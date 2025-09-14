ধান কেনায় ওজন জালিয়াতি রুখতে কড়া নজরদারি, জারি নির্দেশিকা

ধান কেনায় ওজন জালিয়াতি রুখতে কড়া নজরদারি, জারি নির্দেশিকা
দীর্ঘদিনের অভিযোগ এবার মিটতে চলেছে ৷ সরকারি তরফে ধান কেনার সময় ওজনের কারচুপি ধরতে কড়া নির্দেশিকা জারি করল খাদ্য ভবন ৷
Published : September 14, 2025 at 2:28 PM IST
কলকাতা, 14 সেপ্টেম্বর: প্রতি বছর খরিফ মরশুমে সরকারি ক্রয়কেন্দ্রগুলিতে ধান বিক্রির সময় ওজন নিয়ে নানা বিতর্ক ওঠে । কৃষকদের অভিযোগ, তাঁদের আনা ধানের ওজন প্রায়শই কম দেখানো হয় । এর জেরে অনেক সময় ক্রয়কেন্দ্রে হইচই ও বিক্ষোভের ঘটনাও ঘটেছে । এবার সেই সমস্যার সমাধানে কড়া ব্যবস্থা নিতে চলেছে খাদ্য দফতর । আগামী নভেম্বর থেকে শুরু হতে চলা 2025-26 খরিফ মরশুমে ধান কেনার প্রক্রিয়ায় ওজন নিয়ে কোনও গাফিলতি চলবে না — এ বিষয়ে আগাম বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে খাদ্য ভবন ।
দফতরের নির্দেশ অনুযায়ী, ধান কেনার জন্য ব্যবহৃত প্রতিটি ওজন যন্ত্র আগেভাগে পরীক্ষা ও ক্যালিব্রেশন করাতে হবে । এই প্রক্রিয়ায় যাতে কোনও ফাঁক না থাকে, সেই লক্ষ্যে জেলা খাদ্য আধিকারিকদের সঙ্গে লিগাল মেট্রোলজি দফতরের বৈঠক করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । প্রতিটি ক্রয়কেন্দ্রের অবস্থান সম্পর্কিত তথ্যও অ্যাসিস্ট্যান্ট কন্ট্রোলার অব লিগাল মেট্রোলজির অফিসে পাঠাতে হবে ।
দফতরের তরফে জানানো হয়েছে, প্রথম দফায় সমস্ত ওজন যন্ত্রের যাচাই ও ক্যালিব্রেশন কাজ 20 সেপ্টেম্বরের মধ্যে শেষ করতে হবে । এরপর দ্বিতীয় দফায় আগামী বছরের 31 মার্চের মধ্যে আবারও একই প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করতে হবে । যন্ত্রগুলিতে 200 কেজি থেকে 3 টন পর্যন্ত ধান ওজন করার সুযোগ থাকতে হবে এবং বৈধ সার্টিফিকেট ছাড়া কোনও যন্ত্র ব্যবহার করা যাবে না ।
এছাড়া ওজন প্রক্রিয়া যাতে স্বচ্ছ থাকে, তার জন্য প্রতিটি যন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত থাকবে 'ই-পপ' বা ইলেকট্রনিক পয়েন্ট অব পারচেজ মেশিন । কৃষকদের ধান বিক্রির সময় তাঁদের আধার নম্বর বায়োমেট্রিকভাবে যাচাই করা হবে । এই বিষয়ে খাদ্য দফতরের এক আধিকারিক বলেন, "প্রকৃত কৃষকের নামেই যাতে ধান বিক্রি হয় এবং কোনও দালাল বা মধ্যস্বত্বভোগী যাতে সরকারি ক্রয়ে প্রবেশ করতে না পারে, সেটাই আমাদের প্রধান লক্ষ্য ।"
শুধু ওজন নয়, ধানের গুণমান যাচাইয়ের ক্ষেত্রেও নতুন মরশুমে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে । সরকার নির্দিষ্ট করে দিয়েছে, ধানে সর্বাধিক কতটা আর্দ্রতা বা মিশ্রণ গ্রহণযোগ্য হবে । সেই মানদণ্ড পূরণ না হলে ধান কেনা হবে না । এই কারণে প্রতিটি ক্রয়কেন্দ্রকে গুণমান যাচাইয়ের যন্ত্রপাতি কেনার জন্য 5 হাজার টাকা করে বরাদ্দ দেওয়া হচ্ছে । মোট 604টি স্থায়ী ও 175টি ভ্রাম্যমাণ বা মোবাইল ক্রয়কেন্দ্রের জন্য খরচ ধরা হয়েছে প্রায় 38 লক্ষ 95 হাজার টাকা ।
খাদ্য দফতরের আশা, এই নতুন ব্যবস্থা কার্যকর হলে কৃষকরা ন্যায্য মূল্য পেতে পারবেন ৷ আর ওজন নিয়ে আর কোনও অনিয়ম হবে না । এর ফলে ধান কেনার প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা দুটোই বাড়বে ।