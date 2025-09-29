194 বছর ধরে পুজোর 5 দিন দুর্গার সঙ্গে কালীর আরাধনা চক্রবর্তী পরিবারে
চক্রবর্তী পরিবারের পুজো ঠাকুর বাড়ির পুজো বলে লোকে চেনে ৷ এখনও এই পুজোয় ভিড় জমান আশপাশের বাসিন্দারা ৷
Published : September 29, 2025 at 4:26 PM IST
হরিরামপুর, 29 সেপ্টেম্বর: একই মন্দিরে দুটো আলাদা আলাদা আসনে ষষ্ঠী থেকে দশমী দুর্গার সঙ্গে পূজিত হন কালী । পুরনো ঐতিহ্য মেনে এভাবে আজও পুজো হয়ে আসছে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার হরিরামপুর ব্লকের হরিবাসর পাড়া এলাকার চক্রবর্তীর বাড়িতে ৷ এই পুজো এবার 194 বছরে পদার্পণ করল । জেলার প্রাচীনতম পুজোর মধ্যে এটি একটি ।
চক্রবর্তী বাড়ির পুজোর সূচনা
পরিবারের সদস্যদের থেকে জানা গিয়েছে, 1831 সালে একসঙ্গে দুর্গা ও কালী পুজোর শুরু করেছিলেন মধুসূদন চক্রবর্তী । নানা ধরনের দুর্যোগ থেকে হরিরামপুরবাসীর মঙ্গল কামনায় এই পুজোর প্রচলন করেন তিনি । যখনই এই পুজো শুরু হয়েছিল, তখন 30 কিলোমিটারের মধ্যে আর কোথাও দুর্গাপুজো হত না । হরিরামপুর, বংশীহারী একাধিক গ্রাম থেকে প্রচুর মানুষ ছুটে আসত এই পুজো দেখার জন্য । এই পুজো চলাকালীন চলতো বিভিন্ন অনুষ্ঠান । অষ্টমীতে আসর বসত মনসা গানের । কিন্তু এখন তা আর হয় না ৷ তবে বেটনা গ্রামের চক্রবর্তীর বাড়ির পুজো এখনও প্রথম দিন থেকেই সর্বজনীন রূপ নেয় ।
মায়ের ভোগ
প্রথম অবস্থায় মন্দিরে কেবল মাটির দেওয়াল থাকলেও পরবর্তীতে মাথায় টিনের চাল করা হয় ৷ সেই পুরানো মন্দিরেই এবারও পুজোর আয়োজন করা হয়েছে । সপ্তমীতে খিচুড়ি, অষ্টমীতে লুচি পায়েস এবং নবমীতে অন্নভোগ হয় । একসময় পুজোর জোগাড় থেকে শুরু করে রান্নার আয়োজনে থাকতেন চক্রবর্তী বাড়ির বউ এবং মেয়েরা । তবে এখন বাড়িতে মহিলা সদস্য কম তাই আত্মীয়স্বজনও পুজোর কাছে হাত লাগায় ৷ দীর্ঘ বহু বছর ধরে চক্রবর্তী বাড়ির ছেলেরাই এই পুজোর আয়োজন করে আসছেন । কোভিডের পর থেকে বাইরের পুরোহিত দিয়েই এই পুজো হয় । পুজোর শেষে দুর্গা ও কালী প্রতিমা নিরঞ্জন হলেও সারা বছর এই মন্দিরে নিত্যপুজো চলতে থাকে ।
পূজিত দক্ষিণা কালীও
চক্রবর্তী বাড়ির সদস্য গৌতম চক্রবর্তী বলেন, "সব থেকে প্রাচীন পুজো বলতে বোঝায় আমাদের চক্রবর্তী বাড়ির পুজো । 194 বছর আগে এই পুজোর প্রচলন হয় । সেই সময় কোনও ক্লাব ছিল না এই এলাকায় । এই পুজো শুরু করেছিলেন মধুসূদন চক্রবর্তী । বর্তমানে মাটির ঘর এবং উপরে টিনের ছাউনির দিয়ে মন্দিরের মধ্যেই এই পুজো হয়ে থাকে । দুর্গার সঙ্গে এখানে পূজিত হন মা দক্ষিণা কালী ।"
কেন দুর্গার সঙ্গে কালী পূজিত হন ? এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, "দুর্গাপুজোর সঙ্গে কেন কালীপুজো শুরু করা হয়েছিল তার সঠিক কারণ জানা নেই আমাদের ৷ তবে ষষ্ঠী থেকে দশমী পর্যন্ত দুর্গাপুজোর পরে রোজ কালীপুজো করা হয় ।"
ঠাকুর বাড়ির পুজো
এখানে বলি প্রথা নেই ৷ চক্রবর্তীদের পুজো ঠাকুর বাড়ির পুজো বলে খ্যাত ৷ আগে একসময় চক্রবর্তী বাড়ির সমস্ত সদস্যরা এই পুজোতে এগিয়ে আসত । কিন্তু এখন প্রায় সমস্ত সদস্য বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে । ফলে একপ্রকার খুব কম সংখ্যক সদস্য নিয়ে এখন এই পুজো হয় । বাড়ির বধূ সুস্মিতা চক্রবর্তী বলেন, "আমার 19 বছর হচ্ছে বিয়ে হয়েছে । বিয়ের পর থেকেই আমি দেখে আসছি এই বাড়ির পুজো । খুব আনন্দ হয় আমাদের । পুজো এলে তখন মনে হয় মা আমার বাড়িতে আসছে খুবই সৌভাগ্য । খুবই নিষ্ঠার সঙ্গে এই পুজো হয়ে আসছে আমাদের বাড়িতে । মা দুর্গা এবং মা কালীর একসঙ্গে পুজো হয় । এই মন্দিরে মা মনসার থান রয়েছে । দুর্গাপুজোর সময় সেখানেও ভোগ নিবেদন করা হয় ।"
বাড়ির পুজোর মূল উদ্যোক্তা অরুণাভ চক্রবর্তী বলেন, "পাড়ার প্রচুর লোকজন আসে এখানে পুজোর চার দিন । আমাদের বাড়ির সবাই বাইরে থাকে । কিন্তু এই পুজোর সময় বাইরে থেকে সমস্ত আত্মীয় পরিজন আসে বলে বাড়ি ভরে যায় । এই কটাদিন পুজোর প্রসাদ ছাড়া অন্যান্য রান্না সবকিছু বন্ধ থাকে বাড়িতে । অষ্টমীর দিন পাড়ার সবাই আসে অঞ্জলি দেওয়ার জন্য । ঠাকুর বাড়িতে এই পুজো হওয়ার জন্য আমাদের পাড়ার লোকজনের মধ্যে কোনও কষ্ট নেই । মনে হয় সারা বছর মা সবার উপরে বিরাজ করে আছেন ।"
পুজো এখন সর্বজনীন
মৃৎশিল্পী সুব্রত পালের কথায়, "প্রায় 25 বছর ধরে আমি চক্রবর্তী বাড়ির এই প্রতিমা বানিয়ে আসছি । এখানে দুর্গা এবং কালী দুই ধরনের মূর্তি আমি তৈরি করি । মা দুর্গার সঙ্গে পূজিত হন মা কালী । এই বাড়ির প্রতিমা বানিয়ে আমি খুব আনন্দ পাই । এখন আমি এখানকার প্রতিমা বানাচ্ছি, কিন্তু এরপরে আমার ছেলেও প্রতিমা বানাবে এই বাড়িতে ।"
স্থানীয় বাসিন্দা শান্তনু দাস বলেন, "চক্রবর্তী বাড়ির পুজো অর্থাৎ ঠাকুর বাড়ির পুজো ৷ আমরা ছোটবেলা থেকেই বাড়ির বড়দের মুখে শুনে আসছি এই পুজোর কথা । এই পুজো উপলক্ষে আমাদের খুব আনন্দ হয় । এই পুজো অনেক প্রাচীন । তার জন্য আমরা পাড়ার সবাই খুব আনন্দ করি । অষ্টমীতে অঞ্জলি দিই ৷ নবমীতে প্রসাদ খাওয়া থেকে শুরু করে পুজোর সব দিন খুব আনন্দ হয় । দশমীর দিন মনটা খুব খারাপ হয়ে যায় কারণ সিঁদুর খেলার মধ্যে দিয়ে পুজোর সমাপ্তি ঘোষণা হয় । পরবর্তীতে বিসর্জন হয়ে যায় ।"