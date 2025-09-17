ঘুড়ির চিনা মাঞ্জা সুতোয় মৃত্যু ফাঁদ ! গলা কেটে ফালাফালা প্রাক্তন সেনাকর্মীর

ঘুড়ির চিনা মাঞ্জা সুতোয় মৃত্যু ফাঁদ ! গলা কেটে ফালাফালা প্রাক্তন সেনাকর্মীর
নিষেধাজ্ঞার পরেও যে চিনা মাঞ্জার দাপট কমেনি তা ফের প্রমাণিত হল । বিশ্বকর্মা পুজোর দিন নিষিদ্ধ চিনা মাঞ্জা সুতো গলায় জড়িয়ে মৃত্যু ব্যক্তির ।
Published : September 17, 2025 at 6:50 PM IST
খড়দা, 17 সেপ্টেম্বর: বিশ্বকর্মা পুজোয় বিপদ । ফের চিনা মাঞ্জা কাড়ল প্রাণ ! এবার বলি প্রাক্তন সেনা জওয়ান । মৃতের নাম গৌতম ঘোষ (45)। বুধবার মর্মান্তিক এই ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর 24 পরগনার খড়দার কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়েতে ।
পুলিশ সূত্রে খবর, সেনাবাহিনী থেকে অবসর নেওয়ার পর গৌতম নিরাপত্তারক্ষীর কাজ নিয়েছিলেন দমদম এয়ারপোর্টে । সেখানেই কাজে যাওয়ার পথে এই দুর্ঘটনা । চিনা সুতোর মাঞ্জায় গলা কেটে যায় তাঁর । রক্তাক্ত অবস্থায় তড়িঘড়ি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও বাঁচানো সম্ভব হয়নি । ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ ।
বিশ্বকর্মা পুজো উপলক্ষে ঘুড়ি উড়ছিল এদিন । সেনাবাহিনীর প্রাক্তন কর্মী গৌতম ব্যারাকপুরের বাড়ি থেকে বাইকে করে কাজে যোগ দিতে দমদম এয়ারপোর্টের দিকে যাচ্ছিলেন । এদিন তাঁর দুপুরের শিফট ছিল বলে জানা গিয়েছে । কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়ে ধরে বাইকে করে যাওয়ার সময় হঠাৎই ঘুড়ির চিনা মাঞ্জার সুতো গলায় পেঁচিয়ে যায় গৌতমের । গলা কেটে গলগল করে রক্ত বেরোতে থাকে । রক্তাক্ত অবস্থায় এক্সপ্রেসওয়ের উপর ছিটকে পড়েন তিনি ।
সেই দৃশ্য দেখে স্থানীয় লোকজন ছুটে এসে তড়িঘড়ি তাঁকে উদ্ধার করে নিয়ে যায় খড়দার বন্দিপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে । সেখানেই কর্তব্যরত চিকিৎসকরা জানিয়ে দেন, আগেই মৃত্যু হয়েছে তাঁর । হাসপাতাল সূত্রে খবর, গলা কেটে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের ফলেই ওই তাঁর মৃত্যু হয়েছে । মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য সাগর দত্ত মেডিক্যাল কলেজে পাঠানো হয়েছে ।
এই বিষয়ে মৃতের সহকর্মী রাজু সমাদ্দার বলেন,"উনি আগে সেনাবাহিনীতে চাকরি করতেন । ফোর্ট উইলিয়ামে পোস্টিং ছিল তাঁর ।সেখান থেকে অবসর নেওয়ার পর দমদম এয়ারপোর্টে সিকিউরিটি গার্ডের কাজ করতেন । আজ দুপুরের দিকে তিনি এয়ারপোর্টের কাজে যাচ্ছিলেন বাইকে করে । তখনই ঘুড়ির সুতোয় গলা কেটে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে মৃত্যু হয় তাঁর । ঘটনাটি খুবই বেদনাদায়ক ।অবিলম্বে এই বেআইনি চিনা সুতোর মাঞ্জা বন্ধ করা হোক ।"
এদিকে, বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যে খোঁজখবর নেওয়া শুরু হয়েছে পুলিশের তরফে । এ নিয়ে ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের এক পদস্থ কর্তা বলেন,"ঠিক কী ঘটনা ঘটেছে তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে । প্রয়োজনে এর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে । তদন্ত শুরু হয়েছে ।"
প্রসঙ্গত, চিনা সুতোর মাঞ্জায় প্রাণহানি কিংবা জখম হওয়ার ঘটনা এ রাজ্যে নতুন নয় । আগেও শহর ও শহরতলিতে বহু মানুষের মৃত্যু হয়েছে এভাবে । মা ফ্লাইওভারে পরপর দুর্ঘটনার পর এ নিয়ে পদক্ষেপও করে রাজ্য সরকার । চিনা মাঞ্জার সুতো বিক্রিতে জারি করা হয়েছিল নিষেধাজ্ঞা । তা সত্ত্বেও চিনা মাঞ্জার রমরমা যে ঠেকানো যায়নি তার প্রমাণ এদিনের এই মর্মান্তিক প্রাণহানির ঘটনা ।