অধ্যক্ষের অনুপস্থিতিতে সিলমোহর ব্যবহার করে অভিজ্ঞতার শংসাপত্র, বিশ্ববাংলায় অধ্যাপক নিয়োগে বিতর্ক

অধ্যক্ষের অনুপস্থিতিতে সিলমোহর ব্যবহার করে অভিজ্ঞতার শংসাপত্র, বিশ্ববাংলায় অধ্যাপক নিয়োগে বিতর্ক
অভিজ্ঞতার শংসাপত্রে ইলামবাজারের কবি জয়দেব মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষের সিলমোহর ব্যবহার করেছেন এক অধ্যাপিকা ৷ এমনকী ওই শংসাপত্রে স্বাক্ষরটিও অধ্যক্ষের নয় ৷
Published : September 11, 2025 at 9:00 PM IST
বোলপুর, 11 সেপ্টেম্বর: অধ্যক্ষের সিলমোহর ব্যবহার করে অভিজ্ঞতার শংসাপত্র দেওয়া হয়েছে এক অতিথি অধ্যাপিকাকে ৷ ঘটনাটি বীরভূমের ইলামবাজারের কবি জয়দেব মহাবিদ্যালয়ের ৷ অধ্যাপিকা জলি ভট্টাচার্য সেই শংসাপত্রটি দাখিল করে বর্তমানে বিশ্ববাংলা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগে অস্থায়ী ভাবে কর্মরত ৷
অভিজ্ঞতার শংসাপত্রটি নিয়ে সন্দেহ হওয়ায় কবি জয়দেব মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষকে চিঠি দিয়ে জানতে চান বিশ্ববাংলা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ৷ প্রত্যুত্তরে কবি জয়দেব মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ মহাদেব দেবাংশী স্পষ্ট জানিয়ে দেন, তাঁর অবর্তমানে সিলমোহর ব্যবহার করা হয়েছে ৷ স্বাক্ষরটিও তাঁর নয় ৷ এমনকী জলি ভট্টাচার্যকে যেদিন এই শংসাপত্র দেওয়া হয়, সেদিন তিনি কলেজে ছিলেন না ৷
এদিকে অভিজ্ঞতার শংসাপত্রে স্বাক্ষর রয়েছে কবি জয়দেব মহাবিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ৷ জানা গিয়েছে, এই প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায় বিশ্ববাংলা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ামক পদেও রয়েছেন ৷ তাঁকে এদিন, শো-কজ করেছেন বিশ্ববাংলা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য দিলীপ কুমার মাইতি ৷
গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, জলি ভট্টাচার্য যেদিন অভিজ্ঞতার শংসাপত্র চেয়ে ইলামবাজার কলেজের অধ্যক্ষের কাছে আবেদন করেছিলেন, সেই তারিখটি ছিল 2023 সালের 16 মে ৷ সেদিন বিশ্ববাংলা বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগের কোনও বিজ্ঞপ্তিই বেরয়নি ৷ নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি বের হয় তার বহু পরে ৷
এই বিষয়ে বিশ্ববাংলা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য দিলীপ কুমার মাইতি বলেন, "সমগ্র বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷ আমরা চিঠি দিয়ে জানতে চেয়েছিলাম । পরবর্তীতে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে ৷ ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষকেও জানানো হবে ।" অধ্যক্ষ কিছুই জানতেন না ৷ অর্থাৎ, তাঁকে অন্ধকারে রেখেই এই অভিজ্ঞতার শংসাপত্র দেওয়া হয়েছে ৷
রাজ্যজুড়ে প্রাথমিক, উচ্চ-প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিকে শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে উত্তাল ৷ এই পরিস্থিতিতে বিশ্ববাংলা বিশ্ববিদ্যালয় নিয়োগ নিয়ে তীব্র বিতর্ক তৈরি হয়েছে ৷ ইলামবাজার কবি জয়দেব মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ মহাদেব দেবাংশী বলেন, "বিশ্ববাংলা বিশ্ববিদ্যালয়কে আমি জানিয়ে দিয়েছি স্বাক্ষরটি আমার নয় ৷ আমার সিলমোহরটি ব্যবহার করা হয়েছে। এই বিষয়টি গভর্নিং বডির বৈঠকে উত্থান করা হবে ৷ সেখানে সিদ্ধান্ত নিয়ে ব্যবস্থা করা হবে ৷"
কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গিয়েছে, 2022 সালের 27 জুলাই ইলামবাজারের কবি জয়দেব মহাবিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের সাম্মানিক অধ্যাপিকা হিসাবে যোগ দেন জলি ভট্টাচার্য ৷ পরে 2023 সালের 1 অগস্ট তাঁকে ভিজিটিং ফ্যাকাল্টি হিসাবে নিযুক্ত করা হয় ৷ এই কলেজ থেকে একটি অভিজ্ঞতার শংসাপত্র নিয়ে জলি ভট্টাচার্য বর্তমানে বিশ্ববাংলা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগে অতিথি অধ্যাপিকা হিসাবে কর্মরত ও যথারীতি সাম্মানিক পাচ্ছেন ৷
এই প্রসঙ্গে অধ্যাপিকা জলি ভট্টাচার্যের দাবি, "আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র হচ্ছে ৷ এত বছর পর কেন আমার নিয়োগ নিয়ে প্রশ্ন উঠছে, বুঝতে পারছি না ৷ আমার নিয়োগে কোনও ভ্রান্তি নেই ৷ কয়েক জন উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে আমাকে অপদস্ত করতে চাইছেন ৷"