিভাগ ও টিউবয়েলের বিভাগের তরফে দরপত্র ডাকা হয়েছে । তাতে নলকূপের জল তোলার জন্য সাবমার্সিবল পাম্প নতুন কেনা ও বেশ কিছু জায়গায় এই সমস্ত নলকূপ মেরামতি করার কথা বলা হয়েছে । প্রায় এক লাখ টাকা বরাদ্দ হয়েছে 133 ও 137 নম্বর ওয়ার্ডে এই কাজের জন্য । একই কারণে 138, 140 নম্বর ওয়ার্ডেও প্রায় এক লাখ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে । পাম্পের জন্য 139, 140, 141 এই ওয়ার্ডগুলিতেও লাখ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।
জানা গিয়েছে, 133, 136 ও 138 এই তিনটি ওয়ার্ডে সাব মারসিবল পাম্পের জন্য 96 হাজার টাকার বেশি বরাদ্দ হয়েছে । 139 নম্বর ওয়ার্ডে একটি গভীর নলকূপের পাম্পের জন্য 93 হাজার টাকার বেশি বরাদ্দ করা হয়েছে । একই ভাবে 138 ওয়ার্ডে একটি গভীর নলকূপের পাম্পের জন্য 65 হাজার টাকা বরাদ্দ হয়েছে । 121 ও 132 নম্বর ওয়ার্ডে 56টি ছোট টিউবওয়েল মেরামতের জন্য 50 হাজার টাকা বরাদ্দ হয়েছে । 130 ও 131 নম্বর ওয়ার্ডের 55টি ছোট টিউবওয়েল মেরামতের 50 হাজার টাকা বরাদ্দ হয়েছে । 143 নম্বর ওয়ার্ডে এক লাখ টাকা বরাদ্দ । 121 ওয়ার্ডে দুটি ছোট টিউবওয়েলের জন্য 86 লাখ বরাদ্দ করা হয়েছে ।
দরপত্রের এই দৃশ্যই বলে দিচ্ছে যে আগামিদিনে সেই ভূগর্ভস্থ জল পৌঁছতেই এই বিপুল টাকা খরচের পথে হাঁটছে কলকাতা পুরনিগম । পরিশ্রুত জল এখনও অধরা থাকছে । পুরনিগমের এক আধিকারিক বলেন, "সংযুক্ত এলাকাগুলিতে ধাপে ধাপে কাজ চলছে ৷ ধাপা জল উৎপাদন কেন্দ্রের ক্ষমতা বৃদ্ধি, ঢালাই ব্রিজ জল উৎপাদন কেন্দ্র হলে পাশাপশি বুস্টিং পাম্পিং স্টেশন হবে । এর পরবর্তী সময় পাইপ পাতা হবে ৷ এই সমস্ত কাজ রাতারাতি হয় না সময় লাগে । এইগুলো হলে তবেই নলকূপের উপর নির্ভরতা কমানো যাবে ।"