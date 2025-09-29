ETV Bharat / state

194 বছর ধরে পুজোর 5 দিন দুর্গার সঙ্গে কালীর আরাধনা চক্রবর্তী পরিবারে

চক্রবর্তী পরিবারের পুজো ঠাকুর বাড়ির পুজো বলে লোকে চেনে ৷ এখনও এই পুজোয় ভিড় জমান আশপাশের বাসিন্দারা ৷

Harirampur durga puja
দুর্গা ও কালীপুজো একই দিনে (নিজস্ব ছবি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 29, 2025 at 4:26 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

হরিরামপুর, 29 সেপ্টেম্বর: একই মন্দিরে দুটো আলাদা আলাদা আসনে ষষ্ঠী থেকে দশমী দুর্গার সঙ্গে পূজিত হন কালী । পুরনো ঐতিহ্য মেনে এভাবে আজও পুজো হয়ে আসছে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার হরিরামপুর ব্লকের হরিবাসর পাড়া এলাকার চক্রবর্তীর বাড়িতে ৷ এই পুজো এবার 194 বছরে পদার্পণ করল । জেলার প্রাচীনতম পুজোর মধ্যে এটি একটি ।

চক্রবর্তী বাড়ির পুজোর সূচনা

পরিবারের সদস্যদের থেকে জানা গিয়েছে, 1831 সালে একসঙ্গে দুর্গা ও কালী পুজোর শুরু করেছিলেন মধুসূদন চক্রবর্তী । নানা ধরনের দুর্যোগ থেকে হরিরামপুরবাসীর মঙ্গল কামনায় এই পুজোর প্রচলন করেন তিনি । যখনই এই পুজো শুরু হয়েছিল, তখন 30 কিলোমিটারের মধ্যে আর কোথাও দুর্গাপুজো হত না । হরিরামপুর, বংশীহারী একাধিক গ্রাম থেকে প্রচুর মানুষ ছুটে আসত এই পুজো দেখার জন্য । এই পুজো চলাকালীন চলতো বিভিন্ন অনুষ্ঠান । অষ্টমীতে আসর বসত মনসা গানের । কিন্তু এখন তা আর হয় না ৷ তবে বেটনা গ্রামের চক্রবর্তীর বাড়ির পুজো এখনও প্রথম দিন থেকেই সর্বজনীন রূপ নেয় ।

পুজোর 5 দিন দুর্গার সঙ্গে কালীর আরাধনা চক্রবর্তী পরিবারে (নিজস্ব ভিডিয়ো)

মায়ের ভোগ

প্রথম অবস্থায় মন্দিরে কেবল মাটির দেওয়াল থাকলেও পরবর্তীতে মাথায় টিনের চাল করা হয় ৷ সেই পুরানো মন্দিরেই এবারও পুজোর আয়োজন করা হয়েছে । সপ্তমীতে খিচুড়ি, অষ্টমীতে লুচি পায়েস এবং নবমীতে অন্নভোগ হয় । একসময় পুজোর জোগাড় থেকে শুরু করে রান্নার আয়োজনে থাকতেন চক্রবর্তী বাড়ির বউ এবং মেয়েরা । তবে এখন বাড়িতে মহিলা সদস্য কম তাই আত্মীয়স্বজনও পুজোর কাছে হাত লাগায় ৷ দীর্ঘ বহু বছর ধরে চক্রবর্তী বাড়ির ছেলেরাই এই পুজোর আয়োজন করে আসছেন । কোভিডের পর থেকে বাইরের পুরোহিত দিয়েই এই পুজো হয় । পুজোর শেষে দুর্গা ও কালী প্রতিমা নিরঞ্জন হলেও সারা বছর এই মন্দিরে নিত্যপুজো চলতে থাকে ।

Harirampur durga puja
চক্রবর্তী পরিবারের দুর্গাপুজো (নিজস্ব ছবি)

পূজিত দক্ষিণা কালীও

চক্রবর্তী বাড়ির সদস্য গৌতম চক্রবর্তী বলেন, "সব থেকে প্রাচীন পুজো বলতে বোঝায় আমাদের চক্রবর্তী বাড়ির পুজো । 194 বছর আগে এই পুজোর প্রচলন হয় । সেই সময় কোনও ক্লাব ছিল না এই এলাকায় । এই পুজো শুরু করেছিলেন মধুসূদন চক্রবর্তী । বর্তমানে মাটির ঘর এবং উপরে টিনের ছাউনির দিয়ে মন্দিরের মধ্যেই এই পুজো হয়ে থাকে । দুর্গার সঙ্গে এখানে পূজিত হন মা দক্ষিণা কালী ।"

Harirampur durga puja
চক্রবর্তী পরিবারের দুর্গাপুজো (নিজস্ব ছবি)

কেন দুর্গার সঙ্গে কালী পূজিত হন ? এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, "দুর্গাপুজোর সঙ্গে কেন কালীপুজো শুরু করা হয়েছিল তার সঠিক কারণ জানা নেই আমাদের ৷ তবে ষষ্ঠী থেকে দশমী পর্যন্ত দুর্গাপুজোর পরে রোজ কালীপুজো করা হয় ।"

Harirampur durga puja
চক্রবর্তী পরিবারের দুর্গাপুজো (নিজস্ব ছবি)

ঠাকুর বাড়ির পুজো

এখানে বলি প্রথা নেই ৷ চক্রবর্তীদের পুজো ঠাকুর বাড়ির পুজো বলে খ্যাত ৷ আগে একসময় চক্রবর্তী বাড়ির সমস্ত সদস্যরা এই পুজোতে এগিয়ে আসত । কিন্তু এখন প্রায় সমস্ত সদস্য বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে । ফলে একপ্রকার খুব কম সংখ্যক সদস্য নিয়ে এখন এই পুজো হয় । বাড়ির বধূ সুস্মিতা চক্রবর্তী বলেন, "আমার 19 বছর হচ্ছে বিয়ে হয়েছে । বিয়ের পর থেকেই আমি দেখে আসছি এই বাড়ির পুজো । খুব আনন্দ হয় আমাদের । পুজো এলে তখন মনে হয় মা আমার বাড়িতে আসছে খুবই সৌভাগ্য । খুবই নিষ্ঠার সঙ্গে এই পুজো হয়ে আসছে আমাদের বাড়িতে । মা দুর্গা এবং মা কালীর একসঙ্গে পুজো হয় । এই মন্দিরে মা মনসার থান রয়েছে । দুর্গাপুজোর সময় সেখানেও ভোগ নিবেদন করা হয় ।"

Harirampur durga puja
চক্রবর্তী পরিবারের দুর্গাপুজো (নিজস্ব ছবি)

বাড়ির পুজোর মূল উদ্যোক্তা অরুণাভ চক্রবর্তী বলেন, "পাড়ার প্রচুর লোকজন আসে এখানে পুজোর চার দিন । আমাদের বাড়ির সবাই বাইরে থাকে । কিন্তু এই পুজোর সময় বাইরে থেকে সমস্ত আত্মীয় পরিজন আসে বলে বাড়ি ভরে যায় । এই কটাদিন পুজোর প্রসাদ ছাড়া অন্যান্য রান্না সবকিছু বন্ধ থাকে বাড়িতে । অষ্টমীর দিন পাড়ার সবাই আসে অঞ্জলি দেওয়ার জন্য । ঠাকুর বাড়িতে এই পুজো হওয়ার জন্য আমাদের পাড়ার লোকজনের মধ্যে কোনও কষ্ট নেই । মনে হয় সারা বছর মা সবার উপরে বিরাজ করে আছেন ।"

Harirampur durga puja
চক্রবর্তী পরিবারের দুর্গাপুজো (নিজস্ব ছবি)

পুজো এখন সর্বজনীন

মৃৎশিল্পী সুব্রত পালের কথায়, "প্রায় 25 বছর ধরে আমি চক্রবর্তী বাড়ির এই প্রতিমা বানিয়ে আসছি । এখানে দুর্গা এবং কালী দুই ধরনের মূর্তি আমি তৈরি করি । মা দুর্গার সঙ্গে পূজিত হন মা কালী । এই বাড়ির প্রতিমা বানিয়ে আমি খুব আনন্দ পাই । এখন আমি এখানকার প্রতিমা বানাচ্ছি, কিন্তু এরপরে আমার ছেলেও প্রতিমা বানাবে এই বাড়িতে ।"

Harirampur durga puja
চক্রবর্তী পরিবারের দুর্গাপুজো (নিজস্ব ছবি)

স্থানীয় বাসিন্দা শান্তনু দাস বলেন, "চক্রবর্তী বাড়ির পুজো অর্থাৎ ঠাকুর বাড়ির পুজো ৷ আমরা ছোটবেলা থেকেই বাড়ির বড়দের মুখে শুনে আসছি এই পুজোর কথা । এই পুজো উপলক্ষে আমাদের খুব আনন্দ হয় । এই পুজো অনেক প্রাচীন । তার জন্য আমরা পাড়ার সবাই খুব আনন্দ করি । অষ্টমীতে অঞ্জলি দিই ৷ নবমীতে প্রসাদ খাওয়া থেকে শুরু করে পুজোর সব দিন খুব আনন্দ হয় । দশমীর দিন মনটা খুব খারাপ হয়ে যায় কারণ সিঁদুর খেলার মধ্যে দিয়ে পুজোর সমাপ্তি ঘোষণা হয় । পরবর্তীতে বিসর্জন হয়ে যায় ।"

Harirampur durga puja
চক্রবর্তী পরিবারের কালীপুজো (নিজস্ব ছবি)

For All Latest Updates

TAGGED:

KALI PUJA WITH DURGAHARIRAMPUR DURGA PUJAচক্রবর্তী বাড়ির পুজোহরিরামপুরের পুজোDURGA PUJA 2025

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

সপ্তমীর হোমের আগুন নেভে বিসর্জনে! অতীত আঁকড়ে মণ্ডল বাড়ির দুর্গাপুজো

রোদ-বৃষ্টি-ঘামেও টিকে থাকবে মেক আপ ! এবার পুজোয় আপনার লুকই বাজিমাত

কলকাতায় পুজোর থিমে AI ও রোবটের যুগ, 50 বছর এগিয়ে নিয়ে যাবে টাইম মেশিন

GST ছাড়ের জের; 22 সেপ্টেম্বর থেকে কমছে দুধ-আইসক্রিম, ঘি-মাখনের দাম

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.