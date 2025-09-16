SIR প্রত্যাহারে পথ দেখাক বাংলা, কলকাতায় বার্তা কানহাইয়া কুমারের

SIR প্রত্যাহারে পথ দেখাক বাংলা, কলকাতায় বার্তা কানহাইয়া কুমারের
একাধিক ইস্যুতে একযোগে বিজেপি ও তৃণমূলকে আক্রমণ করেন কংগ্রেস নেতাদের ৷ দেশজুড়ে বিভাজনের রাজনীতি চলছে বলেও অভিযোগ করেন তাঁরা ৷
Published : September 16, 2025 at 3:12 PM IST
কলকাতা, 16 সেপ্টেম্বর: এসআইআর ইস্যুতে আরও বড় আন্দোলন করতে চায় কংগ্রেস ৷ বিহারের পর বাংলা-সহ গোটা দেশে এসআইআর করার কথা ঘোষণা করেছে নির্বাচন কমিশন ৷ উৎসবের মরশুম মিটলেই শুরু হবে তৎপরতা ৷ এরইমধ্যে বিহারে ভোটার অধিকার যাত্রা করেছেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি ৷ এই লডাইয়ে আগামিদিনে বাংলা পথ দেখাবে বলে মনে করেন কানাহাইয়া কুমার-সহ হাত শিবিরের অন্য নেতারা ৷
এদিকে, প্রাক্তন এসএফআই নেতা তথা অর্থনীতিবিদ প্রসেনজিৎ বসুর যোগাদান ঘিরে চূড়ান্ত উচ্ছ্বাস প্রদেশ কংগ্রেসে ৷ সিপিএম থেকে বহিষ্কার হওয়া জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তনীকে দলে নিতে সোমবার জাতীয় কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির তিন নেতা কলকাতায় আসেন ৷ উত্তর কলকাতার রামমোহন লাইব্রেরি হলে আনুষ্ঠানিক ভাবে তাঁর হাতে কংগ্রেসের পতাকা তুলে দেওয়া হয় ৷ প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার ছাড়াও এই অনুষ্ঠানে ছিলেন রাজ্যসভার কংগ্রেস সাংসদ সৈয়দ নাসির হোসেন ও কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক গোলাম আহমেদ মীর ও কংগ্রেসের যুবনেতা কানহাইয়া কুমার ৷
Today, distinguished economist and social activist Shri Prasenjit Bose, joined the Indian National Congress in Kolkata in the presence of Shri @GAMIR_INC ji, General Secretary AICC and Incharge West Bengal, Shri @subhankar_cong ji, WBPCC President, Shri @kanhaiyakumar JI, AICC… pic.twitter.com/21jwbMhelA— Dr Syed Naseer Hussain, M P (@NasirHussainINC) September 15, 2025
এই অনুষ্ঠানে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার ও বাংলার তৃণমূল সরকারের কড়া ভাষায় সমালোচনা করে যুবনেতা কানহাইয়া কুমার । উপস্থিত কর্মীদের তিনি জানান, 2026 সালের বিধানসভা নির্বাচনে বাংলায় কংগ্রেসের সরকার তৈরি হবে ৷ কমপক্ষে 150টি আসনে জয়ের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে তাঁরা এগিয়ে চলেছেন ৷
সাধারণ সম্পাদক গোলাম আহমেদ মীর বলেন, " আমাদের দলের সদস্য নন বাংলার এমন বহু বুদ্ধিজীবীও আমাকে জানিয়েছেন বিজেপি ও তৃণমূলের প্রতি তাঁরা বীতশ্রদ্ধ ৷ গত 15 বছরে বাংলায় কোনও শিল্প হয়নি ৷ আজ যিনি কংগ্রেসে যোগ দিলেন তিনি জাতীয় রাজনীতি বোঝেন ৷ ফলে, প্রদেশ কংগ্রেস যে শক্তিশালী হচ্ছে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না ৷ "
তিনি আরও বলেন, "বাংলায় অনেক পার্টি আছে। ভোটের আগে ভোট ভাগ করতে অনেক রকম খোলা হবে ৷ কিন্তু মনে রাখবেন দেশের স্বাধীনতার আগে থেকে আজ পর্যন্ত সবাইকে নিয়ে চলছে কংগ্রেস ৷ কেউ ইডি, সিবিআই নোটিশ পেলেই বিজেপিকে সর্মথন করে ৷ ভাইপো বাঁচার জন্যে রাতের অন্ধকারে ফাইল চালাচালি করেন ৷ জাতীয় কংগ্রেস সেটা করে না, করবেও না ৷" তিনিও জানান, বাংলায় দেড়শো আসন পাওয়া তাঁদের লক্ষ্য ৷
রাজ্যসভার কংগ্রেস সাংসদ সৈয়দ নাসির হোসেন বলেন, "আজ দেশে ভাগাভাগির রাজনীতি হচ্ছে ৷ সংসারের মধ্যেও বিভাজন তৈরি করা হয়েছে। বিভাজনের রাজনীতি থেকে স্কুল-কলেজও বাদ যায়নি ৷ এমতাবস্থায় কাদের সঙ্গে থাকবেন সেই সিদ্ধান্ত বাংলার মানুষকেই নিতে হবে ৷ এসআইআর-এর মাধ্যমে ভোট চুরি করতে চাইছে বিজেপি ৷ রাহুল গান্ধি ইতিমধ্যে ভোট চুরির বিরুদ্ধে লড়াই করছেন ৷ আগামিদিনে বাংলায়ও সেই কাজ হবে ৷ বাংলার উন্নয়নে একমাত্র রাস্তা কংগ্রেসের হাত শক্ত করা ৷" অধ্যাপক প্রসেনজিৎ বসু বলেন, "কংগ্রেসকে বাংলায় এবং ভারতে শক্তিশালী করতেই আমি যোগ দিয়েছি ৷ ধর্মনিরপেক্ষতার শক্তিকে জোরদার করার জন্য কংগ্রেসে যোগদান ৷ পশ্চিমবঙ্গে ও ভারতে সবথেকে বড় বিপদ মোদি সরকার ৷"