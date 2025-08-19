কলকাতা, 19 অগস্ট: ডেঙ্গি-ম্যালেরিয়া ঠেকাতে এবার পুজো কমিটিগুলি কী ভূমিকা গ্রহণ করছে, তা যাচাই করতে একটি পরামর্শদাতা কমিটি গঠন করল কলকাতা পুরনিগমের স্বাস্থ্য বিভাগ । গোটা কর্মকাণ্ডটি ফোরাম ফর দুর্গোৎসবের সঙ্গে মিলে করবে পরামর্শদাতা কমিটি । পাশাপাশি শহরের মশাবাহিত রোগের প্রাদুর্ভাব যেখানে বেশি সেই সব জায়গাকে চিহ্নিত করে পদক্ষেপ করতে শুরু করেছে পুর কর্তৃপক্ষ ।
মূলত, পুজোর সময় মশাবাহিত রোগের ভরা মরশুম । ধীরে ধীরে ডেঙ্গি-ম্যালেরিয়া আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে শহরে । পুজো উপলক্ষ্যে লাখ লাখ মানুষ আসবেন মহানগরে । ফলে সেই সময় ও পরবর্তী সময় কলকাতার মশাবাহিত রোগ যাতে নিয়ন্ত্রণে থাকে তার জন্য তৎপরতা শুরু করেছে কলকাতা পুরনিগমের স্বাস্থ্য বিভাগ । আর সেই উদ্যোগের অংশ হিসাবে পরামর্শদাতা কমিটি গঠন করল কলকাতা পুরনিগম ৷
এদিকে বছরের শুরুতেই এখন বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মাধ্যমে শুরু হয় মশাবাহিত রোগ দমনে সচেতনতা প্রচার । সারা বছর ধরেই নানা আকারে, নানা কর্মসূচির মাধ্যমে সেই কাজ চলে । তবে বর্ষা এলেই ও তার পরবর্তী সময় মশাবাহিত রোগ বাড়তে থাকে শহর জুড়ে । এবার বোরোভিত্তিক বৈঠক ও সেই বোরো এলাকায় কোথায় কেমন পরিস্থিতি সেটা নিয়ে পর্যালোচনা হয়েছে ।
কলকাতা পুরনিগমের তথ্য অনুসারে, 2023 সালে শহরে ম্যালেরিয়া আক্রান্তের সংখ্যা ছিল 10483, ডেঙ্গি আক্রান্তের সংখ্যা ছিল 13926 । 2024 সালে নজিরবিহীন ভাবেই মশাবাহিত রোগ কম ছিল । 2024 সালের পুরনিগমের তথ্য বলছে, এই বছর 6136 জন ম্যালেরিয়া আক্রান্ত হয়েছিল । 1316 জন ডেঙ্গি আক্রান্ত হয়েছিলেন । এটা একটা গোটা বছরের হিসেব ।
তবে 2023 সালে অগস্ট মাসের মাঝামাঝি ম্যালেরিয়া আক্রান্তের সংখ্যা ছিল 2888 জন, 2024 সালে সেই সংখ্যা সামান্য কমে দাঁড়ায় 1358 জন । চলতি বছরে এই সময়কালে আরও সামান্য কমেছে সেই সংখ্যা । এই বছর অগস্টের মাঝামাঝি ম্যালেরিয়া আক্রান্তের সংখ্যা 1156 জন । একই ভাবে 2023 সালের অগস্ট মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত ডেঙ্গি আক্রান্তের সংখ্যা ছিল 672 জন । 2024 সালে আক্রান্ত হন 255 ও চলতি বছরে 290 জন ।
কলকাতা পুরনিগমের তরফে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, এখন পুজোর মণ্ডপ প্রায় দেড় দুই মাস আগে থেকে শুরু হয় । ফলে সেখানে মণ্ডপের অংশে ও আশপাশে পরিচ্ছন্ন করা ও সচেতনতার দায়িত্ব বর্তায় পুজোকমিটিগুলির । বাঁশের মধ্যে যাতে জল না জমে । যাতে মণ্ডপ এবং আশপাশে কোনোভাবেই মশার লার্ভা না-হতে পারে । সমস্ত বিষয় নজর রাখতে হবে পুজো কমিটিগুলিতে নিয়মিত । সেই বিষয়ে পুজোকমিটিগুলো কী কী পদক্ষেপ করছে, সেই ছবি তুলে পাঠাতে হবে পুরনিগমের কাছে ।
পুজোর ফোরামের মাধ্যমে সচেতনতার প্রচার হবে । যে কমিটি ছবি পাঠাবে না তাদের পরামর্শদাতা কমিটি নোটিশ দেবে । কলকাতা পুরনিগম তথ্য দিয়ে জানিয়েছে, বোরোভিত্তিক কোথায় কত ফাঁকা জমি রয়েছে এবং সেখানে কত আবর্জনার স্তূপ আছে ৷ তার মধ্যে কতকগুলি পরিষ্কার করা হয়েছে । কতগুলো পুকুর পরিষ্কার করা হয়েছে ।
ওই তথ্য অনুসারে, 1 নম্বর বোরো থেকে 16 নম্বর বোরো এলাকায় মোট 7420টি ফাঁকা জমি আছে । যার 1823টি মশাবাহিত রোগ ছড়াতে পারে এমন পরিস্থিতি ছিল । 1195টি পরিষ্কার করা হয়েছে । মোট পুকুর আছে 4070টি । আবর্জনা জমে মশার লার্ভা হতে পারে এমন পরিবেশ তৈরি হয়েছিল 673টি । 440টি ইতিমধ্যেই পরিষ্কার করা হয়েছে ।
কলকাতার ডেপুটি মেয়র তথা পুরনিগমের মেয়র পারিষদ (স্বাস্থ্য) অতীন ঘোষ জানিয়েছেন, গত 2023 সালের তুলনায় এই বছর এখন পর্যন্ত 57 শতাংশ কম ডেঙ্গি আক্রান্তের সংখ্যা । মোট সাতটি ওয়ার্ডের বেশ কিছু জায়গা ডেঙ্গি প্রাদুর্ভাব আছে বলে চিহ্নিত করা হয়েছে । এর মধ্যে বোরো 7 ও 8-এর দু’টি করে ওয়ার্ড রয়েছে । ওয়ার্ডগুলি হলল 66, 67, 69,70 । বোরো 9, 10, 12 একটি করে ওয়ার্ড রয়েছে । ওয়ার্ড গুলি হল, 77, 93, 108 ।
এলাকাগুলো হল, 66 নম্বর ওয়ার্ডের তপসিয়া রোড, পিকনিক গার্ডেন রোড, সিএন রায় রোড । 67 নম্বর ওয়ার্ডের সুইনহো লেন, ড. জিএস বোড রোড, পিকনিক গার্ডেন রোড । 69 নম্বর ওয়ার্ডের সানি পার্ক, বেলতলা স্লাম । 70 নম্বর ওয়ার্ডের গুরুপ্রসাদ মুখার্জী রোড, জাস্টিস দ্বারকানাথ ঘোষ রোড । 77 নম্বর ওয়ার্ডের ড. সুধীর বোস রোড, ডেন্ট মিশন রোড, এমএম পালি রোড । 93 নম্বর ওয়ার্ডের গোবিন্দপুর, লেক গার্ডেন্স, রহিম ওস্তাগর রোড । 108 নম্বর ওয়ার্ডের গুলশন কলোনি ।
একইভাবে ম্যালেরিয়া 2023 সালের তুলনায় চলতি বছর এখন পর্যন্ত 60 শতাংশ কম বলেই দাবি করেন অতীন ঘোষ । তিনি বলেন, "ম্যালেরিয়া প্রাদুর্ভাব লক্ষ্য করা গিয়েছে 1 নম্বর বোরো 8 নম্বর ওয়ার্ড, 4 নম্বর বোরো 26, 28, 39 নম্বর ওয়ার্ড বিভিন্ন এলাকায় । 5 নম্বর বোরো 48 নম্বর ওয়ার্ডের বিভিন্ন এলাকায় । 7 নম্বর বোরো 58, 65 নম্বর ওয়ার্ড একাধিক এলাকায় । 8 নম্বর বোরো 69, 70, 85 নম্বর ওয়ার্ডের বেশ কিছু এলাকায় । 10 নম্বর বোরো 77 নম্বর ওয়ার্ডের একাংশে ।"