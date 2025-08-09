হাওড়া, 9 অগস্ট: নবান্নগামী মিছিল আটকাতে নজিরবিহীন নিরাপত্তা পুলিশের ৷ শনিবার সকাল 11টায় হাওড়া ব্রিজে পুরোপুরি বন্ধ করে দেওয়া হয় যান চলাচল ব্যবস্থা ৷ লালবাজার সূত্রে জানা গিয়েছে, হাওড়া ব্রিজের পাশাপাশি দ্বিতীয় হুগলি সেতুতেও প্রথম পর্যায়ে যান চলাচল একেবারে বন্ধ করে দেওয়া হয় ৷ কিন্তু, কয়েক মিনিট পর আংশিকভাবে সেই নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হয়েছে ৷ অফিসের গাড়ি কিংবা প্রাইভেট গাড়ি যেতে দেওয়া হচ্ছে বলে খবর ।
লালবাজার সূত্রে খবর, কিছু বাইককে ছাড়া হচ্ছে ৷ পরিস্থিতি বুঝে হাওড়া ব্রিজের পাশাপাশি দ্বিতীয় হুগলি সেতুতেও একেবারে যান চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হতে পারে জানা গিয়েছে ৷ যদিও হেঁটে হাওড়া ব্রিজ থেকে নিজেদের গন্তব্যে যেতে পারছেন সাধারণ মানুষ ।
এই প্রসঙ্গে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক উচ্চপদস্থ আধিকারিক বলেন, "যেহেতু নবান্ন অভিযান দুপুর 12টা থেকে তাই আমরা সকাল 11টা নাগাদ হাওড়া ব্রিজ এলাকায় যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করার ব্যবস্থা করেছি । পরবর্তী পদক্ষেপ আমরা অবস্থা বুঝে করব ।"
কলকাতা পুলিশের তরফ থেকেও শহরের বেশ কয়েকটি এলাকাকে গুরুত্বপূর্ণ বলে চিহ্নিত করা হয়েছে ৷ এই সকল এলাকায় নিরাপত্তার দায়িত্বে রয়েছেন কলকাতা পুলিশের অতিরিক্ত নগরপাল পদমর্যাদার আধিকারিকরা । হাওড়া ব্রিজের দায়িত্বে রয়েছেন কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা প্রধান এবং ট্রাফিকের দায়িত্বে থাকা পদস্থ আধিকারিক রূপেশ কুমার ।
ঠিক এক বছর আগে আরজি কর মেডিক্যাল কলেজে ও হাসপাতালে কর্মরত অবস্থায় তরুণী চিকিৎসককে ধর্ষণ করে খুন করা হয় ৷ এক বছর কেটে গেলেও সেই হত্যাকাণ্ডের রেশ এখনও শেষ হয়নি । ঘটনার পূর্ণাঙ্গ বিচারের দাবিতে শনিবার নবান্ন অভিযানের ডাক দিয়েছে বিজেপি ৷
অন্যদিকে, কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ মেনে এদিন সকাল থেকেই অভিযান রুখতে বিশেষ পদক্ষেপ করা হয়েছে কলকাতা ও হাওড়া পুলিশের তরফে ৷ শহরের গুরুত্বপূর্ণ প্রবেশপথগুলি পরিণত হয়েছে দুর্গে । রেড রোডের মুখে বসানো হয়েছে বিশাল কন্টেনার ৷ ফোরশোর রোড, সাঁতরাগাছি ও কোনা এক্সপ্রেসওয়ের বেলেপোলে দাঁড় করানো হয়েছে প্রায় দুটি মানুষ সমান উঁচু টিন-ঢাকা ব্যারিকেড । মাটিতে গেঁথে দেওয়া হয়েছে লোহার গার্ডরেল ও তারের জালি ৷
সেই সঙ্গে রাস্তায় মোতায়েন করা হয়েছে পুলিশকর্মী, র্যাফ এবং কমব্যাট ফোর্স । আকাশে উড়ছে নজরদারি ড্রোন ৷ প্রস্তুত রয়েছে জলকামান ও দমকল বাহিনীও । পুলিশের পক্ষ থেকে বিকল্প কর্মসূচির জায়গা হিসেবে রানি রাসমণি অ্যাভিনিউ বেছে দেওয়া হয়েছে ৷ সেখানেও আগে থেকে লোহা প্রাচীর ও সতর্কতামূলক ব্যানার বসানো হয়েছে । প্রসঙ্গত, গত বছরের 27 অগস্ট নবান্ন অভিযানে পুলিশ ও আন্দোলনকারীদের সংঘর্ষে বহু পুলিশ আহত হন ৷ ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির সেই অভিজ্ঞতা থেকে এই বছর প্রশাসনের তরফে কড়া ব্যবস্থা করা হয়েছে ৷