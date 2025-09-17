ETV Bharat / state

ঘুড়ির চিনা মাঞ্জা সুতোয় মৃত্যু ফাঁদ ! গলা কেটে ফালাফালা প্রাক্তন সেনাকর্মীর

নিষেধাজ্ঞার পরেও যে চিনা মাঞ্জার দাপট কমেনি তা ফের প্রমাণিত হল । বিশ্বকর্মা পুজোর দিন নিষিদ্ধ চিনা মাঞ্জা সুতো গলায় জড়িয়ে মৃত্যু ব্যক্তির ।

CHINESE MANJA of kite
ঘুড়ির লাটাইয়ে জড়ানো সুতোয় চিনা মাঞ্জা (প্রতীকী ছবি)
ETV Bharat Bangla Team

September 17, 2025

খড়দা, 17 সেপ্টেম্বর: বিশ্বকর্মা পুজোয় বিপদ । ফের চিনা মাঞ্জা কাড়ল প্রাণ ! এবার বলি প্রাক্তন সেনা জওয়ান । মৃতের নাম গৌতম ঘোষ (45)। বুধবার মর্মান্তিক এই ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর 24 পরগনার খড়দার কল‍্যাণী এক্সপ্রেসওয়েতে ।

পুলিশ সূত্রে খবর, সেনাবাহিনী থেকে অবসর নেওয়ার পর গৌতম নিরাপত্তারক্ষীর কাজ নিয়েছিলেন দমদম এয়ারপোর্টে । সেখানেই কাজে যাওয়ার পথে এই দুর্ঘটনা । চিনা সুতোর মাঞ্জায় গলা কেটে যায় তাঁর । রক্তাক্ত অবস্থায় তড়িঘড়ি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও বাঁচানো সম্ভব হয়নি । ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ ।

বিশ্বকর্মা পুজো উপলক্ষে ঘুড়ি উড়ছিল এদিন । সেনাবাহিনীর প্রাক্তন কর্মী গৌতম ব‍্যারাকপুরের বাড়ি থেকে বাইকে করে কাজে যোগ দিতে দমদম এয়ারপোর্টের দিকে যাচ্ছিলেন । এদিন তাঁর দুপুরের শিফট ছিল বলে জানা গিয়েছে । কল‍্যাণী এক্সপ্রেসওয়ে ধরে বাইকে করে যাওয়ার সময় হঠাৎই ঘুড়ির চিনা মাঞ্জার সুতো গলায় পেঁচিয়ে যায় গৌতমের । গলা কেটে গলগল করে রক্ত বেরোতে থাকে । রক্তাক্ত অবস্থায় এক্সপ্রেসওয়ের উপর ছিটকে পড়েন তিনি ।

death for CHINESE MANJA
চিনা মাঞ্জা দেওয়া সুতো গলায় জড়িয়ে মৃত প্রাক্তন সেনাকর্মী গৌতম ঘোষ (ইটিভি ভারত)

সেই দৃশ্য দেখে স্থানীয় লোকজন ছুটে এসে তড়িঘড়ি তাঁকে উদ্ধার করে নিয়ে যায় খড়দার বন্দিপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে । সেখানেই কর্তব্যরত চিকিৎসকরা জানিয়ে দেন, আগেই মৃত্যু হয়েছে তাঁর । হাসপাতাল সূত্রে খবর, গলা কেটে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের ফলেই ওই তাঁর মৃত্যু হয়েছে । মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য সাগর দত্ত মেডিক্যাল কলেজে পাঠানো হয়েছে ।

এই বিষয়ে মৃতের সহকর্মী রাজু সমাদ্দার বলেন,"উনি আগে সেনাবাহিনীতে চাকরি করতেন । ফোর্ট উইলিয়ামে পোস্টিং ছিল তাঁর ।সেখান থেকে অবসর নেওয়ার পর দমদম এয়ারপোর্টে সিকিউরিটি গার্ডের কাজ করতেন । আজ দুপুরের দিকে তিনি এয়ারপোর্টের কাজে যাচ্ছিলেন বাইকে করে । তখনই ঘুড়ির সুতোয় গলা কেটে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে মৃত্যু হয় তাঁর । ঘটনাটি খুবই বেদনাদায়ক ।অবিলম্বে এই বেআইনি চিনা সুতোর মাঞ্জা বন্ধ করা হোক ।"

এদিকে, বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যে খোঁজখবর নেওয়া শুরু হয়েছে পুলিশের তরফে । এ নিয়ে ব‍্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের এক পদস্থ কর্তা বলেন,"ঠিক কী ঘটনা ঘটেছে তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে । প্রয়োজনে এর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে । তদন্ত শুরু হয়েছে ।"

প্রসঙ্গত, চিনা সুতোর মাঞ্জায় প্রাণহানি কিংবা জখম হওয়ার ঘটনা এ রাজ‍্যে নতুন নয় । আগেও শহর ও শহরতলিতে বহু মানুষের মৃত্যু হয়েছে এভাবে । মা ফ্লাইওভারে পরপর দুর্ঘটনার পর এ নিয়ে পদক্ষেপও করে রাজ্য সরকার । চিনা মাঞ্জার সুতো বিক্রিতে জারি করা হয়েছিল নিষেধাজ্ঞা । তা সত্ত্বেও চিনা মাঞ্জার রমরমা যে ঠেকানো যায়নি তার প্রমাণ এদিনের এই মর্মান্তিক প্রাণহানির ঘটনা ।

