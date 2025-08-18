আসানসোল, 18 অগস্ট: একেই বলে বোধহয় মেধা কখনও চাপা থাকে না । গত জুন মাসে নিটের রেজাল্ট প্রকাশ হয়েছিল । তখন তেমন কোনও র্যাঙ্ক না এলেও রেজাল্ট রিভিউ করে সারা ভারতে নিটে প্রথম স্থান অধিকার করলেন রানিগঞ্জের জেকে নগরের ছাত্র কল্যাণ চট্টোপাধ্যায় ।
একেবারে গ্রাম্য পরিবেশ থেকে উঠে আসা মধ্যবিত্ত পরিবারের ছাত্রের এই রেজাল্টে চমকে গিয়েছে গোটা দেশ ৷ সোমবার সন্ধ্যায় খবর আসতেই কল্যাণকে শুভেচ্ছা জানাতে যান আসানসোলের প্রাক্তন মেয়র জিতেন্দ্র তেওয়ারি । তাঁর কথায়, "শিল্পাঞ্চলের জন্য ইতিহাস রচিত হল ।"
আসানসোলের জেকে নগর এলাকার ছাত্র কল্যাণ চট্টোপাধ্যায় । উচ্চমাধ্যমিক পঠনপাঠন করেছেন একটি বেসরকারি স্কুল থেকে । কিন্তু ছোট থেকেই মেধাবী কল্যাণ ৷ এবছর নিটে বসেছিলেন । জুন মাসে রেজাল্ট বেরোনোর পর একটু আশাহত হন । আশানুরূপ র্যাঙ্ক আসেনি তাঁর । আর তাই রেজাল্ট রিভিউ করতে পাঠিয়েছিলেন । তাতেই চমক । র্যাঙ্ক করা শুধু নয়, নিট পরীক্ষায় সারা ভারতে একেবারে প্রথম স্থান অধিকার করছেন আসানসোলের জেকে নগর খনি এলাকার বাসিন্দা কল্যাণ । তাঁর প্রাপ্ত নম্বর 720-এর মধ্যে 686 । পদার্থবিদ্যা, রসায়ন ও বায়োলজি তিনটি বিষয়েই 99 শতাংশের বেশি নম্বর পেয়েছেন কল্যাণ ।
পারিবারিক সূত্রে জানা ইতিমধ্যেই দিল্লির এইমস মেডিক্যাল কলেজে ডাক্তারি পড়তে ভর্তি হয়েছেন তিনি । কল্যাণ বলেন, "আগামী দিনে এমবিবিএস পড়ার পরে নিউরোসায়েন্সে এমডি করতে চাই । ভালো ডাক্তার হয়ে দেশের সেবা করতে চাই ।"
কল্যাণের বাবা ভৈরব চট্টোপাধ্যায় ইসিএল কর্মী । মা গৃহবধূ । বাবার কথায়, "পরিবারে কখনওই পড়ার জন্য চাপ দেওয়া হত না কল্যাণকে । বরং ও রাত জেগে নিজেই পড়াশুনো বা অনুশীলন করলে, আমরা বকাঝকা করে শোওয়াতে পাঠাতাম । ছোট থেকেই ছেলে খুব নিয়ামানুবর্তী । কখনও শেখানো হয়নি কিছু । বাইরে চকলেট খেলেও সেই মোড়ক বাইরে কখনও ফেলত না । পকেটে করে বাড়ি নিয়ে আসত ।"
অন্যান্য ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশ্যে কি বার্তা দিতে চান, এমন প্রশ্নে কল্যাণের উত্তর, "একাগ্র চিত্তে পরিশ্রম করলে ফল মিলবেই ।"
তবে এখনও গ্রামের আঞ্চলিক ভাষাতেই কথা বলেন কল্যাণ । তাঁর কথা শুনে বিশ্বাসই হয় না, তিনি ভারতে এক নম্বর র্যাঙ্ক করেছেন নিটে । স্থানীয় বাসিন্দারা ও প্রতিবেশীরাও অবাক । তবে সবাই খুব খুশি এলাকার ছেলের এই ফলাফলে ।
এদিন খবর আসার পর আসানসোলের প্রাক্তন মেয়র জিতেন্দ্র তেওয়ারি শুভেচ্ছা জানাতে যান কল্যাণকে । ফুলের তোড়া ও মিষ্টি দিয়ে শুভেচ্ছা জানান তিনি । তাঁর কথায়, "আসানসোলের বুকে কল্যাণ ইতিহাস তৈরি করল । এরকম রেজাল্ট কখনও কেউ করেনি ।"